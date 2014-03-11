3-in-1: stoomreinigen, opzuigen en drogen

De stoomzuigers van Kärcher combineren de voordelen van stoomreinigers met de sterke kanten van droogzuigers. Ze zuigen bijvoorbeeld kruimels van de vloer, reinigen met stoom en maken de vloer tot slot droog. En dat alles in één beweging. Met deze indrukwekkende allround apparaten en de passende toebehoren houdt u het hele huis schoon: eenvoudig, comfortabel, snel en zonder chemische middelen.