Dank der weichen und sanften Bürsten reinigt die Softbürste nachhaltig und rückstandslos. Sie wurde extra für den VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax entwickelt. Dabei punktet die Bürste durch ihre Breite sowie die abgewinkelten, schlanken und ovalen Borsten und eignet sich damit ideal für die spurenlose Reinigung und das effiziente Entstauben großer, kleiner und empfindlicher Oberflächen.