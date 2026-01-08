WB 130 Rotierende Waschbürste

Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.

Die rotierende Waschbürste WB 130 von Kärcher ist, in Kombination mit dem Wechselaufsatz Universal, besonders für Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff geeignet. Die kraftvolle Rotation sorgt für eine effektive und gründliche Reinigung. Die Waschbürste verfügt über einen Auslösehebel für einen einfachen und schnellen Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt und sorgt zudem mit einer transparenten Haube für ein besonderes Reinigungserlebnis. Bei Bedarf kann zusätzlich Reinigungsmittel verwendet und mithilfe der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufgetragen werden. Die Waschbürste eignet sich für den Einsatz mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7. Die beiden separat erhältlichen Wechselaufsätze Car & Bike und Home & Garden sind speziell auf empfindliche oder unempfindliche Oberflächen abgestimmt.

Merkmale und Vorteile
Rotierender Bürstenkopf
  • Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
  • Reinigen Sie bequem und komfortabel.
Aufsatzwechsel über Auslösehebel
  • Schneller und einfacher Aufsatzwechsel ohne Schmutzkontakt.
  • Behalten Sie stets saubere Hände.
  • Wählen Sie den passenden Aufsatz für verschiedene Anwendungsfelder.
Reinigungsmittel mit der am Hochdruckreiniger angeschlossenen Bürste aufbringen
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Transparentes Gehäuse
  • Reinigungserlebnis durch sichtbare Technik.
Integrierter Borstenkranz
  • Minimiert Spritzwasser und schützt Anwender und Umgebung.
Kompatibel mit Gartenschlauchadapter
  • Anschluss an den Gartenschlauch, auch ohne Hochdruckreiniger verwendbar.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 305 x 156 x 137

Bei Fragen zum Vorgängermodell, der WB 120, wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher Händler.

Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Motorräder und -roller
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
  • Wintergärten
  • Garagentore
  • Jalousien / Rollläden
  • Sichtschutzelemente
  • Balkonverkleidungen
  • Fensterbänke
Zubehör
