Ersatzdüsen-Zubehör T 350

Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen einfachen Austausch von Zubehördüsen und eignen sich zum Düsenwechsel beim Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Geräteklassen K 2 bis K 7. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen sowie zwei Klammern zur Befestigung.

Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
  • Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
  • Hochwertige Qualität für eine lange Lebensdauer.
Hochdruck - Flachstrahl
  • Gleichmäßige Reinigung und Lösung hartnäckiger Verschmutzungen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Abmessungen (L × B × H) (mm) 17 x 17 x 18
Kompatible Geräte
