Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130
Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130.
Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klettverschluss auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich besonders für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern.
Merkmale und Vorteile
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung
- Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
- Der Aufsatz ist schnell und ohne großen Aufwand wieder einsatzbereit.
Besonders schonende Reinigung
- Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|75 % Polyester, 25 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|119 x 119 x 52
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller