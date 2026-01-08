Mit der speziellen PressurePro Systempflege RM 110 zum Einsatz bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers sind Heißwasser-Hochdruckreiniger und ihre wichtigsten Komponenten sowie wasserführenden Teile zuverlässig vor Kalkablagerungen geschützt. So bleiben der Wasserfluss durch die Heizschlange gewährleistet und die Geräteleistung konstant, während gleichzeitig Energie gespart und Wartungskosten für aufwendige Entkalkungsmaßnahmen massiv reduziert werden. Die PressurePro Systempflege RM 110 ist HACCP-konform und damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.