G 160 Q Pistole
Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an.
Die durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellten Druckstufen SOFT, MEDIUM oder HARD sowie der Reinigungsmittelmodus werden direkt auf das Display der Hochdruckpistole übertragen. Damit weiß der Anwender immer, in welchem Modus er gerade arbeitet. Die bei jedem Wetter gut lesbare Anzeige sorgt somit für mehr Kontrolle und Sicherheit bei der Reinigung. Durch den Quick Connect-Anschluss der Pistole eignet sie sich für alle Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Power Conrol und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5
- Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbare, manuelle Anzeige für Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus
- Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
- Komfortable Ausbringung von Reinigungsmittel.
Kindersicherung
- Blockiert den Pistolenabzug.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 222
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)