Luftangetriebene Saugdüse. Optimal für hochflorige Teppiche und ideal zum Aufsaugen von Hundehaaren, Katzenhaaren und sonstigen Tierhaaren. Die Turbo-Saugdüse wird über den Luftstrom des Staubsaugers angetrieben. Die Reinigungsleistung wird durch die mechanische Unterstützung der rotierenden Bürste deutlich verbessert. Der tief in den Fasern sitzende Schmutz wird aufgewirbelt und zuverlässig aufgesaugt. Für eine besonders intensive, gründliche und hygienische Reinigung. Geeignet für die Staubsauger VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 und DS 5600