G 180 Q Smart Control Pistole
Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.
Die volle Kontrolle: Bei der Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control lassen sich die Druckstufen und die Reinigungsmitteldosierung ganz einfach per +/– -Tasten steuern. Damit auch besonders hartnäckiger Schmutz kein Thema ist, kann über die Pistole ein zusätzlicher Boost Mode aktiviert werden, der noch mehr Power liefert. Neben der Steuerung an der Pistole können die Druckeinstellungen auch ganz einfach und bequem über die Kärcher Home & Garden App auf die Pistole übertragen werden. Auf dem LCD-Display der G 180 Q Smart Control haben Sie Ihre Einstellung jederzeit im Blick – egal bei welchem Wetter. Die Pistole inklusive Quick Connect-Anschluss eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe.
Merkmale und Vorteile
+/-- -Tasten am Griff
- Zur komfortablen Regelung der Druckstufen und der Reinigungsmittelkonzentration.
Druckstufenanzeige auf dem LCD-Display
- Behalten Sie Ihre Einstellung immer im Blick.
Boost Mode
- Bei starkem Schmutz kann der Boost Mode über die Pistole aktiviert werden.
Steuerung via Kärcher Home & Garden App
- Druckeinstellungen über die App auf die Pistole übertragbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|552 x 48 x 225