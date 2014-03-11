Professionele hogedrukreiniger

EASY!Force : Druk beheersen was nooit zo eenvoudig.

Een kwestie van ergonomie.

Werken met hogedrukreinigers stelt fysieke eisen. Daarom is ergonomie zo belangrijk. Het constant inknijpen van de trekker van een klassiek hogedrukpistool leidt al snel tot vermoeidheid, pijnlijke handen en een verkrampte werkhouding. Uitgebreid reinigen is moeilijk zonder regelmatige pauzes of zelf het wisselen van arbeidskracht. Onze EASY!Force technologie brengt daar nu verandering in. Je hebt geen kracht meer nodig om het pistool vast te houden. Hogedrukreinigen was nog nooit zo eenvoudig.

Volledige keramische klep voor een langere levensduur.

Wanneer hogedrukpistool dienst weigeren, is dat vaak het gevolg van beschadigde kleppen door kleine vuildeeltjes. Ons EASY!Force hogedrukpistool maakt daar nu een eind aan: de klep bestaat uit een keramische kogel met keramische zitting die bestand is tegen potentiële beschadiging van vuildeeltjes. Zo krijgt het een vijf maal langere levensduur dan conventionele pistolen.

Veiligheid door intuitief gebruik.

Het veiligheidsmechanisme van het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool voorkomt onopzettelijke activiteit en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik, zonder in te boeten aan gebruiksgemak. Je moet de trekker maar één keer induwen om de hogedrukstraal te genereren – intuïtief en eenvoudig. Het EASY!Force hogedrukpistool blijft spuiten zolang de trekker wordt ingeduwd. Wanneer je de trekker lost, stopt het pistool vanzelf.