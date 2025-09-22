Nettoyage sans fil
Pourquoi emporter la saleté partout alors qu'il est possible de rendre leur effet WOW à tous les objets partout et sans attendre ? Le nettoyage mobile, ce sont des appareils à moyenne et à basse pression légers et compacts qui permettent de nettoyer rapidement et en douceur le vélo, le mobilier de camping, la poussette, les chaussures de marche, le chien et bien plus encore, même en étant loin de toute prise électrique et de tout raccordement d'eau. Que ce soit en plein milieu de nulle part ou vite fait, bien fait autour de sa propre maison. Grâce à la puissante batterie lithium-ion et au réservoir à eau ou au flexible d'aspiration, tout peut être nettoyé directement là où cela a souvent le plus de sens : sur place.
Nettoyeurs pression moyenne
Nettoyeurs pression basse
Quel produit choisir ?
Propreté mobile
Jamais sans mon Kärcher : les nettoyeurs basse pression OC 3 sont équipés d'un réservoir d'eau intégré pour nettoyer rapidement les chaussures, les poussettes, les vélos ou les chiens. Avec nos nettoyeurs moyenne pression OC 6 et KHB, l'eau nécessaire peut être obtenue du robinet ou d'une source alternative, comme un réservoir d'eau, à l'aide d'un tuyau d'aspiration. Il ne manque alors plus qu'une batterie pour donner aux objets leur effet WOW presque partout, de manière flexible et efficace.
OC 6-18 Premium
Nettoyer. Où vous voulez. Quand vous voulez.
Vous êtes loin de toute prise électrique et de tout robinet et vous voulez rendre leur effet WOW à vos vélos ou à votre mobilier de jardin en vitesse ? Rien de plus facile avec le nettoyeur moyenne pression OC 6-18 Premium Battery Set.
KHB Battery
Nettoyage sans fil
Pour nettoyer en vitesse les petites surfaces autour de la maison, le mobilier de jardin, le vélo ou la niche du chien, les nettoyeurs moyenne pression de notre gamme KHB et un tuyau d'arrosage suffisent amplement.
OC 3 Foldable
L'effet WOW à emporter
Les chaussures, la poussette, le vélo et même le chien retrouvent leur propreté avec les modèles OC 3 fonctionnant sur batterie, et ce, en douceur grâce à la basse pression. Parfaits pour les promenades, avec un réservoir à eau et de nombreux accessoires comme une buse conique ou un flexible d'aspiration. Sans oublier, bien sûr, la puissante batterie lithium-ion.
Nos nettoyeurs haute pression
Parfois, il faut un peu plus de pression – la haute pression. De l'appareil compact pour les utilisations occasionnelles jusqu'au nettoyeur haute pression performant, avec assistance via l'application, permettant également de nettoyer en toute décontraction les surfaces étendues ou les gros objets, nous avons toujours la bonne solution.
ACCESSOIRES
Avec nos nettoyeurs moyenne et basse pression, vous retrouvez l'effet WOW en un clin d'œil, même en déplacement et loin des prises électriques. Et c'est encore plus facile avec les accessoires parfaitement adaptés au nettoyage mobile, qui permettent un travail encore plus facile et efficace.
Vous pouvez retrouver ici tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V
En savoir plus sur les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Les appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile font partie des produits de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V. Découvrez toute la diversité de nos produits et trouvez les autres appareils compatibles avec la batterie 18 V de votre appareils à basse et à moyenne pression pour le nettoyage mobile Kärcher.