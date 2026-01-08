Akkusauger BVL 3/1 Bp
Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp punktet durch sein robustes EPP-Material und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.
Merkmale und Vorteile
Ultraleichter Akku-RucksacksaugerHergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport.
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
Hohe Ergonomiedeuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
Bürstenloser EC-Motor
- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
eco!efficiency-Modus
- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
- Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|36-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Luftmenge (l/s)
|35,4
|Nennleistung (W)
|350
|Vakuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Leistung je Akkuladung (m²)
|ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / max. 52 (5,0 Ah) Power-Modus: / max. 31 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / max. 73 (7,5 Ah) Power-Modus: / max. 41 (7,5 Ah)
|Ladestrom (A)
|2,5
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|220 x 317 x 450
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Länge Saugschlauch: 1 m
- Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
- Krümmer: Antistatisch mit Falschluftschieber
- Teleskopsaugrohr: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium
- Umschaltbare Bodendüse
- Fugendüse
- Anzahl Filtertüten: 1 Stück
- Material Filtertüte: Vlies
- Motorschutzfilter
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
- Tragegestell
Anwendungsgebiete
- Für Hausmeisterarbeiten in Schulen geeignet
- Optimal auch für Handwerker
- Ideal für Privathaushalte
- Treppenreinigung leicht gemacht
- Spot Cleaning
