Domaines d’utilisation





Salon et chambre à coucher

La formation de poussière est fréquente dans les pièces où l’on passe beaucoup de temps. Les purificateurs d’air compacts AF filtrent les particules fines, le pollen et les bactéries dans l’air, sans prendre trop de place.

Cuisine

L’odeur de votre repas de midi flotte encore dans l’air plusieurs heures après ? Avec les purificateurs d’air pour la cuisine de la gamme AF, c’est fini.

Bureau

Les personnes en télétravail ont besoin d’un climat de travail agréable. Le purificateur d’air Kärcher garantit un air propre afin d’augmenter la concentration.

Garage

Avoir son propre coin bricolage dans le garage est une chose formidable, même si cet endroit est prédestiné aux vapeurs chimiques et à la poussière. Avec les purificateurs d’air AF, les bricoleurs peuvent à nouveau respirer sans crainte.

Cave et grenier

Il n’est pas rare que la cave et le grenier soient très poussiéreux. Si vous souhaitez y étendre votre linge ou y stocker des aliments, vous pouvez profiter des filtres efficaces des purificateurs d’air pour la maison Kärcher.