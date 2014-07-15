Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Adv
Die sehr kompakte und mit nur 12 kg sehr leichte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die innovative und kraftvolle Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen von 20 bis 200 m². Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken und damit rutschhemmend und wieder begehbar. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten, Sanitärbereiche, Hotels im Imbiss-Bereich oder auch als Ergänzung zu bestehenden Scheuersaugmaschinen. Mit Handabsaugung für Absaugung unzugänglicher Ecken. Mit Mikrofaserwalze speziell zur Reinigung von Feinsteinzeugfliesen.
Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.
Merkmale und Vorteile
Schnelldrehende WalzenbürsteFür einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung. Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen. Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.
Sofort trockenDie weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts. Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.
Tanks entnehmbar
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|300
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|300
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|4 / 4
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|200
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|130
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1450
|Bürstenanpressdruck (g/cm²)
|100
|Wasserverbrauch (l/min)
|0,3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|max. 72
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Aufnahmeleistung (W)
|820
|Farbe
|Anthrazit
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|495 x 340 x 1145
Lieferumfang
- Walzenbürste: 1 Stück
- Mikrofaserwalze: 1 Stück
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade: 1 Stück
- Handabsaugung
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
Videos
Zubehör
Reinigungsmittel
