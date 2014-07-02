Industriële stofzuiger en stofafzuigoplossingen
Van de mobiele machine tot de kant-en-klare stofzuiger of het stofafzuigsysteem
In de industrie heb je een systeem nodig dat bestaat uit machines, accessoires en services die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw bezigheden en u een toegevoegde waarde bieden. Een systeem waarin alle producten speciaal ontwikkeld zijn om te voldoen aan de zware industriële eisen. Wij hebben het systeem dat het verschil maakt. Het Kärcher industrie-systeem.
Onze kwaliteitsbelofte: Made in Germany
Een belofte waarop u kunt vertrouwen
Hoogwaardige componenten, uitgebreide knowhow, een hoge toegevoegde waarde en vakkundig opgeleid personeel zorgen ervoor dat onze beproefde producten al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden.
Wij zien onszelf als een partner, aan uw zijde bij elke industriële stofzuig uitdaging. Uw ervaringen en feedback zijn zeer waardevol voor ons, want onze doelstellingen komen overeen met die van u - wij streven ernaar innovaties en producten te ontwikkelen die u helpen uw doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken.
De omstandigheden zijn zwaar, onze industriezuigers zijn er klaar voor
Elke sector stelt unieke eisen aan de perfecte reinigingsoplossing: Procesintegratie, grootschalige verwerking, gevaarlijke stoffen, krappe termijnen en nog veel meer. Dit vereist zowel universele als specifieke machines en systemen. Van de metaalverwerking tot de automobielindustrie, van de farmaceutische industrie tot de levensmiddelenindustrie, Kärcher is de top voor industriële stofzuigers:
- Flexibel of stationair geïnstalleerde industriële stofzuigsystemen
- Ideaal voor het opzuigen van grote of kleine hoeveelheden
- Volledige verwijdering van vaste en vloeibare stoffen en grote hoeveelheden stof
- Veilig opzuigen en afvoeren van gevaarlijk zuigafval
- Machines ontworpen voor langdurig, industrieel gebruik
Nieuwe naam - dezelfde gerenommeerde kwaliteit. Ringler wordt Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH ondergaat een uitgebreide rebranding voor industriële stofzuigers. In de toekomst zal het gehele productassortiment onder de merknaam Kärcher verschijnen. Onze producten worden standaard geleverd in de nieuwe antraciete bedrijfskleur, tenzij de klant anders wenst. Met dit initiatief versterkt Kärcher de uniforme uitstraling van alle producten die de ondernemingsgroep aanbiedt, evenals de strategische afstemming, waardoor u als klant centraal blijft staan.
De voordelen voor u: voortaan profiteert u nog meer van een geharmoniseerde productportfolio van een gevestigd internationaal merk - Kärcher.
Meer dan 50 jaar ervaring
Met de Kärcher industriezuiger profiteert u van meer dan 50 jaar ervaring. Wij staan wereldwijd in nauw contact met onze klanten om bestaande en nieuwe taken te analyseren en onze producten optimaal aan deze toepassingen aan te passen.
UW SECTOR - ONZE STOFZUIGERS. KÄRCHER INDUSTRIEZUIGERS ZIJN EEN BEGRIP IN DE MEEST UITEENLOPENDE SECTOREN EN DOELGROEPEN. DAG IN, DAG UIT.
UW VUIL IS ONS PROBLEEM. KÄRCHER HEEFT VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE ASSORTIMENT.
Een oplossing voor elk reinigingsprobleem
Met onze Kärcher industriezuigers en stofafzuigsystemen bieden wij u oplossingen voor elke industriële reinigingstaak: of het nu gaat om een flexibel of stationair gebruik, voor het opzuigen van alles, gaande van grove spaanders tot de kleinste onafgebroken partikels, voor kleine of grote hoeveelheden, voor zowel vloeistoffen als vaste stoffen, voor zowel probleemloos als gevaarlijk materiaal.
Industriezuigers
Industriële stofzuigers zijn ontworpen voor het stationair of mobiel opzuigen van droge en natte spaanders, grof stof en soortgelijke, bezinkende deeltjes. Industriële stofzuigers werken met een hoog vacuüm en een relatief lage luchtvolumestroom.
Industriële stofafzuiging
Stofafzuigsystemen zijn stationaire apparaten die zwevende deeltjes zoals stof en fijne spanen uit de lucht halen. Hiervoor werken industriële stofafzuigsystemen met een lage onderdruk en een relatief hoge luchtvolumestroom
Productzoeker Professionele industriezuigers
Gebruik de productzoeker om de industriële stofzuig- en stofafzuigoplossingen te kiezen die bij u past! U vindt hier allerlei industriële afzuigoplossingen, van mobiele units tot kant-en-klare afzuig- of stofverwijderingssystemen.
Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.
Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.
INDUSTRIEZUIGERS VOOR VLOEISTOFFEN/SPANEN
INDUSTRIEZUIGERS VOOR GROTE HOEVEELHEDEN SCHUURSPANEN EN SMEERMIDDELEN.
In de industrie zijn stofzuigers nodig die betrouwbaar meerdere uren per dag of 24/7 kunnen functioneren. Het spectrum aan stoffen varieert van kleine tot zeer grote hoeveelheden schuurspanen en grove deeltjes tot vloeistoffen zoals smeerolie, koelemulsie en water.
INDUSTRIEZUIGERS VOOR VASTE PARTIKELS & STOF
DE INDUSTRIEZUIGERS MET DE SPECIALE FILTERTECHNIEK
Een grote verscheidenheid aan stoffen en restmateriaal moet in de verschillende industrieën worden gestofzuigd. Schadelijk stof, fijne en grove spaanders, zand, schuurmiddelen, allerlei vezels, voedselresten, organische stoffen, zeer lichte tot zeer zware materialen stellen de hoogste eisen aan de toegepaste filtertechnologie. In ons assortiment vindt u voor elke taak de optimale filter, ongeacht of het nu dagelijks gebruik met intervallen of vol-continu 24/7 is.
INDUSTRIEZUIGERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE RUIMTES
VEILIGHEID VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE RUIMTES
Stofzuigen in explosiegevaarlijke omgevingen stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de zuiger. In Europa zijn deze eisen vastgelegd in de richtlijn 2014/34/EU en de bijbehorende normen zoals DIN EN 60335-2-69. De Ex-stofzuigers van Kärcher zijn door TÜV Süd en IBExU gecertificeerd conform deze richtlijnen en bieden optimale zekerheid.
STOFAFZUIGERS
VOOR HET EFFECTIEF VERWIJDEREN VAN ZWEVENDE DEELTJES
Zwevende deeltjes kunnen sterk variëren: fijn stof, gevaarlijk stof, fijne spaanders en allerlei soorten van slijtage. In vele industrieën is het continu afzuigen van afvalstof van metalen, glas, steen, textielvezels, landbouwproducten of chemicaliën essentieel in het directe verwerkingsproces. Onze industriële stofafzuigers vangen zwevende deeltjes betrouwbaar op, zelfs in grote hoeveelheden, en ook bij 24/7 continu gebruik. Ze kunnen rechts worden aangesloten op de bewerkingsposten of de vulinstallaties,
EX STOFAFZUIGING
VOOR ALLES WAT IN DE LUCHT HANGT EN EXPLOSIEF IS
De continue afzuiging van zwevende, explosieve deeltjes direct op de plaats van herkomst in het proces stelt extreem hoge eisen aan industriële stofafzuigsystemen. Onze dedusters en Ex dedusters bewijzen zichzelf al vele jaren bij 24/7 continu stationair gebruik in vele industriële sectoren, met name in de metaal- en houtverwerking, in de auto-, chemische en farmaceutische industrie, voedingsindustrie, papierproductie, in de rubber- en kunststofverwerkende industrie, evenals in Zone 22 omgevingen.
Klantspecifieke oplossingen voor specifieke taken
Individuele oplossingen
De eisen die gesteld worden aan industriële stofzuigers en stofafzuigsystemen in de industrie kunnen heel specifiek zijn. Wij stemmen elk systeem individueel af op uw specifieke behoefte. Ons service-aanbod gaat van de eenvoudige mobiele oplossing, over het uitermate complexe, specifiek aangepaste systeem, tot de stofzuigeroplossingen met directe leidingen. Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en de realisatie van industriële stofzuigersystemen, kunnen wij ons terecht een bekwame partner noemen. Hierdoor krijgt u efficiënte totaaloplossingen uit één hand.
Pijpleidingen- perfect aangesloten
U kan onze stationaire industriezuigers gebruiken als een één- of meergebruikerssysteem met manuele aanzuigpunten of je kan ze ook direct integreren in het proces. Wij bieden u alle nodige onderdelen, van de aanzuigpunten en de accessoires tot de individueel aangepaste pijpleidingen.
REFERENTIES
Een staat van dienst om trots op te zijn: onze systemen worden gebruikt door een reeks bekende bedrijven over de hele wereld. Of het nu "off the shelf" is of op maat gemaakt, wij bieden elk van onze klanten de perfecte oplossing op locatie.
OVER ONS
Ons DNA
Wie we zijn: de expert in industriële stofzuigoplossingen.
Met meer dan 50 jaar ervaring in de sector kunt u er zeker van zijn dat u bij ons in deskundige handen bent. Ons professionele team werkt met u samen om de perfecte oplossing voor uw behoeften te ontwerpen met behulp van ons uitgebreide productassortiment en geeft u uitgebreid deskundig advies. Wij helpen onze klanten graag om schone en veilige werkomgevingen te creëren met behulp van efficiënte reinigingsoplossingen.
Wat wij bieden: hoogwaardige oplossingen waarop u kunt vertrouwen.
Met onze oplossingen, bestaande uit hoogwaardige industriezuigers met een reeks veelzijdige accessoires voor diverse toepassingen, maken wij uw dagelijkse productie aanzienlijk eenvoudiger. Onze oplossingen worden aangevuld met serviceconcepten die ervoor zorgen dat uw industriële vacuümoplossing altijd gebruiksklaar is. Wij staan te allen tijde aan uw zijde voor hulp en advies. Dat is een belofte waarop u kunt vertrouwen.
Wat ons vormt: het samenvoegen van decennialange ervaring van Ringler GmbH en haar omvorming tot Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Hoogwaardige componenten, uitgebreide expertise, een hoge mate van toegevoegde waarde en deskundig personeel zorgen ervoor dat onze beproefde oplossingen al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden. Met onze gecombineerde ervaring in ontwikkeling, productie, verkoop, dienstverlening en applicatietechniek helpen wij u een schonere, veiligere en milieuvriendelijkere productiefaciliteit te creëren.
LASSEN
Door onze hoge mate van toegevoegde waarde kunnen wij flexibel reageren op uw behoeften.
KLEUR
Wij leveren onze industriële stofzuigsystemen graag volgens uw kleurspecificaties.
INSTALLATIE
Made in Germany - optimaal gestructureerde werkprocessen garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.