Das Filterreinigungstool für die Geräte VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax ermöglicht nicht nur die unkomplizierte Reinigung des Lufteinlassfilters in nur wenigen Handgriffen, sondern verlängert auch die Lebensdauer. Das Säubern des Filters geht quasi von alleine: Einfach in das Filterreinigungswerkzeug einschieben und der manuelle Drehmechanismus sowie ein gleichzeitiges Absaugen sorgen für einen fortwährend sauberen Vorfilter. Bitte beachten Sie: Der mitgelieferte zweite Lufteinlassfilter muss zuvor in das Gerät eingesetzt werden. Die passgenaue Befestigung sorgt für einen sicheren Sitz am Gerät. Beim Zubehör ist zudem ein Lufteinlassfilter zum Austausch mit inbegriffen.