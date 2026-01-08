Wechselaufsatz Car & Bike für WB 130

Perfekte Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern: der Wechselaufsatz Car & Bike aus Mikrofaser für die rotierende Waschbürste WB 130. 

Der innovative Waschbürstenaufsatz aus weicher Mikrofaser wird mit Klettverschluss auf dem Bürstenteller befestigt und ist separat bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschbar. Der Wechselaufsatz Car & Bike für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich besonders für die schonende Reinigung von Fahrzeugen und Motorrädern.

Merkmale und Vorteile
Innovativer Mikrofaser-Aufsatz mit Klettbefestigung
  • Maschinenwäsche bei max. 60 °C.
  • Der Aufsatz ist schnell und ohne großen Aufwand wieder einsatzbereit.
Besonders schonende Reinigung
  • Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Lack.
Optionales Zubehör
  • Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.
Spezifikationen

Technische Daten

Faserzusammensetzung Textil 75 % Polyester, 25 % Polyamid
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 119 x 119 x 52
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller