Nettoyeurs de sol - la gamme Kärcher floor cleaner
Nettoyeurs sol Kärcher : le Floor Cleaner – pour une aspiration et un nettoyage des sols dures en toute simplicité. Le nettoyeur de sol balaie aussi facilement l'adage « L'aspirateur d'abord, la serpillière ensuite » que tous les types de salissures sèches et humides du quotidien.
Aspirateurs laveurs
Un nettoyage révolutionnaire pour votre intérieur. Découvrez la nouvelle génération de nettoyage des sols avec les aspirateurs laveurs FCV trois en un ! Ces appareils allient innovation, durabilité et qualité : ils aspirent, lavent et sèchent en un seul passage – sur tous les types de sols, même les tapis. Une technologie ultramoderne qui vous facilite le quotidien, vous permet de gagner un temps précieux et redonne tout son éclat à votre intérieur. Adieu le nettoyage chronophage : profitez d'une efficacité optimale et d'une propreté impeccable !
FCV 4
L'intelligent
- Rendement surfacique d'environ 200 m² par charge de batterie
- Quatre modes de nettoyage : mode sec, mode Advanced!Power, mode automatique avec capteur de saleté Dynamic!Control et mode escalier Stair!Assist
- Puissant moteur BLDC
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace et rouleau Pure!Roll lavable en machine à 60 °C
FCV 3
Le flexible
- Rendement surfacique d'environ 130 m² par charge de batterie
- Trois modes de nettoyage : mode standard, mode sec et mode Advanced!Power
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean efficace
FCV 2
La solution compacte
- Performance surfacique d'environ 110 m² par charge de batterie
- Deux modes de nettoyage : Mode Standard, Mode Sec
- Système autonettoyant System!Clean efficace
Avantages
Fonction Xtra!Clean trois en un : propreté maximale et effort minimal
Économisez votre temps et vos efforts avec nos aspirateurs laveurs et leur fonction Xtra!Clean trois en un ! Aspiration, lavage et séchage : la technologie trois en un innovante assure un nettoyage en profondeur de tous les types de sols, même des tapis. La saleté tenace et les grandes quantités de liquides disparaissent en un clin d'œil, le temps de nettoyage est réduit de moitié. Vous pouvez vous concentrer sur les choses qui comptent réellement.
Propreté hygiénique grâce à la technologie Hygienic!Spin
Profitez d'un intérieur parfaitement sain : avec jusqu'à 500 tours de rouleau par minute, la technologie Hygienic!Spin ultime des aspirateurs laveurs Kärcher élimine jusqu'à 99 % des bactéries** (tests en laboratoire) et assure une alimentation continue en eau propre grâce au système à deux réservoirs. Pas d'étalement ni de retour de la saleté : uniquement des sols d'une propreté éclatante.
** Tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant.
Dynamic!Control : le capteur de saleté intelligent
L'aspirateur laveur FCV 4 vous facilite la tâche : son capteur de saleté intelligent détecte automatiquement le degré de salissure pour adapter au mieux la puissance d'aspiration et la quantité d'eau. Vous obtenez ainsi à chaque fois un résultat optimal, sans aucun réglage manuel nécessaire.
Le grand afficheur Vision!Clean de 3,2 pouces vous permet de conserver une vue d'ensemble : autonomie restante, mode de nettoyage ou état du système – toutes les informations importantes sont visibles en un coup d'œil.
Utilisation universelle sur tous les sols, même les tapis
Parquet fragile, carrelage ou tapis : nos aspirateurs laveurs nettoient tous les types de sols et peuvent même absorber sans peine d'importantes quantités de liquides. Café renversé ou taches sèches, vos sols retrouvent rapidement leur propreté.
Mode Advanced!Power : puissance de nettoyage maximale
Avec jusqu'à 100 % de puissance d'aspiration en plus et 20 % d'alimentation en eau en plus par rapport au mode automatique ou standard, le mode Advanced!Power élimine sans effort même les saletés séchées les plus tenaces. Grâce à cette technologie performante, les sols sèchent en un rien de temps et sont rapidement praticables.
Mode escalier Stair!Assist intelligent
Grâce au mode Stair!Assist intelligent, le nettoyage des escaliers et des endroits difficiles d'accès est un jeu d'enfant. Les préréglages optimaux de l'aspirateur laveur FCV 4 lui permettent de nettoyer sans effort avec la fonction Auto-Start-Stop intelligente dans toutes les positions – même avec un angle de 90°. L'appareil vous offre une flexibilité et une propreté maximales pour nettoyer les endroits qui en ont le plus besoin.
Fonction d'auto-nettoyage System!Clean
Ultra-efficace, cette fonction d'auto-nettoyage avec jusqu'à 550 tours de rouleau par minute assure un nettoyage rapide et confortable – sans contact avec la saleté. Le rangement pratique de l'appareil et des accessoires permet également un stockage peu encombrant et la recharge confortable de la batterie.
Pure!Roll : hygiène et durabilité
Effort minimal, propreté maximale : le rouleau FCV 4 Pure!Roll se lave facilement à 60° C en machine. Vous profitez ainsi d'une hygiène durable tout en économisant les ressources.
Système de filtration Duo!Pure : air propre, efficacité optimale
Le système de filtration à plusieurs niveaux des aspirateurs laveurs Kärcher protège parfaitement le moteur de l'humidité. L'excellente filtration assurée par un filtre plissé plat ultra performant permet de capturer même les plus petites particules dans l'air. En mode sec surtout, ce système garantit une filtration optimale de l'air et un climat ambiant sain.
Moteur BLDC : puissant, silencieux et endurant
Grâce à la technologie sans balais ultramoderne de son moteur, l'aspirateur laveur FCV 4 offre une durée de vie élevée, une efficacité énergétique supérieure et un fonctionnement agréablement silencieux – parfait au quotidien.
Batterie Li-Ion Comfort!Cell efficiente : autonomie supérieure, performance durable
L'autonomie maximale de 45 minutes de nos aspirateurs laveurs leur permet de nettoyer sans effort même les grandes surfaces. En cas de panne, la batterie se remplace facilement – pour une longue durée de vie et la réduction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Nettoyeurs de sols
La solution dans le nettoyage des sols 2-en-1: nettoyer et absorber en un seul passage. L'appareil est alimenté en continu d'eau propre, il enlève la saleté détachée, sèche et mouillée et il aspire ensuite immédiatement l'eau sale. Grâce à la rotation des rouleaux en microfibres, le brossage des sols appartient définitivement au passé. Le résultat? Des sols parfaitement propres et secs en un clin d'oeuil.
Un nettoyage des sols sans effort
Fini le frottage à la main. Plus besoin de s'échiner à essorer les lingettes de sol étant donné que la saleté est éliminée des rouleaux en permanence par la fonction d'auto-nettoyage. Grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés intégrés et facilement amovibles, vous n'aurez plus à porter de seau.
Adapté à tous les sols durs
Adapté à tous les sols durs (pierre, carrelage, parquet, stratifié, vinyle) en raison de la faible humidité résiduelle. Les sols redeviennent rapidement praticables. Entretien parfait des sols en association avec les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher.
Un nettoyage parfait des bords
L'entraînement central des rouleaux sur le nettoyeur sol Floor cleaner FC 7 Cordless et sur le FC 4-4 Battery assure d'excellents résultats de nettoyage dans les coins et le long des bords.
Des rouleaux lavables
Les rouleaux microfibres se fixent et se retirent aussi rapidement que facilement. De plus, ils sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Jusqu'à 90 % d'économie d'eau***
Par rapport au nettoyage avec une serpillière classique et un seau.***
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Rendement surfacique d'env. 230 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Environ 60 min d'autonomie de la batterie
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage standard + mode boost + de nombreux autres modes de nettoyage via l'application
- Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
- Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
- Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
- Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Afficheur LCD esthétique et connexion à une application
- Mode d'auto-nettoyage avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute
FC 7 CORDLESS
Rendement surfacique d'env. 175 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Environ 45 min d'autonomie de la batterie
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode boost
- Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
- Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
- Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
- Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
- Mode d'auto-nettoyage avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute
FC 4-4 BATTERY SET
Rendement surfacique d'env. 90 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Jusqu'à 30 min d'autonomie par charge de la batterie
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage
- Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
- Inclut 2 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
+ 2 batteries interchangeables 4 V
- Mode d'auto-nettoyage avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute
FC 2-4 BATTERY SET
Rendement surfacique d'env. 70 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Jusqu'à 20 min d'autonomie par charge de la batterie
- Adapté à tous les sols durs
- Nettoyage optimisé dans les coins et le long des bords
- Inclut 1 rouleau + 1 détergent universel pour sols + batterie interchangeable 4 V
Détergents et accessoires
Grâce à la gamme étendue d'accessoires pour les nettoyeurs sol Kärcher, vous pouvez adapter votre nettoyage parfaitement aux besoins de vos sols. Le détergent standard, par exemple, convient à tous les sols durs, tandis que les détergents spéciaux pour bois et pierres offrent un soin et une protection supplémentaire à ces sols.
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
*** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres.