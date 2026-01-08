Die Hochdruckpistole, die mehr Kontrolle bei der Reinigung ermöglicht. Ausgestattet mit einem LED-Display zur Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus sowie einem Quick Connect-Anschluss. Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr lassen sich die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD oder der Reinigungsmittelmodus einstellen. Das LED-Display ist bei allen Wetterverhältnissen gut lesbar. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.