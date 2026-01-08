Ersatzdüsen-Zubehör
Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.
Hochwertige Ersatzdüsen für einen schnellen und einfachen Düsenwechsel. Inhalt: drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen, eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung in Verbindung mit den Flächenreinigern T 400, T 450 und T 550 sowie zwei Klammern zur Befestigung. Geeignet sind die Ersatzdüsen für folgendes Zubehör: Flächenreiniger T-Racer für die Geräteklassen K 2 bis K 7 (ausgenommen T 350), Dachrinnenreiniger PC 20 für die Geräteklassen K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für die Geräteklassen K 2 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
- Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
- Hochwertige Qualität für eine lange Lebensdauer.
Hochdruck - Flachstrahl
- Gleichmäßige Reinigung und Lösung hartnäckiger Verschmutzungen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 18