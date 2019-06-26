PLATEFORME DE BATTERIE KÄRCHER
Aucune connexion électrique à l'extérieur ou souhaitez-vous éviter un fouillis de câbles dans votre jardin? Pas de problème! Notre nouvel équipement de jardinage et de nettoyage de la plateforme de batterie Kärcher vous aidera. Grâce aux 2 voltages de batterie différentes (18V ou 36V), nous pouvons vous proposer le bon appareil pour chaque tâche et application, toujours avec une flexibilité maximale et une qualité Kärcher reconnue.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Vous préférez la puissance ou la légèreté ? Kärcher propose une plateforme de batterie adaptée à vos besoins. La règle est simple : les batteries Kärcher Battery Power 36 V sont redoutables pour délivrer des performances maximales ou traiter des surfaces étendues. Les batteries 18 V sont plus légères, plus compactes et moins chères. L'avantage du système Kärcher Battery Universe: les batteries sont compatibles avec tous les appareils Kärcher de la même catégorie de tension (V), qu'ils appartiennent au segment Home & Garden ou Professional.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie 18 V regroupe des produits compacts et maniables pour l'entretien et le nettoyage des jardins et des espaces de petite et moyenne superficies. Outre les batteries interchangeables Kärcher Battery Power 18 V de 2,5 Ah et 5,0 Ah, Kärcher propose également la version Battery Power+ de 3,0 Ah. Toutes les batteries 18 V sont compatibles avec tous les appareils 18 V, tondeuses sans fil, aspirateurs eau et poussières sans fil ou outils de désherbage sans fil Kärcher. Rapides et faciles à changer, les batteries sont à nouveau opérationnelles en un rien de temps grâce à son chargeur rapide (BP 18V).
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les zones étendues, la plateforme de batterie 36 V propose de puissants appareils de diverses catégories pour le jardinage et le nettoyage autour de la maison. Les appareils de cette plateforme sont compatibles avec les batteries Kärcher Battery Power 36 V (2,5 Ah ou 5,0 Ah) et Battery Power+ 36 V (6,0 Ah ou 7,5 Ah). Ces batteries sont utilisées pour les appareils sans fil Kärcher comme les coupe-bordures, les nettoyeurs haute pression ou les taille-haies et se recharge à 80% en 48 minutes à l’aide du chargeur dédié (BP 36V). Elles répondent aux exigences maximales de flexibilité, de mobilité, de sécurité et de puissance.
Real Time Technology
WOW c'est propre! Votre jardin, c'est votre royaume, la végétation y est sous contrôle. Devant les portes de votre château, la nature vous obéit. Vous régnez avec force sur votre petit monde et vous pouvez compter sur les puissants outils de jardinage et de nettoyage sans fil Kärcher pour rendre toute sa splendeur à votre jardin. La technologie temps réel vous indique à tout moment l'autonomie restante à la minute près. Un véritable atout pour parfaire l'entretien de la pelouse, des haies et des arbres. La technologie temps réel unique de Kärcher est extrêmement utile. Contrairement aux afficheurs à LED classiques, la batterie affiche avec précision l'état de fonctionnement et le niveau de charge.
Autonomie restante en minutes
Pendant l'utilisation, l'utilisateur peut contrôler en permanence l'autonomie restante de la batterie et savoir à la minute près à quel moment il doit la remplacer ou la recharger. L'autonomie est automatiquement adaptée à l'appareil.
Affichage de la capacité de la batterie en pourcentage
La capacité de la batterie est visible en un coup d'œil.
Durée de charge restante en minutes
Pendant le processus de chargement, la durée de charge restante est indiquée sur l'afficheur. L'utilisateur sait ainsi avec précision quand il pourra reprendre le travail.
Fonctionnalités Kärcher Battery Power
Quels produits sont disponibles avec une Batterie Kärcher ?
Nettoyeur pression mobile
Raccordez le tuyau et vous êtes prêt à démarrer: le nettoyeur mobile KHB de Kärcher avec une batterie de 18V permet un nettoyage rapide à l'entour de la maison - sans besoin d'un raccordement au réseau électrique.
Désherbeur sans fil
Aucune herbe ne résiste au désherbeur sans fil su batterie 18V. Il permet de libérer les surfaces de la mousse sèche et des mauvaises herbes, sans effort et sans douleur au dos.
Nettoyeurs haute pression
Le nettoyage haute pression Kärcher auquel vous êtes habitué avec une capacité de conduite inhabituelle: mobilité illimitée avec la K2 sur batterie grâce à la batterie échangeable de la plateforme Kärcher 36V.
Tondeuses électriques sans fil
Les tondeuses à gazon rotatives 18V maniables sont particulièrement adaptées aux petites et moyennes pelouses. Les tondeuses à gazon 36V puissantes sont le choix idéal pour les grandes pelouses.
Aspirateurs multifonctions
Aucun câble. Aucune limite. Avec les différents aspirateurs multifonctions de Kärcher entraînés par des batteries remplaçables, vous pouvez à chaque instant aspirer des ordures aussi bien mouillées que sèches - même sans une prise électrique.
Coupe bordures
Les coupe bordures de Kärcher sur batterie garantissent des coins soignés et des bords de gazon parfaits. De facile à puissant, Kärcher assure la solution parfaite pour n'importe quelle application.
Taille-haies sans fil
Idéal pour couper et tailler les haies et les buissons. Grâce à l'alimentation par batterie, vous pouvez travailler en toute silence et sans câbles qui vous gênent.
Souffleurs et aspirateurs de feuilles
Maîtrisez l'automne dans votre jardin. Le souffleur et aspirateur de feuilles de Kärcher sur batterie garantit des sentiers et des jardins tout à fait soignés en peu de temps.
Cisaille à gazon et arbustes électrique
Tailler les bords de gazon devient un travail simple avec la cisaille à gazon entaînée par une batterie. Et grâce à un simple changement de la lame, cet appareil est transformé en un taille-buisson pour pouvoir tailler avec précision.
Tronçonneuses électriques
Grâce à la tension de la chaîne simple, au graissage des chaînes automatique et aux performances de taille élevées, les tronçonneuses de Kärcher entraînés par des batteries garantissent des résultats excellents liés à une opération confortable.
Coupe-branches sans fil
Entretien sans effort des arbres et des branches difficiles à atteindre. Aucun problème pour la cisaille à branches Kärcher à batterie contrôlée et ses éléments de haute qualité.
Aspirateur cendres et poussières mobile
Parfaitement adapté pour aspirer les cendres du barbecue ou du poêle jusqu'à 40°C: l'aspirateur à cendres Kärcher. Et grâce à la batterie 18V, vous pouvez toujours travailler indépendamment d'une prise de courant !
FAQ Battery Power / Battery Power +
Quelle est l'autonomie de la batterie ? Combien de temps met-elle pour se chargé complètement ? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils ? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher ? Les réponses à ces questions et à bien d'autres sur les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent dans la Foire Aux Questions.