Industriële stofzuiger en stofafzuigoplossingen

Van de mobiele machine tot de kant-en-klare stofzuiger of het stofafzuigsysteem

In de industrie heb je een systeem nodig dat bestaat uit machines, accessoires en services die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in uw bezigheden en u een toegevoegde waarde bieden. Een systeem waarin alle producten speciaal ontwikkeld zijn om te voldoen aan de zware industriële eisen. Wij hebben het systeem dat het verschil maakt. Het Kärcher industrie-systeem.

Kärcher Go!Further verantwoorde innovaties
Kärcher IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40 Food

IVR L 200

Kärcher Industriesauger Lager

    Onze kwaliteitsbelofte: Made in Germany

    Een belofte waarop u kunt vertrouwen

    Hoogwaardige componenten, uitgebreide knowhow, een hoge toegevoegde waarde en vakkundig opgeleid personeel zorgen ervoor dat onze beproefde producten al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden.

    Wij zien onszelf als een partner, aan uw zijde bij elke industriële stofzuig uitdaging. Uw ervaringen en feedback zijn zeer waardevol voor ons, want onze doelstellingen komen overeen met die van u - wij streven ernaar innovaties en producten te ontwikkelen die u helpen uw doelstellingen sneller en efficiënter te bereiken.

    De omstandigheden zijn zwaar, onze industriezuigers zijn er klaar voor

    Elke sector stelt unieke eisen aan de perfecte reinigingsoplossing: Procesintegratie, grootschalige verwerking, gevaarlijke stoffen, krappe termijnen en nog veel meer. Dit vereist zowel universele als specifieke machines en systemen. Van de metaalverwerking tot de automobielindustrie, van de farmaceutische industrie tot de levensmiddelenindustrie, Kärcher is de top voor industriële stofzuigers:

    • Flexibel of stationair geïnstalleerde industriële stofzuigsystemen
    • Ideaal voor het opzuigen van grote of kleine hoeveelheden
    • Volledige verwijdering van vaste en vloeibare stoffen en grote hoeveelheden stof
    • Veilig opzuigen en afvoeren van gevaarlijk zuigafval
    • Machines ontworpen voor langdurig, industrieel gebruik
    Kärcher Industriële stofzuigers voor grote hoeveelheden schuurspanen en smeermiddelen.

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR VLOEISTOFFEN & SPANEN

     
    Kärcher Industriezuigers voor vaste partikels & stof

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR VASTE PARTIKELS & STOF

     
    Kärcher Ex industriezuigers voor explosieve ruimtes

    EX INDUSTRIEZUIGERS

     
    Kärcher Industriële stofafzuigers voor continue afzuiging van zwevende deeltjes

    INDUSTRIËLE STOFAFZUIGING

     

    Nieuwe naam - dezelfde gerenommeerde kwaliteit. Ringler wordt Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ringler GmbH ondergaat een uitgebreide rebranding voor industriële stofzuigers. In de toekomst zal het gehele productassortiment onder de merknaam Kärcher verschijnen. Onze producten worden standaard geleverd in de nieuwe antraciete bedrijfskleur, tenzij de klant anders wenst. Met dit initiatief versterkt Kärcher de uniforme uitstraling van alle producten die de ondernemingsgroep aanbiedt, evenals de strategische afstemming, waardoor u als klant centraal blijft staan.

    De voordelen voor u: voortaan profiteert u nog meer van een geharmoniseerde productportfolio van een gevestigd internationaal merk - Kärcher.

     

    Meer dan 50 jaar ervaring

    Met de Kärcher industriezuiger profiteert u van meer dan 50 jaar ervaring. Wij staan wereldwijd in nauw contact met onze klanten om bestaande en nieuwe taken te analyseren en onze producten optimaal aan deze toepassingen aan te passen.

    UW SECTOR - ONZE STOFZUIGERS. KÄRCHER INDUSTRIEZUIGERS ZIJN EEN BEGRIP IN DE MEEST UITEENLOPENDE SECTOREN EN DOELGROEPEN. DAG IN, DAG UIT.

    Perfecte oplossingen voor de industrie: waar en wanneer u maar wil stofzuigen of stof verwijderen.

    VEILIGE PROCESSEN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE

    Zuivere productieprocessen, een gegarandeerde kwaliteit, een optimale hygiëne en het voorkomen van besmetting zijn de doorslaggevende succesfactoren bij de voedselverwerking. Hier worden grote hoeveelheden fijn en explosief stof geproduceerd.

    Gebruik:

    • Het opzuigen van voedselstof uit bv. bloem, suiker, bakpoeder, tabak
    • Het opzuigen van vloeibare voedselresten
    • Het opzuigen van voedselresten met glasscherven
    • Geïntegreerd in de onderhoudsreiniging of continu tijdens het productieproces

    Uitdaging:

    • Diverse opzuigklussen voor vuil van voeding, stof (explosief, vrijvliegend, kleverig, nat), vetten, oliën, eiwitten, vloeistoffen
    • Het gevaar op stofexplosies voorkomen
    • Het uitsluiten van kruisbesmetting, bacteriële besmetting, veranderingen in smaak

    Resultaat:

    • De productieprocessen worden proper gehouden en de stilstandtijden tot een minimum beperkt
    • Betrouwbare opzuiging van explosief stof bij machines met een ATEX certificaat
    • Duurzame, betrouwbare, compacte en economische oplossingen
    • Doeltreffende filters en filterreiniging
    Kärcher industriezuigers in de voedingsindustrie

    GEZONDHEID OP DE EERSTE PLAATS. IN ALLE OPZICHTEN.

    De farmaceutische industrie moet voldoen aan continu hoge kwaliteits- en hygiënenormen in diverse productassortimenten. Tegelijkertijd moeten de productieprocessen zo efficiënt mogelijk zijn. Beide aspecten kunnen worden bereikt met onze oplossingen voor stofzuigen en stofafzuiging op elke industriële schaal.

    Gebruik:

    • Het opzuigen van productieresten van tabletten, medicijnen (vitamines, oestrogenen, etc.)
    • Het opzuigen van stof tijdens het productieproces

    Uitdaging:

    • Fijn, vaak gevaarlijk stof
    • Explosief stof

    Resultaat:

    • De productieprocessen worden schoon gehouden en de stilstandtijden tot een minimum beperkt dankzij onder andere de geïntegreerde afzuiging tijdens het productieproces
    • Bescherming van uw gezondheid en veiligheid tijdens het werk
    • Gebruik van stofzuigers in bijzonder gevoelige ruimtes
    • Het veilig opzuigen en verwijderen van gevaarlijk en explosief stof met ATEX-gecertifieerde machines 
    Kärcher industriezuigers in de farmaceutische industrie

    PRODUCTIVITEIT EN NETHEID: DE PERFECTE COMBINATIE.

    Bij de productie en verwerking van rubber en kunststoffen komen fijne en grove deeltjes vrij die een gevaar voor de gezondheid vormen. Deze stoffen kunnen in grote hoeveelheden aanwezig zijn tijdens transport en onderhoudswerkzaamheden.

    Gebruik:

    • Reinigen van machines en werkplekken, met name het opzuigen en absorberen van granulaten, plastic spaanders en stof, (agressieve) chemische mengsels, meststoffen, verfpoeder, water, schoonmaakmiddel
    • Opzuigen van stof van productieprocessen (bijv. stof dat ontstaat bij het doseren van granulaten)

    Uitdaging:

    • Stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid en het milieu
    • Verontreiniging van producten

    Voordelen:

    • Productieprocessen schoon houden en stilstand minimaliseren
    • Arbeidsveiligheid en werkefficiëntie garanderen
    • Afzuigen van potentieel explosieve stofsoorten met ATEX-certificering
    • Leegmaken zonder vervuiling
    Kärcher industriezuigers in de kunstof- en chemiesector

    GEEF UW BOUWPROJECT EEN SCHONE START.

    Gebruik:

    • Opzuigen van alle soorten mineralen (betonstof, cementstof), grove geërodeerde deeltjes, kiezels, zand
    • Transport van de zuiger naar bouwplaatsen en flexibel gebruik daar

    Uitdaging:

    • Stof als langdurig gevaar voor de gezondheid
    • Groot geërodeerd materiaal als gevaar voor de arbeidsveiligheid


    Resultaat:

    • Verhoging van de kwaliteit van het werk
    • Bescherming van de gezondheid en arbeidsveiligheid
    • Directe afzuiging terwijl het gereedschap in gebruik is dankzij de elektrische aansluiting van het gereedschap op de stofzuiger
    • Wendbare, mobiele machines
    • Duurzame, robuuste machines
    Kärcher industriezuigers in de bouwsector

    OVERAL WAAR GEZAAGD, GESCHAAFD EN GESCHUURD WORDT

    In de hout- en meubelindustrie vormen zaagsel, spaanders en slijpsel een constant en reëel gezondheidsrisico. Bovendien kunnen deze stoffen variëren van licht ontvlambaar tot explosief. Met onze speciale stofzuigsystemen kunt u op betrouwbare wijze voorkomen dat stof en spaanders zich in de werkomgeving verzamelen en een risico vormen.

    Gebruik:

    • Onderhoud en reiniging van machines
    • Continue opzuiging van spaanders en stof aan freesmachines, schuurmachines, zagen, manuele verwerkingsmachines, enz.

    Uitdaging:

    • Hoog ontvlambaar tot explosief stof
      Gevaarlijk stof
      Vaak grote hoeveelheden stof

    Resultaat:

    • Gezondheidsbescherming en veiligheid op het werk
    Kärcher industriezuigers in de hout- en meubelindustrie

    VEILIGE INDUSTRIËLE PRODUCTIE VAN STEEN EN GLAS

    Bij het werken met steen en glas wordt zeer fijn, scherp en ruw zuigmateriaal geproduceerd. Een uitdaging voor stofzuigsystemen die u met onze stofzuigoplossingen duurzaam kunt overwinnen.

    Gebruik:

    • Machinereiniging met soms grote hoeveelheden vloeistoffen
    • Het opzuigen van cemenstof van transportbanden, vultrechters, afvullijnen enz.

    Uitdaging:

    • Grote hoeveelheden stof
    • Scherp op te zuigen materiaal
    • Grote hoeveelheden koelvloeistoffen

    Resultaat :

    • Kwaliteitsgarantie en bescherming van de operationele processen
    Kärcher industriezuigers in de glas- en steenindustrie

    PRODUCTIE VAN TEXTIEL ZONDER PLUISJES OF RESTEN

    Het opzuigen van productieresten in de textielindustrie heeft zijn eigen specifieke vereisten. Opgezogen vezels en pluisjes hebben de neiging om te klonteren en kunnen de productie lamleggen met verstopte filters, slangen en pijpleidingen. Onze oplossingen op maat garanderen probleemloze productieprocessen.

    Gebruik:

    • Het opzuigen van pluisjes en vezels in alle afmetingen en kwaliteiten

    Uitdaging:

    • Textielvezels plakken aan de filter en zorgen voor verstoppingen
    • Textielvezels klonteren in buizen en pijpleidingen en verstoppen deze


    Resultaat:

    • Productieprocessen worden schoon gehouden en stilstandtijden tot een minimum beperkt
    • Constant hoge zuigkracht
    • Duurzame, betrouwbare, compacte en rendabele oplossingen
    Kärcher industriezuigers in de textielindustrie

    EEN 100% STOFVRIJE PRODUCTIE

    In de elektrische en optische industrie wordt tijdens de productie zeer fijn stof geproduceerd dat de onderdelen kan beschadigen en dat daarom direct tijdens het proces moet worden opgezogen. Met onze stofzuigersystemen kunt u niet alleen deze taken perfect uitvoeren, maar ook uw geavanceerde productiesystemen beschermen.

    Gebruik:

    • Het frezen van elektrische componenten
    • Het polijsten van optische elementen


    Uitdaging:

    • Zeer schurend stof
    • Stof dat de onderdelen kan beschadigen


    Resultaat:

    • Kwaliteitsgarantie en zekerheid van de operationele processen
    Kärcher industriezuigers in de elektrische en optische industrie

    EEN SCHONE PRODUCTIE VAN PAPIER TOT DRUKWERK

    Bij de productie van drukwerk komen papierstof, pigmentpoeder, vloeibare verf en toners vrij. Sommige van deze stoffen zijn zeer giftig en vereisen daarom krachtige stofzuigers, zoals de toestellen die we al tientallen jaren voor de grafische industrie ontwikkelen.

    Gebruik:

    • Het opzuigen van cellulosevezels tijdens de reiniging van machines in de papierindustrie
    • Het opzuigen van fijne tot grove papiersnippers bij versnipperingsmachines
    • De reiniging van printers
    • Het opzuigen van pigmentpoeder


    Uitdaging:

    • Zeer fijn en explosief stof
    • Grote papiersnippers


    Resultaat:

    • Kwaliteitsgarantie en zekerheid van de operationele processen
    • Bescherming van uw gezondheid
    Kärcher industriezuigers in de grafische industrie

    UW VUIL IS ONS PROBLEEM. KÄRCHER HEEFT VOOR ELKE TOEPASSING HET JUISTE ASSORTIMENT.

    Een oplossing voor elk reinigingsprobleem

    Met onze Kärcher industriezuigers en stofafzuigsystemen bieden wij u oplossingen voor elke industriële reinigingstaak: of het nu gaat om een flexibel of stationair gebruik, voor het opzuigen van alles, gaande van grove spaanders tot de kleinste onafgebroken partikels, voor kleine of grote hoeveelheden, voor zowel vloeistoffen als vaste stoffen, voor zowel probleemloos als gevaarlijk materiaal.

    Kärcher Industriezuigers

    Industriezuigers

    Industriële stofzuigers zijn ontworpen voor het stationair of mobiel opzuigen van droge en natte spaanders, grof stof en soortgelijke, bezinkende deeltjes. Industriële stofzuigers werken met een hoog vacuüm en een relatief lage luchtvolumestroom.

    Kärcher Industriële stofafzuiging

    Industriële stofafzuiging

    Stofafzuigsystemen zijn stationaire apparaten die zwevende deeltjes zoals stof en fijne spanen uit de lucht halen. Hiervoor werken industriële stofafzuigsystemen met een lage onderdruk en een relatief hoge luchtvolumestroom

    Productzoeker Professionele industriezuigers

    Productzoeker Professionele industriezuigers

    Gebruik de productzoeker om de industriële stofzuig- en stofafzuigoplossingen te kiezen die bij u past! U vindt hier allerlei industriële afzuigoplossingen, van mobiele units tot kant-en-klare afzuig- of stofverwijderingssystemen.

    Meer weten?
    Meer weten?

    Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.

    Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR VLOEISTOFFEN/SPANEN

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR GROTE HOEVEELHEDEN SCHUURSPANEN EN SMEERMIDDELEN.

    In de industrie zijn stofzuigers nodig die betrouwbaar meerdere uren per dag of 24/7 kunnen functioneren. Het spectrum aan stoffen varieert van kleine tot zeer grote hoeveelheden schuurspanen en grove deeltjes tot vloeistoffen zoals smeerolie, koelemulsie en water.

    Kärcher industriële stofzuigers voor vloeistoffen/spanen

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR VASTE PARTIKELS & STOF

    DE INDUSTRIEZUIGERS MET DE SPECIALE FILTERTECHNIEK

    Een grote verscheidenheid aan stoffen en restmateriaal moet in de verschillende industrieën worden gestofzuigd. Schadelijk stof, fijne en grove spaanders, zand, schuurmiddelen, allerlei vezels, voedselresten, organische stoffen, zeer lichte tot zeer zware materialen stellen de hoogste eisen aan de toegepaste filtertechnologie. In ons assortiment vindt u voor elke taak de optimale filter, ongeacht of het nu dagelijks gebruik met intervallen of vol-continu 24/7 is.

    Industriezuigers voor vaste partikels & stof

    INDUSTRIEZUIGERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE RUIMTES

    VEILIGHEID VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE RUIMTES

    Stofzuigen in explosiegevaarlijke omgevingen stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de zuiger. In Europa zijn deze eisen vastgelegd in de richtlijn 2014/34/EU en de bijbehorende normen zoals DIN EN 60335-2-69. De Ex-stofzuigers van Kärcher zijn door TÜV Süd en IBExU gecertificeerd conform deze richtlijnen en bieden optimale zekerheid.

    Kärcher industriële stofzuigers voor explosiegevaarlijke omgevingen

    STOFAFZUIGERS

    VOOR HET EFFECTIEF VERWIJDEREN VAN ZWEVENDE DEELTJES

    Zwevende deeltjes kunnen sterk variëren: fijn stof, gevaarlijk stof, fijne spaanders en allerlei soorten van slijtage. In vele industrieën is het continu afzuigen van afvalstof van metalen, glas, steen, textielvezels, landbouwproducten of chemicaliën essentieel in het directe verwerkingsproces. Onze industriële stofafzuigers vangen zwevende deeltjes betrouwbaar op, zelfs in grote hoeveelheden, en ook bij 24/7 continu gebruik. Ze kunnen rechts worden aangesloten op de bewerkingsposten of de vulinstallaties,

    Kärcher stofzuigers

    EX STOFAFZUIGING

    VOOR ALLES WAT IN DE LUCHT HANGT EN EXPLOSIEF IS

    De continue afzuiging van zwevende, explosieve deeltjes direct op de plaats van herkomst in het proces stelt extreem hoge eisen aan industriële stofafzuigsystemen. Onze dedusters en Ex dedusters bewijzen zichzelf al vele jaren bij 24/7 continu stationair gebruik in vele industriële sectoren, met name in de metaal- en houtverwerking, in de auto-, chemische en farmaceutische industrie, voedingsindustrie, papierproductie, in de rubber- en kunststofverwerkende industrie, evenals in Zone 22 omgevingen.

    Kärcher geïntegreerde afzuiginstallatie voor explosiegevaarlijke omgevingen

    Klantspecifieke oplossingen voor specifieke taken

    Solution d'aspiration personnalisée Kärcher

    Individuele oplossingen

    De eisen die gesteld worden aan industriële stofzuigers en stofafzuigsystemen in de industrie kunnen heel specifiek zijn. Wij stemmen elk systeem individueel af op uw specifieke behoefte. Ons service-aanbod gaat van de eenvoudige mobiele oplossing, over het uitermate complexe, specifiek aangepaste systeem, tot de stofzuigeroplossingen met directe leidingen. Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling en de realisatie van industriële stofzuigersystemen, kunnen wij ons terecht een bekwame partner noemen. Hierdoor krijgt u efficiënte totaaloplossingen uit één hand.

    Tuyauteries

    Pijpleidingen- perfect aangesloten

    U kan onze stationaire industriezuigers gebruiken als een één- of meergebruikerssysteem met manuele aanzuigpunten of je kan ze ook direct integreren in het proces. Wij bieden u alle nodige onderdelen, van de aanzuigpunten en de accessoires tot de individueel aangepaste pijpleidingen.

    Kärcher industriële stofzuigers Referenties

    REFERENTIES

    Een staat van dienst om trots op te zijn: onze systemen worden gebruikt door een reeks bekende bedrijven over de hele wereld. Of het nu "off the shelf" is of op maat gemaakt, wij bieden elk van onze klanten de perfecte oplossing op locatie.

    OVER ONS

    Kärcher industriële vacuümtechnologie

    Ons DNA

    Wie we zijn: de expert in industriële stofzuigoplossingen.

    Met meer dan 50 jaar ervaring in de sector kunt u er zeker van zijn dat u bij ons in deskundige handen bent. Ons professionele team werkt met u samen om de perfecte oplossing voor uw behoeften te ontwerpen met behulp van ons uitgebreide productassortiment en geeft u uitgebreid deskundig advies. Wij helpen onze klanten graag om schone en veilige werkomgevingen te creëren met behulp van efficiënte reinigingsoplossingen.

    Wat wij bieden: hoogwaardige oplossingen waarop u kunt vertrouwen.

    Met onze oplossingen, bestaande uit hoogwaardige industriezuigers met een reeks veelzijdige accessoires voor diverse toepassingen, maken wij uw dagelijkse productie aanzienlijk eenvoudiger. Onze oplossingen worden aangevuld met serviceconcepten die ervoor zorgen dat uw industriële vacuümoplossing altijd gebruiksklaar is. Wij staan te allen tijde aan uw zijde voor hulp en advies. Dat is een belofte waarop u kunt vertrouwen.

    Wat ons vormt: het samenvoegen van decennialange ervaring van Ringler GmbH en haar omvorming tot Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Hoogwaardige componenten, uitgebreide expertise, een hoge mate van toegevoegde waarde en deskundig personeel zorgen ervoor dat onze beproefde oplossingen al tientallen jaren een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid bieden. Met onze gecombineerde ervaring in ontwikkeling, productie, verkoop, dienstverlening en applicatietechniek helpen wij u een schonere, veiligere en milieuvriendelijkere productiefaciliteit te creëren.

    Lassen

    LASSEN

    Door onze hoge mate van toegevoegde waarde kunnen wij flexibel reageren op uw behoeften.

    Kleur

    KLEUR

    Wij leveren onze industriële stofzuigsystemen graag volgens uw kleurspecificaties.

    Installatie

    INSTALLATIE

    Made in Germany - optimaal gestructureerde werkprocessen garanderen de hoogste kwaliteitsnormen.

