Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Ausgestattet mit einer wartungsfreien Li-Ion-Batterie (80 Ah) und 50-l-Tanks: unsere kompakte Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack mit 51 cm Arbeitsbreite.
Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den kompakten, 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet unsere wendige Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Der sehr leise arbeitende Scheibenbürstenkopf sowie die eingebaute Lithium-Ionen-Batterie mit 80 Ah Kapazität ermöglichen bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze – auch in lärmsensiblen Bereichen. Dabei reduziert die im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie die Gesamtkosten der Maschine über ihre Lebenszeit signifikant und sorgt gleichzeitig für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit.
Merkmale und Vorteile
Langlebige Lithium-Ionen-Batterie
- Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen.
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld.
- Sehr kurze Einarbeitungszeit.
Inklusive Batterie und Ladegerät
- Wartungsfrei und sicher. Große Kapazität von 80 Ah für extra lange Laufzeit.
Komfortables Vierradsystem
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
Robustes Standardfahrgestell
- Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten.
- Erhöht die Zuverlässigkeit.
Einzigartiges Design des Saugsystems
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
- Verringert das Arbeitsgeräusch.
Separates Schmutzwassertanksystem
- Besonders einfache Reinigung.
- Erhöht die Hygiene.
Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung
- Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln.
- Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten.
Praktische Home-Base
- Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile.
- Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Vortrieb durch Bürstenrotation
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|510
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|850
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|50 / 50
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 2040
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|1200
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 90
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2,5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 8,7
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (kg)
|27
|Gangwendebreite (mm)
|1240
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,3
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|53
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, v-förmig
Ausstattung
- 2-Tank-System
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Anwendungsgebiete
- Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
- Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen und auch nachts
- Auch für Reinigungseinsätze im Einzelhandel, in Kantinen oder Büros geeignet
- Für Einsätze im Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Autohäusern
- Einzelhandel
Reinigungsmittel
