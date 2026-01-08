Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Leistungsstark und zuverlässig: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 160-Ah-Eisenphosphat-Batterie, integriertem Ladegerät, Scheibenbürstenkopf und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.
Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack verbindet anwenderfreundliche Bedienung mit besten Reinigungsergebnissen und sehr guten TCO-Werten. Der EASY-Operation-Schalter und das große Farbdisplay in 30 Sprachen bieten Zugriff auf alle Funktionen – für absolute Sicherheit und zum Schutz der Maschine ist zusätzlich das KIK-Schlüsselsystem zur individuellen Vergabe von Zugriffsrechten integriert. Gleichzeitig sorgt das Zusammenspiel des Scheibenbürstenkopfs mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite, der 2 110-Liter-Tanks und nicht zuletzt der 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie für lange Reinigungseinsätze und eine hohe Flächenleistung von bis zu 5100 Quadratmetern pro Stunde. Dank des integrierten Ladegeräts ist das Zwischenladen der schnellladefähigen Batterie, die im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien mit einer etwa 4-mal längeren Lebensdauer überzeugt, jederzeit möglich. Zahlreiche weitere Funktionen sind ebenfalls mit an Bord – wie beispielsweise die Auto-Fill-Funktion zum zeitsparenden Befüllen des Frischwassertanks, das Tankspülsystem zur schnellen Reinigung des Schmutzwassertanks, die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung sowie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE.
Merkmale und Vorteile
Höhenverstellbarer Sitz
- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Langlebige Lithium-Ionen-Batterien
- Lebensdauer bis zu 4-mal so lang im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Kurz- und Zwischenladen ohne Batterieschädigung möglich.
- Seltenere Batteriewechsel, reduzierte Kosten, geringere Ausfallzeiten.
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 4500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 160
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Batterieladezeit (h)
|5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|75
|Gangwendebreite (mm)
|1750
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5,7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2350
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|350
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
