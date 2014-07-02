G 160 Q, Pistole Quick Connect
Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Consumer Hochdruckreininger K2 - K7 mit Quick Connect-Anschluss.
Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger ab 2008 der Klassen K2 - K7, Quick Connect
- Einfacher Wechsel der Pistole.
Quick Connect
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
- Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Gummipad
- Bessere Handhabung.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
- Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel.
- Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Kindersicherung
- Pistolenabzug wird blockiert.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|440 x 193 x 40