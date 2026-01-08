Adapter T
Ideal für den Anschluss an Kärcher Home & Garden-Hochdruckschläuche mit Anschlussklammer: der Schlauchadapter für das Teleskopstrahlrohr.
Mit dem Schlauchadapter lassen sich das Teleskopstrahlrohr und ein Schlauch mit Anschlussklammer (ohne Quick Connect) schnell und einfach miteinander verbinden.
Merkmale und Vorteile
Zwischenstück für Teleskopstrahlrohr-Pistole und Schlauch (ohne Quick Connect)
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|131 x 28 x 35
Adapter T Ersatzteile
