ENTRETIEN DU JARDIN : LES MEILLEURS TRUCS ET ASTUCES
Que ce soit au printemps, lorsque la saison du jardinage reprend, ou pendant l’automne, lorsque vous devez préparer le jardin petit à petit pour l’hiver, si vous souhaitez profiter d’un jardin bien vert et agréable durablement, vous aurez du pain sur la planche. Voici quelques conseils d’expert pour réussir l’entretien de votre jardin.
Conseils d’expert pour un jardin bien entretenu
L’entretien d’un jardin peut être contraignant, mais c'est aussi une passion, un loisir et un moment d’évasion permettant d’oublier le stress du quotidien. Et si vous êtes bien préparé, vous savez parfaitement ce que vous avez à faire dans votre jardin. Cela vous permet de gagner du temps et de vous éviter des tracas, notamment si vous taillez vos arbustes par erreur au mauvais moment. À quel moment de l’année devez-vous tailler vos haies et vos arbres ? À quelle fréquence devez-vous tondre la pelouse ou la pailler ? À quoi devez-vous faire attention lors de l’arrosage ? Et comment préparer votre bassin et votre jardin en vue de l’hiver ?
Voici quelques trucs et astuces pour vous préparer à toutes les tâches qui vous attendent :
Conseils : comment bien entretenir la pelouse, les haies et les arbres
Les haies qui délimitent les parcelles ne servent pas seulement d’élément visuel dans le jardin, mais constituent également une protection efficace contre les regards curieux des passants ou des voisins. En contrepartie, elles nécessitent un entretien régulier. Il faut alors s'informer des techniques de taille et des outils de jardinage adaptés à leur entretien.
Avant de commencer à tailler vos haies, vous devez prendre en compte le type de haie dont il s’agit, afin d'opter pour une forme de trapèze ou une forme rectangulaire. La première solution est souvent la plus plébiscitée, car elle permet de rétrécir la haie vers le haut.
La taille de rajeunissement concerne également les arbres : les haies et les arbustes ne sont pas les seuls à devoir être taillés de temps à autre. Les arbres nécessitent eux aussi un entretien régulier, afin de produire beaucoup de fleurs et de fruits et de rester en forme longtemps. Mais comment bien tailler ses arbres ? Si vous pensez pouvoir couper les branches n’importe où avec votre outil de jardinage préféré, vous vous trompez. Afin de tailler correctement leurs arbres, les propriétaires d'un jardin doivent toujours avoir les outils suivants à portée de main : un coupe-branches ou une tronçonneuse – les modèles à batterie sont très bons – ainsi que l’équipement de protection correspondant, et une échelle.
La pelouse, quant à elle, doit être tondue nettement plus souvent : dès le printemps, celle-ci exige beaucoup d’entretien. Tondre la pelouse nécessite quelques connaissances, même si cela semble curieux au premier abord. Comment s’y prendre pour procéder au mieux ? Pour une pelouse verte et belle, le mieux est de comprendre les bases d’une tonte réussie : en se penchant sur le sujet, on apprend vite qu’il ne faut par exemple jamais tondre une pelouse humide. En cas de forte chaleur, les brins d’herbe fraîchement coupés s’abîment également. Mais pourquoi ? Quand doit-on tondre la pelouse ou la pailler ? Dans quel cas utiliser une débroussailleuse ou un robot tondeuse sans fil ? Avec quelques conseils, vous pourrez opter pour le bon outil de coupe en fonction de vos besoins, et éviterez ainsi les erreurs lorsque vous tondez la pelouse.
Trucs et astuces pour l’arrosage du jardin
En entretenant et en arrosant correctement vos parterres, vos fleurs et votre pelouse, vous avez déjà fait beaucoup pour que votre jardin soit beau et se développe harmonieusement. Bien entendu, pour cela, vous devez impérativement arroser régulièrement la pelouse et les plantes. Il s’agit notamment de choisir le moment idéal et la bonne technique d’arrosage. Par exemple, vous devez être conscient du fait que les différents types de plantes et de sols n’ont pas tous les mêmes besoins. Certains doivent être arrosés plus souvent que d’autres.
Les jardiniers amateurs peuvent en outre opter pour un système d’arrosage automatique. Un tel système permet de gagner beaucoup de temps. Cette méthode s’avère par ailleurs beaucoup plus respectueuse de l’environnement que l’arrosage manuel, grâce aux systèmes d’arrosage informatisés qui utilisent de l’eau acheminée au préalable à partir d’un robinet ou à partir d’un bac de récupération d’eau de pluie ou d’une citerne à l’aide d’une pompe génératrice de pression.
Le rêve d’un jardin confortable : conseils pour le nettoyage des terrasses et du mobilier de jardin
Pour de nombreuses personnes, le jardin est un havre de paix idéal pour la détente. Une fois le travail terminé, lorsque tout est fleuri et bien entretenu, on y passe du bon temps entre amis ou en famille. Que diriez-vous par exemple d’organiser un barbecue sur votre nouvelle terrasse en bois ou en pierre ? Une tendance se dégage clairement : de plus en plus de personnes veulent embellir leur jardin en le dotant d’une terrasse et de mobilier de jardin haut de gamme. Cela rend le jardin plus agréable et plus confortable. Il faut cependant garder à l’esprit que les terrasses en bois doivent être régulièrement nettoyées et entretenues. Cela prévient le grisaillement du revêtement en bois et préserve ces terrasses des mauvaises herbes, des mousses et des champignons nuisibles. Les mêmes règles s’appliquent naturellement au mobilier de jardin, que vous pouvez nettoyer à l’eau chaude avec un nettoyant universel ou un détergent afin d’éliminer les impuretés de surface. Vous pouvez également utiliser un nettoyeur moyenne ou haute pression.
Préparer le jardin pour l’hiver
Lorsque vous préparez votre jardin pour l’hiver, vous devez prendre garde à certaines choses. C’est à ce moment que vous devez placer les plantes en bac et le mobilier de jardin dans un endroit sec, et tailler une dernière fois les parterres de fleurs et les arbustes. Enfin, vous pouvez également les fertiliser avec du terreau. Notre conseil : vous pouvez étaler les végétaux coupés sur un parterre pour le protéger du gel, ou encore les broyer pour les éliminer ou les conserver pour l’entretien du jardin à l'avenir. Dans le même temps, cela permet de résoudre au moins en partie le problème de l’élimination des branches et des feuilles. La plupart des arbres perdant leurs feuilles à l’automne, la question de leur élimination se pose chaque année.