Conseils d’expert pour un jardin bien entretenu

L’entretien d’un jardin peut être contraignant, mais c'est aussi une passion, un loisir et un moment d’évasion permettant d’oublier le stress du quotidien. Et si vous êtes bien préparé, vous savez parfaitement ce que vous avez à faire dans votre jardin. Cela vous permet de gagner du temps et de vous éviter des tracas, notamment si vous taillez vos arbustes par erreur au mauvais moment. À quel moment de l’année devez-vous tailler vos haies et vos arbres ? À quelle fréquence devez-vous tondre la pelouse ou la pailler ? À quoi devez-vous faire attention lors de l’arrosage ? Et comment préparer votre bassin et votre jardin en vue de l’hiver ?

Voici quelques trucs et astuces pour vous préparer à toutes les tâches qui vous attendent :