Des cellules Lithium Ion hautes performances et un système électronique parfaitement équilibré rendent les batteries Kärcher si puissantes.

Sans câble encombrant, les appareils alimentés par batterie garantissent une liberté de mouvement maximale et sont toujours prêts à être utilisés. Grâce à la technologie innovante Kärcher Real-time, l'autonomie de la batterie peut être lue immédiatement: l'écran LCD intégré vous indique minute par minute combien de temps vous pouvez encore travailler avec la batterie. Et sur le chargeur de batterie, l’affichage indique combien de temps la batterie doit encore charger.

Protection contre les éclaboussures, mode de stockage automatique, surveillance intelligente des cellules, gestion efficace de la température. Voici quelques fonctionnalités parmi d'autres qui font la force des batteries et plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V et 36 V. Découvrez les caractéristiques et les atouts uniques de ces batteries lithium-ion hautes performances Kärcher.