Woolsafe-zertifiziert und damit auch für natürliche Fasern geeignet überzeugt der flüssige und phosphatfreie CarpetPro Reiniger RM 764 OA mit hervorragenden Ergebnissen bei der Reinigung aller textilen Bodenbeläge. Ob Synthetik- oder Naturfasern – der kraftvolle, sofort einsetzbare Grundreiniger beseitigt zuverlässig Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie unangenehme Gerüche wie beispielsweise von Tabakrauch, Schweiß oder Urin. CarpetPro Reiniger RM 764 OA eignet sich für Gebäudereinigungsprofis ideal zur Sprühextraktion mit Puzzi-Sprühextraktionsgeräten sowie Teppichreinigungsmaschinen in der 2-Schritt-Methode.