G 120 Q Pistole
Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.
Dank der bei jedem Wetter gut ablesbaren Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus bietet die Kärcher Hochdruckpistole G 120 Q deutlich mehr Kontrolle bei der Reinigung. Die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD sowie der Reinigungsmittelmodus können bequem durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellt werden. Die mit Quick Connect-Anschluss ausgestattete Pistole eignet sich für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klasse K 3
- Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbare, manuelle Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus
- Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|432 x 42 x 216