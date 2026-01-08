Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Classic Ep
Netzbetrieben (230 V/50 Hz) und günstig: Die Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik reinigt bis zu 1700 m²/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m².
Bei der netzbetriebenen (230 V/50 Hz) Scheuersaugmaschine BD 43/35 C Ep mit Scheibentechnik entfällt die Möglichkeit des Batteriebetriebs, was das Gerät sehr preiswert macht. Technisch ist die Maschine gewohnt hochwertig ausgestattet: Sie überzeugt mit 43 Zentimeter Arbeitsbreite, 35 Liter Tankvolumen, einem 900 Millimeter langen, V-förmigen Saugbalken und ist dank EASY-Operation-System mit den markanten, gelben Knöpfen spielend einfach zu bedienen. Zudem ist sie sehr leise und kinderleicht zu reinigen. Die wendige BD 43/35 C Ep eignet sich ideal für kleinere und stark überstellte Flächen bis zu 900 m². Ihre kompakten Abmessungen ermöglichen darüber hinaus die bestmögliche Übersicht über die zu reinigende Fläche.
Merkmale und Vorteile
Robuste BedienelementeFür den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.
Einfache Bedienung dank EASY-Operation-PanelSelbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Kurze Einarbeitungsphasen. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.
Kleines, kompaktes GerätBesonders wendiges Gerät. Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.
Großes Tankvolumen für lange Arbeitsintervalle
- Das große Tankvolumen gewährleistet lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechungen.
- Für ein sehr effizientes und wirtschaftliches Reinigen.
Home-Base-System
- Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc.
- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf das Wichtigste.
Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente
- Gelbe Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.
Netzbetriebenes Gerät
- Geringes Gewicht und geringe Anschaffungskosten.
- Sowohl für den gelegentlichen Bedarf als auch für den Dauereinsatz geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|750
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|35 / 35
|Flächenleistung theoretisch (ft²/hr)
|1720
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1250
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|70
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Aufnahmeleistung (W)
|1400
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|48
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
