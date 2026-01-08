Akkusauger LVS 1/1 Bp
Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp mit hervorragender Saugleistung dank Zyklonfilter-Technologie. Vielseitig einsetzbar, 3-stufig einstellbare Saugkraft, HEPA-13-Filter, Boden- und Fugendüse.
Der robuste Akku-Trockensauger LVS 1/1 Bp bietet hervorragende Saugleistung und entfernt Staub und Schmutz effektiv. Die Kärcher Zyklonfilter-Technologie gewährleistet eine konstant hohe Saugleistung. Kabellos, kompakt und wendig ist der Sauger ideal für Spot Cleaning in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung. Dank uneingeschränkter Bewegungsfreiheit eignet er sich auch perfekt zur Treppenreinigung. Der integrierte HEPA-13-Filter sorgt für höchste Hygienestandards. Die Saugkraft ist in 3 Stufen regulierbar, und mit wenigen Handgriffen wird der Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger für Polster und verschiedene Oberflächen. Der Schmutzbehälter benötigt keine Filtertüten, spart Kosten und ist nachhaltig. Er lässt sich schnell und hygienisch entleeren – ohne direkten Kontakt mit Schmutz. Mit den leistungsstarken Kärcher 18-Volt-Akkus erzielt der Sauger ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. Eine praktische Halterung sorgt dafür, dass die mitgelieferte Fugendüse stets griffbereit ist. Hinweis: Akku und Schnellladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Eine große Auswahl an Düsen und Zubehör (DN 35) ist optional erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Professional-Qualität: besonders robust und langlebigEinzigartige Zyklonfilter-Technologie für stets gleichbleibend hohe Saugleistung. Bürstenloser EC-Motor für lange Lebensdauer und hohe Verschleißbeständigkeit. Innovativ und zeitsparend: einfach zu wartendes Filtersystem.
Hervorragende ReinigungsleistungBedarfsgerechte Reinigung: 3 verschiedene Reinigungsmodi zur Auswahl. Entfernt effektiv Staub und Schmutz auf allen Oberflächen. Perfekt für Spot Cleaning. Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb.
Hochwirksamer HEPA-13-FilterFür höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen. Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.
Flexible Reinigung: 3 Betriebsmodi zur Auswahl
- Power-Modus, Standard-Modus oder eco!efficiency-Modus.
- Bedarfsgerechte Wahl der Saugkraft je nach Reinigungszweck.
- eco!efficiency-Modus: nachhaltig und verlängert die Akkulaufzeit.
Praktischer Schmutzbehälter
- Keine Filtertüten nötig: nachhaltig und spart unnötige Kosten.
- Lässt sich schnell und leicht ohne direkten Kontakt mit Schmutz entleeren.
- Transparenter Behälter macht den Füllstand immer sichtbar.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Auswahl an optional bestellbarem Zubehör in DN 35.
- Geeignet für unterschiedliche Bodenbeläge, Polster und Oberflächen.
- Flexibel einsetzbar als Hand- und Bodenstaubsauger.
Passive Bodendüse mit 22 cm Breite
- Keine Verwicklung von Haaren und Schmutz an der Bodendüse.
- Spart Zeit für Wartung und Haarentfernung.
- Erhöht die Reinigungseffizienz und verringert die Reinigungszeit.
Wandhalterung
- Platzsparend und einfach zu verstauen.
- Sichere Aufbewahrung des Saugers.
- Jederzeit griffbereit.
Zubehörhalterung
- Mitgelieferte Fugendüse ist jederzeit griffbereit.
- Für bequemen Transport - auch über Treppen.
- Sicherer und komfortabler Transport des Geräts inklusive Zubehör.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 18-Volt-Plattform
- Kompatibel mit allen 18 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Schneller und einfacher Wechsel des Akkus.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Behälterinhalt (l)
|0,35
|Behältermaterial
|Kunststoff
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Luftmenge (l/s)
|12
|Nennleistung (W)
|230
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Anzahl benötigter Akkus (Stück)
|1
|Laufzeit je Akkuladung (/min)
|eco!efficiency-Modus: / ca. 60 (5,0 Ah) Power-Modus: / ca. 20 (5,0 Ah) eco!efficiency-Modus: / ca. 35 (3,0 Ah) Power-Modus: / ca. 12 (3,0 Ah)
|Ladestrom (A)
|2,5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2,9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Anzahl Saugrohre: 1 Stück
- Länge Saugrohre: 509 mm
- Nennweite Saugrohre: 35 ″
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Bodendüse
- Fugendüse
- Motorschutzfilter
- HEPA-Filtertyp: HEPA 13-Filter
- Zubehörhalterung
- Wandhalterung
Ausstattung
- eco!efficiency-Modus
Anwendungsgebiete
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
- Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen
- Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
- Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
- Speziell zur gründlichen Fahrzeuginnenreinigung
