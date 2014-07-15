Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack
Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.
Die sehr kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS Bp Pack mit leistungsstarken 36-V-Batterien kombiniert die Manövrierfähigkeit einer Walk-behind- mit der Geschwindigkeit einer Ride-on-Maschine. Der kleine Wendekreis von ca. 120 cm ermöglicht eine sehr hohe Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen. Die erhöhte Bedienposition bietet beste Übersicht. Die ausgereifte Scheibentechnik mit großer Bürstenscheibe garantiert höchste Reinigungseffizienz. Dank des um den Bürstenkopf schwenkbaren Saugbalkens ist eine vollständige Schmutzwasseraufnahme sogar beim Drehen auf der Stelle möglich. Der Saugbalken lässt sich binnen Sekunden werkzeuglos wechseln. Die integr. Kehreinheit macht das Vorkehren quasi überflüssig. Per Knopfdruck wird der Eco-Modus der Maschine aktiviert. So lässt sich die Unterhaltsreinigung energie- und umweltschonend sowie zeit- und kostensparend durchführen – bei gleichzeitig perfekten Reinigungsergebnissen. Dank integriertem Ladegerät lassen sich die Batterien an jeder Standard-Steckdose schnell und einfach aufladen. Die Maschine ist ideal für Gebäudereiniger und Einsätze in Supermärkten, Industrieanlagen, öffentl. Gebäuden oder Gesundheitseinrichtungen.
Merkmale und Vorteile
Einfache Bedienung
- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.
Automatische Befüllmöglichkeit
- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.
Dosiersystem DS 3
- Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.
Eco-Modus
- Spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.
Kompakte Abmessungen
- Für gute Manövrierfähigkeit, hohe Flächenerfassung und weniger Nachreinigungsaufwand.

- Für gute Manövrierfähigkeit, hohe Flächenerfassung und weniger Nachreinigungsaufwand.
Einfacher Wechsel
- Sauglippen und Bürste lassen sich werkzeuglos wechseln.
- Saugbalken lässt sich in Sekundenschnelle wechseln.
Einzigartiges Saugbalken-Rotationsprinzip
- Für 100%ige Wasseraufnahme in jeder Kurve.
Extrem wendig
- Für gute Manövrierfähigkeit, hohe Flächenerfassung und weniger Nachreinigungsaufwand.
Kompakte Abmessungen
Kompakte Bauweise
- Einfach zu transportieren und zu verstauen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|691
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|40 / 40
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|2805
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2000
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|36 / 76
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|20 / 26
|Wasserverbrauch (l/min)
|1,5
|Schalldruckpegel (dB(A))
|60
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1080
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|330
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Saugbalken, gebogen
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Magnetventil
- 2-Tank-System
Zubehör
Reinigungsmittel
