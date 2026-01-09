Verbrandingsmotor hogedrukreiniger

Ontdek onze hogedrukreinigers met verbrandingsmotor

Deze thermische hogedrukreiniger, aangedreven door benzine, onderscheidt zich door zijn uitstekende prestaties. U kunt deze machine gebruiken voor het reinigen van terrassen, opritten, aanhangwagens, vrachtwagens en nog veel meer. De hoge waterdruk zorgt ervoor dat u zelfs de vuilste oppervlakken kunt reinigen. De accessoires zorgen voor een hoog gebruiksgemak en aanpasbaarheid zodat u alle oppervlakken onberispelijk kunt reinigen.

De indrukwekkende kracht van uw thermische hogedrukreiniger op benzine verwijdert al het vuil dat u op uw pad tegenkomt.