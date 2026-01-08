Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp Pack
Einfach zu bedienende, wendige, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp Pack Classic mit Scheibenbürste. Batterien und passendes Ladegerät werden mitgeliefert.
Durch ihre schmale und kompakte Bauform ist unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Bp Pack Classic mit Scheibenbürstentechnik extrem leicht zu manövrieren und zu transportieren – beispielsweise auch in Aufzügen. Damit positioniert sich das preiswerte Einsteigermodell, das von leistungsstarken 105-Ah-Batterien angetrieben wird, als echte Alternative zu Nachläufermaschinen (Batterien und passendes Ladegerät werden mitgeliefert). Die einfache Bedienung mit farbcodierten Bedienelementen weiß genauso zu überzeugen wie die vielen nützlichen und cleveren Details. So kann die serienmäßige Home-Base für die Mitnahme von manuellen Reinigungsutensilien mit Haken ausgestattet werden. Außerdem sind optional ein Müllbeutelhalter und ein Vorkehrmopp erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Einfache BedienungSelbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
ScheibenbürstentechnikRobuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf. Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite. Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf.
Kompaktes und schmales DesignBesonders wendiges Gerät. Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen. Einfacher Transport.
Optionales Zubehör: Vorkehrmopp
- Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang.
- Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.
Lithium-Ionen-Batterien optional erhältlich
- Zeitersparnis: abhängig vom Ladegerät in 2 Stunden komplett aufladbar. Auch Zwischenladungen sind möglich.
- Vielfach höhere Lebensdauer im Vergleich zu Blei-Säure- oder Gelbatterien.
- Statt üblicher 80 Prozent bei herkömmlichen Batterien steht die volle Batteriekapazität zur Entnahme zur Verfügung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|900
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|70 / 75
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|2805
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2000
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Gangwendebreite (mm)
|1650
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Aufnahmeleistung (W)
|1400
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|345
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|100
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
