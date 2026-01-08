Scheuersaugmaschine BD 38/12 C Bp Pack Li
Leicht, leise und agil: Die Scheuersaugmaschine BD 38/12 C mit Scheibenkopf ist mit einer schnell aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie und eco!efficiency-Stufe ausgestattet.
Mit der enorm wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BD 38/12 C werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Die Maschine ist mit einer Scheibenbürste mit 38 cm Durchmesser ausgestattet. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit extra langer Laufzeit hat eine dreimal höhere Lebensdauer als herkömmliche Bleibatterien. Sie ist absolut wartungsfrei und schnell aufladbar. Die eco!efficiency-Stufe reduziert den Energiebedarf, verlängert die Laufzeit und senkt die Lautstärke um ca. 40%. Das in dieser Geräteklasse um 35% geringere Gewicht der BD 38/12 C erleichtert die Bewältigung von Stufen sowie den Transport.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.
Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät
- Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich.
- Eine volle Aufladung dauert 3 Stunden, eine halbe 1 Stunde. (Zwischenladungen jederzeit möglich.)
- Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb.
Sehr geringes Gerätegewicht
- 35 % leichter als vergleichbare Geräte.
- Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen.
- Einfach zu manövrieren und vereinfachter Transport in Fahrzeugen.
Zuverlässige Scheibentechnologie
- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.
- Bürste im Lieferumfang enthalten.
Saugbalken direkt hinter der Bürste
- Optimale Absaugung – auch in Kurven.
- Einfaches Anheben per Fußpedal.
Kompakte Abmessungen
- Verlassen der Wand im 90°-Winkel.
- Keine Geräteüberstände.
- Einfaches Handling.
Lenkstange einklappbar
- Kompakte Lagerung.
- Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar.
Lenkstange höhenverstellbar
- Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|380
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|480
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|12 / 12
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|1520
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1140
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batterielaufzeit (h)
|max. 1,5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 2,7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Gangwendebreite (mm)
|1050
|Wasserverbrauch (l/min)
|1
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65
|Aufnahmeleistung (W)
|500
|Farbe
|Anthrazit
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|48
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|36
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Transporträder
- Saugbalken, gebogen
Ausstattung
- 2-Tank-System
Zubehör
Reinigungsmittel
BD 38/12 C Bp Pack Li Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.