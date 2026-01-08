Die hochwertige Ersatzdüsen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Zubehördüsen der Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen und zwei Klammern zur Befestigung. Für die T-Racer T 7 Plus und T 450 sind zusäztlich eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung sowie eine Spüldüse zum Abspülen der gereinigten Fläche Teil des Sets.