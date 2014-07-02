Brosse-rouleau, poils standard, noirs, CV 30/1
Brosse-rouleau à poils souples standard noirs en polyamide de 277 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 30/1 de Kärcher.
Brosse-rouleau de 277 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 30/1. La brosse-rouleau est munie de poils souples noirs en polyamide de 10 mm de longueur. Diamètre des poils : 0,25 mm.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de la brosse (mm)
|277
|Degré de dureté
|moyennement dur
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|277 x 61 x 61