G 145 Q Pistole
Hochdruckpistole mit LED-Display zur Anzeige verschiedener Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus. Mit Quick Connect. Für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Die Hochdruckpistole, die mehr Kontrolle bei der Reinigung ermöglicht. Ausgestattet mit einem LED-Display zur Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus sowie einem Quick Connect-Anschluss. Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr lassen sich die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD oder der Reinigungsmittelmodus einstellen. Das LED-Display ist bei allen Wetterverhältnissen gut lesbar. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Conrol und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5
- Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige der Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus
- Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
- Komfortable Ausbringung von Reinigungsmittel.
Kindersicherung
- Blockiert den Pistolenabzug.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 223
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)