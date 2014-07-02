Industriële stofzuiger en stofafzuigoplossingen

Onze kwaliteitsbelofte: Made in Germany

Een belofte waarop u kunt vertrouwen

Hoogwaardige componenten, uitgebreide knowhow, een hoge toegevoegde waarde en vakkundig opgeleid personeel zorgen ervoor dat onze beproefde producten al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden.

Wij zien onszelf als een partner, aan uw zijde bij elke industriële stofzuig uitdaging. Uw ervaringen en feedback zijn zeer waardevol voor ons, want onze doelstellingen komen overeen met die van u - wij streven ernaar innovaties en producten te ontwikkelen die u helpen uw doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken.

De omstandigheden zijn zwaar, onze industriezuigers zijn er klaar voor

Elke sector stelt unieke eisen aan de perfecte reinigingsoplossing: Procesintegratie, grootschalige verwerking, gevaarlijke stoffen, krappe termijnen en nog veel meer. Dit vereist zowel universele als specifieke machines en systemen. Van de metaalverwerking tot de automobielindustrie, van de farmaceutische industrie tot de levensmiddelenindustrie, Kärcher is de top voor industriële stofzuigers: