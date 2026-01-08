Softbürste
Reinigt empfindliche Oberflächen schonend und sanft: Die weiche Softbürste ist das ideale Zubehör für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Dank der weichen und sanften Bürsten reinigt die Softbürste nachhaltig und rückstandslos. Sie wurde extra für den VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax entwickelt. Dabei punktet die Bürste durch ihre Breite sowie die abgewinkelten, schlanken und ovalen Borsten und eignet sich damit ideal für die spurenlose Reinigung und das effiziente Entstauben großer, kleiner und empfindlicher Oberflächen.
Merkmale und Vorteile
Weiche Borsten
- Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Oberflächen.
Abgewinkelte Borsten
- Optimale Flächenausnutzung zum einfachen Reinigen größerer Oberflächen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Möbel