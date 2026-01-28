Purificateur d’air
L’intérieur est le nouvel extérieur. En télétravail, pendant notre temps libre et lorsque nous dormons : nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces fermés. Aérer régulièrement peut aider. Mais l’air extérieur est parfois plus pollué que l’air intérieur. Les puissants purificateurs d’air AF de Kärcher offrent la solution parfaite : ils filtrent les pollens et les particules fines après l’ouverture des fenêtres et débarrassent l’air ambiant des virus, de la poussière et des odeurs désagréables de manière efficace et silencieuse. Un air frais et propre est important pour les personnes allergiques. Les purificateurs d’air font ici la différence, et cela se ressent à chaque inspiration.
Pourquoi installer un purificateur d’air chez soi?
Si vous vous demandez à quel point l’air est important, il suffit de retenir votre souffle quelques secondes. Mais pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez travailler, apprendre ou vous ressourcer efficacement, l’air que vous respirez doit également être propre.
Kärcher propose différents purificateurs d’air silencieux pour différentes situations, avec un mode automatique intelligent qui adapte toujours la puissance de l’appareil à la qualité actuelle de l’air.
Caractéristiques
Purification efficace de l’air : pour un air pur.
Les purificateurs d’air Kärcher fonctionnent avec un filtre HEPA 13 très efficace associé à du charbon actif naturel et à un revêtement antibactérien. Ainsi, 99,95 % de toutes les particules supérieures à 0,3 µm sont filtrées dans l’air ambiant. Nos purificateurs d’air aident contre les odeurs désagréables ou les spores de moisissures. Ils éliminent aussi les bactéries, les aérosols, les vapeurs chimiques, les particules fines, le pollen et les allergènes.
Fonctionnement ultra-silencieux: pour un confort d’utilisation optimal.
Les purificateurs d’air AF sont équipés de ventilateurs et de moteurs silencieux de haute qualité ainsi que d’un système de circulation d’air optimisé contre le bruit. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes de la vie, sans aucun bruit parasite.
Débit d’air important: pour une purification rapide de l’air.
Des moteurs puissants et très efficaces, mais néanmoins silencieux, assurent un débit élevé et un renouvellement rapide de l’air. Cela vous permet de respirer à pleins poumons librement.
Présentation des purificateurs d’air Kärcher
Nos purificateurs d’air Kärcher peuvent filtrer une multitude de polluants différents dans toutes les pièces de la maison grâce au filtre HEPA 13 et au filtre à charbon actif antibactérien:
Agents pathogènes et aérosols
Vapeurs chimiques
Particules fines
Allergènes
Odeurs désagréables
Spores de moisissures
Domaines d’utilisation
Salon et chambre à coucher
La formation de poussière est fréquente dans les pièces où l’on passe beaucoup de temps. Les purificateurs d’air compacts AF filtrent les particules fines, le pollen et les bactéries dans l’air, sans prendre trop de place.
Cuisine
L’odeur de votre repas de midi flotte encore dans l’air plusieurs heures après ? Avec les purificateurs d’air pour la cuisine de la gamme AF, c’est fini.
Bureau
Les personnes en télétravail ont besoin d’un climat de travail agréable. Le purificateur d’air Kärcher garantit un air propre afin d’augmenter la concentration.
Garage
Avoir son propre coin bricolage dans le garage est une chose formidable, même si cet endroit est prédestiné aux vapeurs chimiques et à la poussière. Avec les purificateurs d’air AF, les bricoleurs peuvent à nouveau respirer sans crainte.
Cave et grenier
Il n’est pas rare que la cave et le grenier soient très poussiéreux. Si vous souhaitez y étendre votre linge ou y stocker des aliments, vous pouvez profiter des filtres efficaces des purificateurs d’air pour la maison Kärcher.
FAQ
Accessoires
Le remplacement régulier des filtres HEPA 13 originaux garantit une performance élevée constante ainsi qu’une bonne qualité de l’air.