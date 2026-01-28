Luchtreiniger
Binnen is het nieuwe buiten. Wanneer we thuis werken, in onze vrije tijd en wanneer we slapen: we brengen een groot deel van onze tijd door binnenshuis. Regelmatig verluchten kan hier zeker helpen. Maar de buitenlucht is soms meer vervuild dan de binnenlucht. De krachtige AF-luchtreinigers van Kärcher bieden hier de perfecte oplossing: ze filteren pollen en fijne deeltjes na het openen van de ramen en halen efficiënt en stil virussen, stof en vieze geurtjes uit de lucht. Een frisse, schone lucht is heel belangrijk voor mensen met een allergie. Luchtreinigers maken hier het verschil, en dat voel je bij elke ademhaling.
Waarom een luchtreiniger bij jou thuis installeren?
Vraag je je soms af hoe belangrijk lucht is? Wel, hou dan gewoon een paar seconden je adem in en je weet het. Maar wil je je goed voelen en efficiënt werken, leren of je batterijen opladen, dan moet de lucht die je inademt ook schoon zijn.
Kärcher biedt verschillende stille luchtreinigers voor verschillende situaties, met een intelligente automatische modus die het vermogen van het apparaat altijd aanpast aan de actuele luchtkwaliteit.
Kenmerken
Efficiënte luchtzuivering: voor een zuivere lucht.
De Kärcher luchtreinigers werken met een zeer efficiënte HEPA 13 filter in combinatie met natuurlijke actieve kool en een antibacteriële coating. Dit betekent dat 99,95% van alle deeltjes groter dan 0,3 µm uit de lucht worden gefilterd. Onze luchtreinigers helpen tegen vieze geurtjes of schimmelsporen. Ze verwijderen ook bacteriën, aërosolen, chemische dampen, fijne deeltjes, pollen en allergenen.
Ultra-stille werking: voor een optimaal gebruikscomfort.
De AF-luchtreinigers zijn uitgerust met hoogwaardige, stille ventilatoren en motoren en een geluidsgeoptimaliseerd luchtcirculatiesysteem. Zo kan jij je concentreren op de belangrijke dingen in het leven, zonder storende geluiden.
Een hoog luchtdebiet: voor een snelle luchtreiniging.
Krachtige, zeer efficiënte maar toch stille motoren zorgen voor een hoog luchtdebiet en een snelle luchtverversing. Zo kun jij vrij ademen.
Voorstelling van de Kärcher luchtreinigers
Onze Kärcher luchtreinigers kunnen dankzij de HEPA 13 filter en de antibacteriële actiefkoolfilter een groot aantal verschillende schadelijke stoffen in elke kamer van het huis uit de lucht filteren:
Ziekteverwekkers en aërosolen
Chemische dampen
Fijne stofdeeltjes
Allergenen
Vieze geurtjes
Schimmelsporen
Toepassingsgebieden
Woonkamer en slaapkamer
Stofvorming komt vaak voor in ruimtes waar mensen veel tijd doorbrengen. De AF compacte luchtreinigers filteren fijne deeltjes, pollen en bacteriën uit de lucht zonder veel ruimte in te nemen.
Keuken
Blijft de geur van je lunch uren later nog in de lucht hangen? Met de AF luchtreinigers voor de keuken is dit definitief afgelopen.
Bureau
Mensen die van thuis uit werken hebben een aangenaam werkklimaat nodig. De Kärcher luchtreiniger zorgt voor schone lucht om zo de concentratie te verhogen.
Garage
Het is fijn om je eigen werkruimte in de garage te hebben, ook al is die gevoelig voor chemische dampen en stof. Met de AF luchtreinigers kunnen doe-het-zelvers weer opgelucht ademhalen.
Kelder en zolder
Het is niet abnormaal dat de kelder en de zolder erg stoffig zijn. Als je er de was wil ophangen of voedsel bewaren, kan je genieten van de efficiënte filters van de Kärcher luchtreinigers voor thuis.
Regelmatig de originele HEPA 13 filters vervangen zorgt voor constant hoge prestaties en een goede luchtkwaliteit.