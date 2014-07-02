Professionele stoomreinigers & stoomzuigers
Hygiënische reiniging zonder reinigingsmiddelen. De professionele Kärcher stoomreinigers en stoomzuiges reinigen economisch en hygiënisch - zonder chemische producten. Het brede aanbod aan toebehoren maakt deze machines geschikt voor divers gebruik op alle harde vloeren, glas en betegelde oppervlakken. Armaturen en textieloppervlakken kunnen ook grondig gereinigd worden. Bekijk het Kärcher assortiment stoomreinigers en stoomzuigers en laat je verleiden.
Stoomreiniger
Hygiënisch, kostenbesparend en milieuvriendelijk: de Kärcher stoomreinigers reinigen alle harde oppervlakken zonder chemische reinigingsmiddelen.
Stoomzuiger
De Kärcher stoomzuigers zijn voorzien van een hoog bedieningscomfort en effectieve reinigingspresentaties op alle harde ondergronden. Het uitgebreide assortiment aan toebehoren zorgt voor een gerichte reiniging.
Grondige en hygiënische reiniging met professionele stoomreinigers en stoomzuigers.
Bij het reinigen van muren, vloeren of meubels kunnen ziektekiemen, bacteriën en virussen effectief worden verwijderd met professionele stoomreinigers. De stoom komt in zeer fijne druppels uit het mondstuk en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 °C en een maximale druk tot 8 bar. De snelheid is ongeveer 170 km/u. Daarom bereikt de stoom alle scheuren of rubberen plooien waar borstels of doeken nauwelijks kunnen komen. Op deze manier kunnen moeilijk bereikbare plekken hygiënisch en grondig worden gereinigd.
Als ze correct worden gebruikt, verwijderen de professionele stoomreinigers van Kärcher SV(G) tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,999% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken. Aangezien desinfectiemiddelen op dit moment in de eerste plaats moeten worden voorbehouden voor de ambulante en intramurale zorg, kunnen de professionele stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne bij een commercieel en industrieel gebruik.
*Tests hebben aangetoond dat met een diepe plaatsreiniging van 30 seconden aan een maximaal stoomniveau en in direct contact met het te reinigen oppervlak met de Kärcher stoomreiniger 99,999% van de omhulde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B-virus) kunnen worden verwijderd van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke, harde oppervlakken (test-kiem: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
**Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers zullen 99,99% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën gedood worden van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke, harde oppervlakken, op voorwaarde dat de reinigingssnelheid 30 cm/s is aan een maximaal stoomniveau en in direct contact met het te reinigen oppervlak (test-kiem: Enterococcus hirae).
De labo-testen
Omhulde virussen zoals het coronavirus SARS-CoV-2 kunnen worden geneutraliseerd door hoge temperaturen. Aangezien virussen geen ziektekiemen of levende organismen zijn, spreken experts ook over de inactivatie van het virus. In het laboratorium werd een gecertificeerd testvirus (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), dat representatief is voor omhulde virussen, verspreid over een hard oppervlak. Vervolgens werd dit oppervlak gereinigd met de handsproeier van een stoomreiniger en het geschikte microvezel doekje. Hierdoor werd aangetoond dat een aanzienlijke vermindering van de virussen tot 99,999% kon worden behaald aan een maximale stoomdruk en met een reinigingsduur van 30 seconden op één plaats.
De geteste Kärcher professionele stoomreinigers zijn zowel de toestellen voor huishoudelijk gebruik als de machines voor professioneel gebruik. Of de stoom nu wordt geproduceerd in een boiler of in een waterverwarmer heeft geen invloed op het resultaat bij de bestrijding van het virus; beide techonologieën behaalden een vergelijkbaar resultaat in het laboratorium.
Belangrijk voor de toepassing
De stoom ontstaat bij ongeveer 100 °C en wordt met toenemende afstand afgekoeld. Om virussen effectief te bestrijden, moet het mondstuk dus direct over het oppervlak worden geleid. Het is ook belangrijk om te zorgen voor een voldoende lange reinigingsduur en te kiezen voor een reinigingsduur van 30 seconden op één plaats met de maximale stoominstelling. De gebruikte microvezeldoek moeten vervolgens worden gewassen op een temperatuur van minstens 60 °C in een standaard wasprogramma (niet Eco).
Positieve bijwerkingen
Professionele stoomreinigers hebben alleen elektriciteit en water nodig en kunnen vrijwel onbeperkt worden gebruikt, ongeacht de beschikbaarheid van ontsmettingsmiddelen. Omdat stoomreinigers niet met chemische reinigingsmiddelen werken, beschermt hun toepassing de gebruikers en hun ademhaling en zorgt zo voor een comfortabel ruimteklimaat. Potentieel allergische reacties door resten van reinigingsmiddelen worden ook voorkomen, bijv. voor kinderen die op de vloer spelen. Allergiepatiënten profiteren van het feit dat stoom het stof bindt en zo de verspreiding van allergenen vermindert.