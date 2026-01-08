Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen einfachen Austausch von Zubehördüsen und eignen sich zum Düsenwechsel beim Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Geräteklassen K 2 bis K 7. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen sowie zwei Klammern zur Befestigung.