Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4
Das Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 ist die wirtschaftliche Reinigungslösung für große textile Flächen und gewährleistet ergonomisches, ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten.
Das Sprühextraktionsgerät Puzzi 30/4 ist mit 66 dB (A) der leiseste Nasssauger seiner Art und ideal für geräuscharmes Reinigen. Mit 30 l Frischwasserkapazität und 350 mm Bodendüse eignet sich das innovative Sprühextraktionsgerät besonders für die Reinigung großer Textilflächen. Großer Wert wurde bei der Gerätekonzeption auf ergonomisches, ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten gelegt. Das EASY-Operation-Bedienkonzept und das ergonomische Upright-Konzept erleichtern die Handhabung enorm. Dank leicht verständlicher Piktogramme entfallen lange Einlernphasen. Der Schmutzwasserbehälter ist entnehmbar, Griff und Geometrie des Tanks sind auf einen ergonomischen Transport ausgelegt. Der Behälter lässt sich leicht reinigen und ist damit auch zum Befüllen des Frischwassertanks geeignet. Die kurze Einrichtungsdauer spart Zeit und Kosten. Das Gerät bietet eine bis zu 30 % schnellere Trocknungszeit als der Wettbewerb. Dazu trägt auch die flexible Sauglippe bei, die stets einen optimalen Saugwinkel garantiert. Puzzi 30/4 ist – auch liegend mit gefülltem Frischwassertank – leicht transportierbar und dank großer Bockräder zudem sehr treppengängig.
Merkmale und Vorteile
Steckdose für PW 30Die integrierte Steckdose ermöglicht den flexiblen Einsatz des PW 30/1 ohne zusätzliche Stromquelle. Bei Nichtgebrauch ist die Steckdose wirksam durch eine automatisch schließende Klappe geschützt. Der PW 30/1 erhöht die Flächenleistung, reinigt den Flor mit einer rotierenden Bürste und richtet ihn auf.
Entnehmbarer SchmutzwassertankZum Schutz vor Verunreinigungen ist der Griff des Schmutzwassertanks an der Außenseite angebracht. Der Schmutzwassertank ist leicht entnehmbar und kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden. Eine Kurzbeschreibung auf der Schmutzwassertank-Rückseite erklärt die Arbeitsschritte leicht verständlich.
Extrem leiseMit nur 66 dB(A) ist das Puzzi 30/4 der leiseste Nasssauger seiner Art. Dank geringer Lautstärke ist das Gerät universell einsetzbar. Auch zu Geschäftszeiten und in Hotels. Die geringe Geräuschemission schont den Anwender und ermöglicht längere Arbeitsintervalle.
Großes Tankvolumen
- Auch mit vollem 30-Liter-Frischwassertank ist das Puzzi 30/4 auf der Rückseite liegend problemlos transportierbar.
- Eine integrierte Füllstandsanzeige zeigt dem Anwender stets den aktuellen Frischwasserstand an.
- Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.
Anwenderfreundliches EASY-Operation-Bedienkonzept
- Einfache Auswahl per Drehschalter (Gerät aus, Sprühen, Saugen, Sprühsaugen).
- Selbsterklärende Piktogramme erleichtern die Bedienung.
- Leicht zugängliche Position des Drehschalters an der Oberseite des Geräts.
Ergonomisches Uprightkonzept
- Ermüdungsfreies und zeitsparendes Arbeiten dank durchdachter Gerätekonzeption.
- Ergonomischer Transport dank spezieller Tankgeometrie und Handgriff.
Große Transporträder
- Dank der großen Räder ist das Puzzi 30/4 auch vollständig befüllt angenehm leicht manövrierbar.
- Leichtgängige Räder mit 30 cm Durchmesser.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|60 - 75
|Luftmenge (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Sprühmenge (l/min)
|3
|Sprühdruck (bar)
|4
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|30 / 15
|Leistung Turbine (W)
|1200
|Leistung Pumpe (W)
|70
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Kabellänge (m)
|15
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|26
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|580 x 460 x 930
Lieferumfang
- Steckdose für Profi-Waschkopf: PW 30/1
- Sprüh-/Saugschlauch: 4 m
- Bodendüse: 350 mm
- Sprüh-/Saugpistole
- D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück, 700 mm, Edelstahl
Ausstattung
- Düsenmundstück: Bodendüse, Gelb
