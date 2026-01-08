T 350 Flächenreiniger T-Racer
Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.
Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 werden große Flächen im Außenbereich schnell und effizient gereinigt. Der Twin-jet Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich dadurch etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Dabei schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Der Flächenreiniger T-Racer T 350 bietet eine stufenlose Druckanpassung. So lassen sich harte Oberflächen wie Stein und Beton ebenso bedarfsgerecht reinigen wie empfindlichere Oberflächen wie Holz. Ein ergonomischer Handgriff sorgt dafür, dass sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern lassen. Der Flächenreiniger T-Racer T 350 ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Hochdruckreiniger der Klassen K 2–K 7.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende Flachstrahldüsen
- Gute Flächenleistung - ideal für die Reinigung größerer Flächen.
Spritzschutz
- Spritzfreie Reinigung.
Druckanpassung
- Stufenlose Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
- Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
- Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
- Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garagentore
- Fassaden kleinerer Häuser
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wege
Zubehör
T 350 Flächenreiniger T-Racer Ersatzteile
