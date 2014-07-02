Professionele stoomreinigers & stoomzuigers

Grondige en hygiënische reiniging met professionele stoomreinigers en stoomzuigers.

Bij het reinigen van muren, vloeren of meubels kunnen ziektekiemen, bacteriën en virussen effectief worden verwijderd met professionele stoomreinigers. De stoom komt in zeer fijne druppels uit het mondstuk en, afhankelijk van het type apparaat, bij een temperatuur van ongeveer 100 °C en een maximale druk tot 8 bar. De snelheid is ongeveer 170 km/u. Daarom bereikt de stoom alle scheuren of rubberen plooien waar borstels of doeken nauwelijks kunnen komen. Op deze manier kunnen moeilijk bereikbare plekken hygiënisch en grondig worden gereinigd.

Als ze correct worden gebruikt, verwijderen de professionele stoomreinigers van Kärcher SV(G) tot 99,999% van de omhulde virussen*, zoals het coronavirus of de griep, en 99,999% van alle veel voorkomende huishoudelijke bacteriën** van harde oppervlakken. Aangezien desinfectiemiddelen op dit moment in de eerste plaats moeten worden voorbehouden voor de ambulante en intramurale zorg, kunnen de professionele stoomreinigers een waardevolle bijdrage leveren aan de algemene hygiëne bij een commercieel en industrieel gebruik.

*Tests hebben aangetoond dat met een diepe plaatsreiniging van 30 seconden aan een maximaal stoomniveau en in direct contact met het te reinigen oppervlak met de Kärcher stoomreiniger 99,999% van de omhulde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B-virus) kunnen worden verwijderd van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke, harde oppervlakken (test-kiem: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).