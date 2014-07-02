G 160 Q, Pistole Quick Connect

Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Consumer Hochdruckreininger K2 - K7 mit Quick Connect-Anschluss.

Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger ab 2008 der Klassen K2 - K7, Quick Connect
  • Einfacher Wechsel der Pistole.
Quick Connect
  • Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
  • Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Gummipad
  • Bessere Handhabung.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
  • Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel.
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Kindersicherung
  • Pistolenabzug wird blockiert.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 440 x 193 x 40
Videos