Professionele hogedrukreiniger
Onverslaanbare veelzijdigheid - onder hoge druk reinigen met Kärcher. Kärcher heeft de hogedrukreiniger uitgevonden in 1950 en is sindsdien het principe van de hogedrukreiniging blijven verfijnen. Verkrijg betere prestaties met een lager verbruik dankzij de professionele hogedrukreiniger van Kärcher. Een langere levensduur met kortere schoonmaakbeurten. Als wereldmarktleider biedt Kärcher een groot assortiment aan hogedrukreinigers dat niets tot de verbeelding overlaat op het gebied van technische verfijning en veelzijdigheid - Werken met warm of koud water, aangedreven door elektrische motoren of verbrandingsmotoren, mobiel of stationair.
Ontdek de nieuwste innovatie van Kärcher op het gebied van accessoires voor hogedrukreinigers: de eco!Booster. Deze gloednieuwe spuitlans biedt ongekende reinigingsprestaties: tot 50% meer oppervlak gereinigd met dezelfde hoeveelheid water en elektriciteit en in dezelfde tijd vergeleken met een standaard spuitlans. Bovendien is de eco!Booster perfect geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals hout, composiet of crepis.
Koudwater hogedrukreiniger
Dagelijks schone machines, voertuigen en gebouwen: met druk en een hoge capaciteit kunnen de koudwater hogedrukreinigers ook hardnekkig vuil verwijderen. Ideaal voor plaatsen met grote oppervlakken.
Warmwater hogedrukreiniger
Met warm water reinigen de hogedrukreinigers nog beter met dezelfde hoeveelheid druk. De Kärcher machines imponeren door het hoogste niveau van gebruikscomfort en de meest up-to-date technologieën.
Ultra hogedrukreinigingssystemen
Wanneer de prestaties van traditionele hogedrukreinigers niet langer voldoende zijn, komt de Kärcher ultra hogedrukreiniger in beeld. Dankzij ultra hogedruk (UHP) verwijderen ze het meest hardnekkige vuil en vuillagen zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen.
Stationaire hogedrukreinigers
Stationaire hogedrukreinigers zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen. Het hogedrukwater wordt via een vast geïnstalleerd leidingsysteem rechtstreeks naar de gebruikspunten geleid.
Productzoeker professionele hogedrukreinigers
Gebruik de productzoeker om de professionele hogedrukreiniger te kiezen die bij jou past! Hier vind je alle warm- en koudwater hogedrukreinigers alsook detergenten.
Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.
Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.
Maximale vrijheid met de batterij-aangedreven hogedrukreiniger
Een hogedrukreiniger inzetten daar waar geen stroomaansluiting aanwezig is? Boven op een dak? Midden in een bos of weiland? Met onze nieuwe koudwater hogedrukreiniger HD 4/11C Bp, de eerste professionele batterij-aangedreven hogedrukreiniger, heb je deze aansluiting niet meer nodig en geniet je van maximale vrijheid!
EASY!Force: Druk beheersen was nooit zo eenvoudig.
Een kwestie van ergonomie.
Werken met hogedrukreinigers stelt fysieke eisen. Daarom is ergonomie zo belangrijk. Het constant inknijpen van de trekker van een klassiek hogedrukpistool leidt al snel tot vermoeidheid, pijnlijke handen en een verkrampte werkhouding. Uitgebreid reinigen is moeilijk zonder regelmatige pauzes of zelf het wisselen van arbeidskracht. Onze EASY!Force technologie brengt daar nu verandering in. Je hebt geen kracht meer nodig om het pistool vast te houden. Hogedrukreinigen was nog nooit zo eenvoudig.
Volledige keramische klep voor een langere levensduur.
Wanneer hogedrukpistool dienst weigeren, is dat vaak het gevolg van beschadigde kleppen door kleine vuildeeltjes. Ons EASY!Force hogedrukpistool maakt daar nu een eind aan: de klep bestaat uit een keramische kogel met keramische zitting die bestand is tegen potentiële beschadiging van vuildeeltjes. Zo krijgt het een vijf maal langere levensduur dan conventionele pistolen.
Veiligheid door intuitief gebruik.
Het veiligheidsmechanisme van het nieuwe EASY!Force hogedrukpistool voorkomt onopzettelijke activiteit en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik, zonder in te boeten aan gebruiksgemak. Je moet de trekker maar één keer induwen om de hogedrukstraal te genereren – intuïtief en eenvoudig. Het EASY!Force hogedrukpistool blijft spuiten zolang de trekker wordt ingeduwd. Wanneer je de trekker lost, stopt het pistool vanzelf.
Reinigingsmiddelen voor hogedrukreiniging.
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor hogedrukreinigers van Kärcher zijn ideaal voor de handnijverheid, industrie en levensmiddelenbranche. Hiermee bereikt u optimale reinigingsresultaten en bent u een minimum aan energie en tijd kwijt. Tegelijkertijd vermindert u door uw specifieke, eenvoudig te scheiden recepturen de belasting door afvoerwater als gevolg van minerale olieresten.
Reiniging en bescherming van bedrijfswagens
Krachtige reinigingsmiddelen voor het snel verwijderen van hardnekkig straat- en bouwplaatsvuil – te gebruiken in combinatie met hogedrukreinigers voor koud en warm water.
Veelzijdigheid voor industriële toepassingen
Snel werkende, materiaalveilige reinigingsmiddelen, ook voor het verwijderen van hardnekkig vuil, zoals olie, vet en roet.
Schoonheid en hygiëne in de levensmiddelenbranche
Effectieve reinigings- en desinfecterende middelen met voedselveiligheidcertificaat conform DGHM- en DVG-lijst desinfecterende middelen.
Schitterende prestaties in autobedrijven
Showroom-glans en duurzaamheid tot onder de kap voor elke auto, dankzij de beschermende reinigers voor de meest uiteenlopende oppervlakken en materialen.
Voordelen van hogedrukreinigers voor heet water
Hogedrukreinigers voor heet water maken dankzij de hoge watertemperaturen een vermindering van de werkdruk, de benodigde tijd en de hoeveelheid toe te passen reinigingsmiddel mogelijk. Voordelen van hogedrukreinigers voor heet water in vergelijking met hogedrukreinigers voor koud water:
- Beter reinigingsresultaat
- Verminderd gebruik van reinigingsmiddelen
- Kortere droogtijd
- Verbeterde hygiëne
- Kortere werktijd
Door het gebruik van warm water kan er tot 35 procent aan tijd worden bespaard en worden er betere reinigingsresultaten bereikt.
Kärcher iSolar. De systeemoplossing voor reiniging van zonnepanelen.
Ons advies:
De warmwater-hogedrukreiniger HDS 10/20-4 M of de koudwater-hogedrukreiniger HD 10/23-4 S voor optimale reinigingsresultaten.
- Zeer hoge reinigings- en oppervlakprestaties
- Contraroterende discborstels
- Telescoopstang van koolstof-glasvezelsamenstelling
- Bereik 1,8 - 14 meter (afhankelijk van de telescoopstang)