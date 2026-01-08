G 145 Q Pistole

Hochdruckpistole mit LED-Display zur Anzeige verschiedener Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus. Mit Quick Connect. Für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.

Die Hochdruckpistole, die mehr Kontrolle bei der Reinigung ermöglicht. Ausgestattet mit einem LED-Display zur Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus sowie einem Quick Connect-Anschluss. Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr lassen sich die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD oder der Reinigungsmittelmodus einstellen. Das LED-Display ist bei allen Wetterverhältnissen gut lesbar. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.

Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Conrol und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5
  • Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige der Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus
  • Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
  • Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
  • Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
  • Komfortable Ausbringung von Reinigungsmittel.
Kindersicherung
  • Blockiert den Pistolenabzug.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 552 x 43 x 223