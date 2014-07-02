Turbosaugdüse
Luftangetriebene Saugdüse. Optimal für hochflorige Teppiche und ideal zum Aufsaugen von Tierhaaren. Für eine besonders intensive, gründliche und hygienische Reinigung.
Luftangetriebene Saugdüse. Optimal für hochflorige Teppiche und ideal zum Aufsaugen von Hundehaaren, Katzenhaaren und sonstigen Tierhaaren. Die Turbo-Saugdüse wird über den Luftstrom des Staubsaugers angetrieben. Die Reinigungsleistung wird durch die mechanische Unterstützung der rotierenden Bürste deutlich verbessert. Der tief in den Fasern sitzende Schmutz wird aufgewirbelt und zuverlässig aufgesaugt. Für eine besonders intensive, gründliche und hygienische Reinigung. Geeignet für die Staubsauger VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600
Merkmale und Vorteile
Luftstromangetriebene Reinigungsbürste
- Die Reinigungsbürste wirbelt auch tief im Teppich sitzenden Staub auf und saugt ihn gründlich ein.
- Sehr gute Aufnahme von Tierhaaren.
- Sehr gute Schmutzaufnahme auch bei hochflorigen Teppichen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|280 x 250 x 92
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Teppichböden