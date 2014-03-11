Stoomzuigers
Met de Kärcher stoomzuiger kunt u in één beweging stomen en zuigen. Met deze allround apparaten houdt u uw huishouden netjes in de hand. De reiniging kan op deze manier eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische producten worden uitgevoerd en de toepassingsgebieden zijn bijna eindeloos.
Toestellen
3-in-1: stoomreinigen, opzuigen en drogen
De stoomzuigers van Kärcher combineren de voordelen van stoomreinigers met de sterke kanten van droogzuigers. Ze zuigen bijvoorbeeld kruimels van de vloer, reinigen met stoom en maken de vloer tot slot droog. En dat alles in één beweging. Met deze indrukwekkende allround apparaten en de passende toebehoren houdt u het hele huis schoon: eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische middelen.
Non-stop stoom dankzij het twee tanksysteem
De tank kan op elk moment snel en eenvoudig worden gevuld voor ononderbroken werken. Zo hoef je niet meer te wachten tot de tank is afgekoeld voordat je hem bijvult.
Hygienisch proper
Dankzij de stoomstroomregeling in vijf stappen kan de stoomstroom individueel worden aangepast aan elk oppervlak en niveau van vervuiling. Dankzij de hoge stoomtemperatuur zien dingen er niet alleen schoon uit - de Kärcher SV 7 maakt ze ook brandschoon en hygiënisch.
Mensen met een allergie kunnen opgelucht ademhalen
Stofzuigen met 4-traps filtersysteem, maar zonder stofzak. Het stof wordt vastgehouden in de waterfilter. De HEPA-filter verwijdert zelfs inhaleerbare deeltjes. De uitgeblazen lucht is schoner dan de kamerlucht.
Handige bediening
De Kärcher SV 7 stoomstofzuiger maakt indruk met zijn eenvoudige bediening. De zuigkracht is via de handgreep in vier standen te regelen. De stoomstroom is op het apparaat in vijf fasen te regelen.
Toepassingsgebieden voor de Kärcher stoomzuiger SV 7
Dankzij uitgebreide accessoires is de Kärcher SV 7 stoomzuiger geschikt voor gebruik in en rond het huis zonder chemicaliën. Verschillende opzetstukken maken stoomreiniging en stofzuigen van vloeren, oppervlakken en gestoffeerde meubels mogelijk. Ook voor het opfrissen van tapijten en het reinigen van ramen, voegen en kieren kunt u de SV 7 gebruiken.
Leefruimte
De Kärcher SV 7 biedt een eenvoudige, comfortabele en tijdbesparende oplossing voor alle uitdagingen in de woonomgeving. Of het nu gaat om harde vloeren, gestoffeerde meubels of tapijten - de Kärcher stoomstofzuiger SV 7 is efficiënt op vele ondergronden.
Keuken
De keuken kampt met de dagelijkse vervuiling die niet te vermijden is door te koken. Omdat de Kärcher SV 7 zo veelzijdig is, is hij de perfecte partner om de glans in de keuken en op verschillende oppervlakken te herstellen. De kracht van de stoom verwijdert zelfs ingebrande en vettige vervuiling effectief, zonder chemicaliën.
Badkamer
Met de stoom van de Kärcher SV 7 kan ook in de badkamer een efficiënte en grondige reiniging van kranen, spiegel en tegels worden gegarandeerd. De stoom dringt door tot in de laatste spleet en reinigt deze grondig en zonder chemicaliën.