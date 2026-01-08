Ersatzdüsen-Zubehör T 350
Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen einfachen Austausch von Zubehördüsen und eignen sich zum Düsenwechsel beim Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Geräteklassen K 2 bis K 7. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen sowie zwei Klammern zur Befestigung.
Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
- Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
- Hochwertige Qualität für eine lange Lebensdauer.
Hochdruck - Flachstrahl
- Gleichmäßige Reinigung und Lösung hartnäckiger Verschmutzungen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 18