Nettoyeurs de sol - la gamme Kärcher floor cleaner

Propreté hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin

Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin ultime des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** (tests en laboratoire) et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs. Pas d'étalement ni de retour de la saleté : uniquement des sols d'une propreté éclatante.

** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.