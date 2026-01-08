Miniturbobürste
Extra Saugkraft für beste Reinigungsleistung: Die Miniturbobürste bietet eine optimale Schmutzaufnahme und entfernt wirkungsvoll auch Tierhaare. Erhältlich als Zubehör für Akku-Staubsauger.
Die Miniturbobürste entfernt mit ihrer schnell rotierenden Bürstenwalze mühelos Fussel und Tierhaare von Polstermöbeln und vielen anderen Oberflächen. Die kompakte Größe ermöglicht das Reinigen auch an engen und schwer zugänglichen Stellen. Nach dem Einsatz lässt sich die Bürstenwalze einfach aus der Düse herausnehmen und reinigen. Die Miniturbobürste ist das ideale Zubehör für die Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Merkmale und Vorteile
Entfernt Tierhaare zuverlässig und gründlich
- Die schnell rotierende Bürste verbessert die Reinigungswirkung.
- Tierhaare, Fussel und viele andere Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt.
- Ideal für Polstermöbel und für die Reinigung an engen Stellen.
Abnehmbare Bürste
- Die Bürste kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Polster
- Matratzen