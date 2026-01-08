Wechselaufsatz Universal für WB 130
Ideal für die Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130.
Die transparenten Borsten des Waschbürstenaufsatzes sind universell einsetzbar für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben. Der Wechselaufsatz Universal für die rotierende Waschbürste WB 130 eignet sich ideal zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Merkmale und Vorteile
Weiche transparente Borsten
- Schonende, sanfte und effiziente Reinigung.
Universell einsetzbar
- Für alle glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff.
Optionales Zubehör
- Mehr Anwendungsvielfalt für die rotierende Waschbürste WB 130.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Wintergärten
- Garagentore
- Jalousien / Rollläden
- Sichtschutzelemente
- Balkonverkleidungen
- Fensterbänke