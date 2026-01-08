Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Einfachste Bedienung, robuste Bauweise, lange Laufzeiten: Unsere handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und 170-Ah-AGM-Batterie.
Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Damit ist das vielseitige und robust konstruierte Gerät für die unterschiedlichsten Reinigungseinsätze geeignet, die dank der integrierten, wartungsfreien 170-Ah-AGM-Batterie auch problemlos länger dauern können. Das extrem einfache Bedienungs- und Wartungskonzept wird ergänzt durch hochwertige Ausstattungsmerkmale, wie Doppelscheiben-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium und einige weitere sinnvolle Details.
Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
- Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich.
- Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Serienmäßig mit wartungsfreier 170-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät
- Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Steigert Effizienz und Produktivität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|705
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1030
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|75 / 75
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3525
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2115
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 3
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 5
|Bürstendrehzahl (U/min)
|180
|Bürstenanpressdruck (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Gangwendebreite (mm)
|1550
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2,75
|Schalldruckpegel (dB(A))
|63 - 65
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 1850
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|325
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|100
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Lieferumfang
- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gekröpft
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
- Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
- Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z. B. in Sporthallen
Zubehör
Reinigungsmittel
BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler oder jedes Kärcher Center in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.