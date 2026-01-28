Purificateur d’air

L’intérieur est le nouvel extérieur. En télétravail, pendant notre temps libre et lorsque nous dormons : nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces fermés. Aérer régulièrement peut aider. Mais l’air extérieur est parfois plus pollué que l’air intérieur. Les puissants purificateurs d’air AF de Kärcher offrent la solution parfaite : ils filtrent les pollens et les particules fines après l’ouverture des fenêtres et débarrassent l’air ambiant des virus, de la poussière et des odeurs désagréables de manière efficace et silencieuse. Un air frais et propre est important pour les personnes allergiques. Les purificateurs d’air font ici la différence, et cela se ressent à chaque inspiration.

Pourquoi installer un purificateur d’air chez soi?

Si vous vous demandez à quel point l’air est important, il suffit de retenir votre souffle quelques secondes. Mais pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez travailler, apprendre ou vous ressourcer efficacement, l’air que vous respirez doit également être propre.

Kärcher propose différents purificateurs d’air silencieux pour différentes situations, avec un mode automatique intelligent qui adapte toujours la puissance de l’appareil à la qualité actuelle de l’air.

Purification efficace de l’air : pour un air pur.

Les purificateurs d’air Kärcher fonctionnent avec un filtre HEPA 13 très efficace associé à du charbon actif naturel et à un revêtement antibactérien. Ainsi, 99,95 % de toutes les particules supérieures à 0,3 µm sont filtrées dans l’air ambiant. Nos purificateurs d’air aident contre les odeurs désagréables ou les spores de moisissures. Ils éliminent aussi les bactéries, les aérosols, les vapeurs chimiques, les particules fines, le pollen et les allergènes.

Fonctionnement ultra-silencieux: pour un confort d’utilisation optimal.

Les purificateurs d’air AF sont équipés de ventilateurs et de moteurs silencieux de haute qualité ainsi que d’un système de circulation d’air optimisé contre le bruit. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes de la vie, sans aucun bruit parasite.

Débit d’air important: pour une purification rapide de l’air.

Des moteurs puissants et très efficaces, mais néanmoins silencieux, assurent un débit élevé et un renouvellement rapide de l’air. Cela vous permet de respirer à pleins poumons librement.

Présentation des purificateurs d’air Kärcher

Nos purificateurs d’air Kärcher peuvent filtrer une multitude de polluants différents dans toutes les pièces de la maison grâce au filtre HEPA 13 et au filtre à charbon actif antibactérien:

Domaines d’utilisation



Salon et chambre à coucher
La formation de poussière est fréquente dans les pièces où l’on passe beaucoup de temps. Les purificateurs d’air compacts AF filtrent les particules fines, le pollen et les bactéries dans l’air, sans prendre trop de place.

Cuisine
L’odeur de votre repas de midi flotte encore dans l’air plusieurs heures après ? Avec les purificateurs d’air pour la cuisine de la gamme AF, c’est fini.

Bureau
Les personnes en télétravail ont besoin d’un climat de travail agréable. Le purificateur d’air Kärcher garantit un air propre afin d’augmenter la concentration.

Garage
Avoir son propre coin bricolage dans le garage est une chose formidable, même si cet endroit est prédestiné aux vapeurs chimiques et à la poussière. Avec les purificateurs d’air AF, les bricoleurs peuvent à nouveau respirer sans crainte.

Cave et grenier
Il n’est pas rare que la cave et le grenier soient très poussiéreux. Si vous souhaitez y étendre votre linge ou y stocker des aliments, vous pouvez profiter des filtres efficaces des purificateurs d’air pour la maison Kärcher.

FAQ

Tous les purificateurs d’air Kärcher utilisent une structure de filtre spécialement développée. Celui-ci se compose d’un préfiltre, d’un filtre HEPA 13 et d’une couche de charbon actif. De plus, tous les purificateurs d’air ont un revêtement antibactérien et éliminent ainsi les substances nocives et les odeurs désagréables de l’air.

Les coronavirus ont un diamètre d’environ 0,1 µm. Ils sont présents dans l’air ambiant et font partie de particules plus grandes. Les particules de cet ordre de grandeur (0,3 µm et plus) sont éliminées à > 99,95 % par les filtres utilisés.

Les purificateurs d’air se distinguent par leur taille, la taille du filtre, le débit d’air obtenu et par leur consommation électrique.

Les purificateurs d’air peuvent être utilisés manuellement avec 3 (AF 20) ou 5 vitesses de ventilation (AF 30 et AF 50). Tous les appareils disposent d’un mode automatique intelligent qui régule efficacement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l’air détectée. En mode nuit, le purificateur d’air de votre chambre se règle sur la vitesse la plus faible et éteint le rétroéclairage. De plus, tous les appareils sont équipés d’une minuterie réglable manuellement et s’arrêtent automatiquement après une durée prédéfinie. Les purificateurs d’air AF 30 et AF 50 disposent en plus d’un mode éco respectueux de l’environnement.

La durée de fonctionnement du filtre dépend du mode d’utilisation quotidien et de la qualité de l’air. Le purificateur d’air indique la durée de vie du filtre HEPA 13 et quand il est temps de le remplacer. La durée de fonctionnement moyenne est d’environ un an. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé de changer le filtre HEPA de votre purificateur d’air tous les ans.

Le choix d’un purificateur d’air AF 20, 30 et 50 dépend de la taille de la pièce et du lieu d’utilisation. Si deux modèles répondent à vos besoins, nous vous recommandons le purificateur d’air le plus grand, car il dispose d’un débit d’air plus élevé et purifie ainsi plus rapidement la pièce des substances nocives.

Accessoires

Le remplacement régulier des filtres HEPA 13 originaux garantit une performance élevée constante ainsi qu’une bonne qualité de l’air.