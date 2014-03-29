Robotstofzuiger met dweilfunctie & dweilrobot

De robotstofzuiger met dweilfunctie neemt het reinigen van de vloer helemaal over. Harde vloeren en laagpolige tapijten worden geheel autonoom gereinigd. Het apparaat kan niet alleen stofzuigen, maar heeft ook een dweilfunctie. Hij reinigt optimaal langs randen, doet harder z'n best op sterk vervuilde plaatsen en overwint moeiteloos lage drempels en tapijtrandjes. Onze dweil-schrobrobot RCF 3 daarentegen biedt een grondige natte reiniging, vooral voor harde vloeren. En met de handige app kunnen deze toestellen precies afstemd worden op jouw wensen.

Kärcher robotstofzuigers met dweilfunctie: intelligente besturing staat gelijk aan slimme reiniging.

Ontdek ons productgamma.

Robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met een efficiënte roltechnologie: de RVF-serie

RVF-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met een efficiënte roltechnologie

Robotstofzuigers met dweilfunctie die zijn uitgerust met roltechnologie behoren tot de paradepaardjes in de categorie 2-in-1-apparaten. Ze verwijderen droog vuil van harde vloeren en tapijten dankzij een zuigunit met borstel, terwijl harde oppervlakken profiteren van een natte reiniging met behulp van een hoogwaardig rolmechanisme. Hiervoor wordt de rol continu bevochtigd en schoongeschraapt, ook tijdens het reinigingsproces, en zodra het werk erop zit, wordt deze automatisch gereinigd in het station. De hoogwaardige RVF-serie biedt een ongeëvenaarde droge reiniging en een uitstekende natte reiniging.

Robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met roterende dweilschijven: de RVM-serie

RVM-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met roterende dweilschijven

De 2-in-1 robotstofzuigers met dweilfunctie, uitgerust met roterende dweilschijven met microvezelpads, verwijderen droog vuil op zowel harde vloeren als tapijten met behulp van een zuigunit en een borstel, terwijl harde oppervlakken nat worden gereinigd. De microvezelpads worden automatisch bevochtigd en gereinigd in het station. Tijdens het reinigingsproces worden de pads niet tussentijds bevochtigd: de robot keert regelmatig terug naar het station voor bevochtiging. De RVM-serie kenmerkt zich door een ongeëvenaarde droge reiniging en een grondige natte reiniging.

Robotstofzuigers met dweilfunctie: de RVC- en RCV-serie

RVC- en RCV-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie

Robotstofzuigers met dweilfunctie zijn echte specialisten op het gebied van droog zuigen op tapijten en harde oppervlakken. Indien nodig bieden ze echter ook een goede natte reinigingsfunctie voor harde oppervlakken door middel van een microvezeldoek die aan de onderkant van het apparaat is bevestigd. Licht vastzittend vuil kan worden weggeveegd met de doek, die tijdens het reinigen licht wordt bevochtigd vanuit de schoonwatertank in het apparaat, maar niet wordt gespoeld. De RVC-serie biedt een uitzonderlijke droge reiniging en een goede natte reiniging.

Dweilrobots uitgerust met roltechnologie: de RCF-serie

RCF-serie: onze dweilrobots uitgerust met roltechnologie

De dweilrobot RCF 3 met roltechnologie is uitsluitend ontworpen voor de grondige natte reiniging van harde oppervlakken. Hoewel de rol licht droog vuil opneemt, is er geen afzonderlijke zuigfunctie. De rol voor natte reiniging wordt tijdens het schoonmaken voortdurend bevochtigd, schoongeschraapt en gereinigd, wat een uitstekend dweilresultaat garandeert. De RCF 3 biedt een uitzonderlijke natte reiniging op harde oppervlakken.

Pluspunten

Welkom in de toekomst van schoonmaken!

De robotstofzuigers met dweilfunctie van Kärcher zijn extreem veelzijdig en opgewassen tegen alle eisen. Droog, nat of beide: beheer uw perfecte schoonmaakschema heel comfortabel via een app en geniet van onberispelijke vloeren.

Robot die voetafdrukken verwijdert

Autonoom reinigen

Ontdek moeiteloos schoonmaken: onze intelligente robotstofzuigers met dweilfunctie, uitgerust met moderne LiDAR-navigatie en nauwkeurige sensoren, weten altijd waar ze zijn, omzeilen obstakels betrouwbaar en zorgen voor stralend schone vloeren. Geniet van de gewonnen vrije tijd terwijl uw robot het werk doet!

Autonoom reinigen

Applicatie

Houd uw huis op elk moment in de gaten met het topmodel: dankzij de real-time camera en de geïntegreerde afstandsbediening kunt u uw robot vanaf elke locatie via een app besturen en zelfs in real-time berichten verzenden. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd uw huisdieren in het oog houden en met een gerust hart toezicht houden op uw woning.

Persoon die de robotstofzuiger bedient via de mobiele app

Kärcher FC-roltechnologie

De beproefde FC-roltechnologie van Kärcher stelt de robotstofzuiger met dweilfunctie RVF 7 in staat om een buitengewone reinigingskracht te leveren op talrijke soorten harde vloeren. De rol reinigt altijd met schoon water uit de schoonwatertank, terwijl het vuile water betrouwbaar wordt afgevoerd naar een apart reservoir. Voor onberispelijk schone vloeren.

Doorsnede van het Kärcher FC-rolsysteem

Multifunctioneel station

Ontdek het gemak van ons intelligente multifunctionele station, de thuisbasis van uw robot. Hij keert er zelfstandig naar terug om op te laden, schoon water bij te vullen en vuil water af te voeren. Het station regelt alles automatisch, zodat uw robot naadloos verder kan gaan met schoonmaken zodra hij weer klaar is voor gebruik. Bovendien worden de rol en de reservoirs van de robot na afloop van de werkzaamheden gespoeld en wordt de rol gedroogd: voor maximale autonomie en een altijd schoon huis.

De RCF 3 veegt en verwijdert droog vuil

RVF 7 – het topmodel onder de veelzijdige apparaten

Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van innovatieve roltechnologie

Droog zuigen of nat dweilen: onze RVF 7 beheerst beide

Duik in een nieuwe dimensie van vloerreiniging met de Kärcher RVF 7 Comfort, ons intelligente manusje-van-alles. Deze innovatieve robotstofzuiger met dweilfunctie rekent niet alleen moeiteloos af met harde vloeren, maar reinigt ook laagpolig tapijt – en dat alles volledig autonoom, zodat u meer tijd overhoudt voor de mooie dingen in het leven. Ontdek de indrukwekkende zuigkracht die vuil, stof en pluisjes in een handomdraai verwijdert. Dankzij de beproefde roltechnologie van Kärcher zorgt de RVF 7 bovendien voor een uitzonderlijke natte reiniging, waarbij de rol continu wordt bevochtigd en gereinigd. Het hart van zijn autonomie is het intelligente multifunctionele station: dit laadt de robot op, vult schoon water bij, voert automatisch het vuile water en het droge vuil af, en wast en droogt de rol zodra het werk erop zit. Hierdoor is uw RVF 7 Comfort altijd klaar voor gebruik en hervat hij naadloos de gestarte reinigingstaken – voor vloeren die er altijd perfect verzorgd uitzien, zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van innovatieve roltechnologie
Voor een ongeëvenaarde droge reiniging van tapijten en harde vloeren, evenals een bijzonder grondige natte reiniging van harde vloeren.

  • Schoonwatertank in de robot: Ja
  • Vuilwatertank in de robot: Ja
  • Opvangbak voor droog vuil in de robot: Ja
  • Zuigeenheid en borstel voor de droge reiniging van harde oppervlakken en tapijten.
  • Roterende microvezelrol voor de natte reiniging van harde oppervlakken.
  • De rol voor natte reiniging wordt tijdens het schoonmaken continu bevochtigd, geschraapt en gereinigd met water uit de schoonwatertank, en krijgt daarnaast een extra wasbeurt in het station.
  • Soorten vuil: inclusief hardnekkig vastzittend vuil zoals sausvlekken, voetafdrukken en koffievlekken.
  • Eenvoudig onderhoud: alle onderdelen van de robot die in contact komen met vuil zijn afneembaar om te reinigen en zijn wasbaar. De rol is machinewasbaar op 60 °C. Dit garandeert niet alleen een uitstekend schoonmaakresultaat op de lange termijn, maar ook de duurzaamheid van uw kleine assistent.
  • Harde vloeren (bijv. parket, laminaat, kurk, natuursteen, linoleum of PVC)
  • Laagpolig tapijt

Pluspunten die het verschil maken

Schoonheid opnieuw gedefinieerd

Schoonmaak opnieuw gedefinieerd

Onze robot detecteert vuil dankzij de combinatie van de camera, sensoren en AI, en past de reiniging optimaal aan. Dankzij onze efficiënte roltechnologie wordt de rol bovendien continu bevochtigd met schoon water en reinigingsmiddel. Het tweetank-systeem zorgt voor een betrouwbare afvoer van vuil water en vuildeeltjes. De constante rotatie van de rol garandeert een hygiënische en snelle reiniging van grote oppervlakken, in plaats van het vuil enkel te verspreiden.

Hoog vermogen

Hoog vermogen

De effectieve opname van droog vuil dankzij 10.000 Pa aan zuigkracht, gecombineerd met 2 zijborstels, levert uitstekende zuigresultaten op, ook op laagpolige tapijten.

Ophefbare borstel en rol

Ophefbare borstel en rol

De robotstofzuiger met dweilfunctie tilt automatisch zijn rol en borstel op, bijvoorbeeld om gericht enkel tapijten te stofzuigen of om vloeistoffen op te zuigen. Hierdoor past hij zich vanzelf perfect aan de ruimtes en omstandigheden aan.

Livecamera

Livecamera

Dankzij de realtime camera houdt u uw woning op elk moment in het oog. Bovendien kunt u de robot op afstand bedienen via een app en in realtime berichten verzenden – voor een veilig gevoel.

Multifunctioneel station

Multifunctioneel station

Het multifunctionele station leegt autonoom zowel het stofreservoir als de vuilwatertank van de robot en vult de schoonwatertank bij. De rol van de robot wordt in het station gewassen en gedroogd.

RVM 4 Comfort – het veelzijdige toestel uit de Medium-serie

Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van roterende dweilschijven

Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van roterende dweilschijven

Het universele model voor onberispelijk schone vloeren

Ontdek moeiteloze reiniging met de RVM 4 Comfort, ons veelzijdige toestel uit de Medium-serie: hij zuigt droog vuil op met een indrukwekkende zuigkracht van 15.000 pascal en verwijdert zelfs hardnekkig vuil dankzij de roterende dweilschijven met microvezelpads. Een uitschuifbare dweilunit voor langs de randen perfectioneert de natte reiniging. Bovendien keert hij zelfstandig terug naar het multifunctionele station om de dweilschijven te bevochtigen en te spoelen, en om het stofreservoir te legen – voor onberispelijk schone vloeren.

Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van roterende dweilschijven
Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van roterende dweilschijven

Voor een uitzonderlijke droge reiniging op tapijten en harde vloeren, evenals een bijzonder grondige natte reiniging van harde vloeren.

  • Schoonwatertank in de robot: nee
  • Vuilwatertank in de robot: nee
  • Stofreservoir in de robot: ja
  • Zuigunit en borstel voor de droge reiniging van harde oppervlakken en tapijten.
  • Roterende dweilschijven met microvezelpads voor de natte reiniging van harde oppervlakken.
  • De microvezelpads worden automatisch bevochtigd en gewassen in het station. Voor de bevochtiging keert de robot regelmatig terug naar het station.
  • Soorten vuil: inclusief licht aanhechtend vuil zoals lichte voetafdrukken en koffievlekken.
  • Eenvoudig onderhoud: alle onderdelen van de robot die in contact komen met vuil zijn afneembaar voor reiniging en afwasbaar. De microvezelpads zijn machinewasbaar op 60 °C. Dit zorgt niet alleen voor een uitstekend schoonmaakresultaat op de lange termijn, maar ook voor de duurzaamheid van uw kleine assistent.
  • Harde vloeren (bijv. parket, laminaat, kurk, natuursteen, linoleum of pvc)
  • Laagpolige tapijten

Pluspunten die het verschil maken

Altijd schoon

Altijd schoon

Roterende dweilschijven met microvezelpads voor de beste schoonmaakresultaten. De dweilschijven worden in het multifunctionele station bevochtigd. Tijdens de reiniging keert de robot op regelmatige tijdstippen terug naar het station, waar de microvezelpads worden gespoeld en bevochtigd om een hygiënische reiniging van de vloeren te garanderen.

Hoog vermogen

Hoog vermogen

Efficiënte opname van droog vuil dankzij een zuigkracht van $15.000$ Pa, in combinatie met een borstel en zijborstels.

Ophefbare dweilschijven

Ophefbare dweilschijven

De dweilschijven worden automatisch opgetild wanneer er tapijt wordt gedetecteerd, mits de bijbehorende instelling is geselecteerd. Zo wordt uw tapijt beschermd en is een optimale reiniging van alle oppervlakken gegarandeerd.

Reiniging tot vlak aan de randen

Reiniging tot vlak aan de randen

Voor een onberispelijke netheid tot in de kleinste hoekjes: de innovatieve dweilschijf schuift met precisie uit tot aan de randen en zorgt zo voor een reiniging tot vlak aan de kant, zonder compromissen of achtergebleven vuil.

Multifunctioneel station

Multifunctioneel station

Het multifunctionele station leegt het stofreservoir van de robot, bevochtigt de microvezelpads regelmatig en wast en droogt ze zodra de taak is voltooid.

RCF 3 – de specialist voor harde vloeren

Dweilrobot uitgerust met roltechnologie

Dweilrobot uitgerust met roltechnologie

Uw bondgenoot voor een moeiteloze natte reiniging

Ontdek onze dweilrobot RCF 3 voor moeiteloze natte reiniging. Dankzij de beproefde roltechnologie verwijdert hij hardnekkig vuil en ontwijkt hij op verzoek automatisch tapijten. Twee reservoirs zorgen voor een continue toevoer van schoon water en een effectieve afvoer van vuil water.

Dweilrobot uitgerust met roltechnologie
Dweilrobot uitgerust met roltechnologie

Pluspunten die het verschil maken

Systeem met twee reservoirs

Systeem met twee reservoirs

Een hygiënische en snelle reiniging wordt gegarandeerd door de rol die constant wordt bevochtigd met schoon water uit de bijbehorende tank. Het systeem met twee reservoirs zorgt bovendien voor een betrouwbare scheiding van het vuile water, zodat de rol schoon blijft en het vuil niet simpelweg wordt verspreid.

Verwijdert ook loszittend vuil

Verwijdert ook loszittend vuil

Opname van licht droog vuil tijdens het dweilen dankzij de roterende rol. Bij regelmatig gebruik van de RCF 3 voor alledaags huishoudelijk vuil kan zelfs de stofzuiger in de kast blijven staan.

Natte reiniging met ontwijking van tapijten

Natte reiniging met ontwijking van tapijten

Een sensor detecteert tapijten, die vervolgens automatisch worden ontweken mits de bijbehorende instelling is geselecteerd. Zo worden uw tapijten beschermd en is een optimale reiniging van uw oppervlakken gegarandeerd.

Schoon en hygiënisch

Schoon en hygiënisch

Ontdek de reinigingskracht van de beproefde Kärcher FC-roltechnologie voor harde vloeren. Dit apparaat garandeert een constante toevoer van schoon water naar de rol voor onberispelijke resultaten en detecteert automatisch tapijten om altijd een optimaal onderhoud van uw vloeren te waarborgen.

Praktisch onderhoud

Praktisch onderhoud

Het reinigen van het apparaat na voltooiing van de taak is kinderspel: alle afneembare onderdelen kunnen eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld, terwijl de rol in de wasmachine wasbaar is op 60 °C.

Autonoom reinigen: geen probleem dankzij de robot-apps van Kärcher!

Gepersonaliseerd reinigingsschema

Maak een reinigingsschema

Planning de nettoyage personnalisé

Planification flexible des horaires et des pièces

Possibilité de planifier des paramètres spécifiques aux pièces

Diversiteit aan reinigingsmodi

Ontdek de diversiteit van onze reinigingsmodi

Flexibele keuze van de zuigkracht of de hoeveelheid water

Intensieve reiniging bij sterke vervuiling

Auto Boost voor de reiniging van tapijten

Plaatselijke vervuiling

Voor kleine ongelukjes

Gerichte reiniging voor plaatselijke vervuiling

Eenvoudige personalisatie

Eenvoudige personalisatie

Verboden zones of gereserveerde zones

Ontwijking van tapijten op aanvraag

Mogelijkheid om AI-functies te selecteren

Personalisatie van de stationinstellingen en onderhoudsintervallen

Statistieken van de accessoires

Statistieken van de accessoires

Overzicht van de vervangingsintervallen van accessoires en verbruiksartikelen

Andere functies

En nog veel meer...

Realtime camera en handmatige bediening

Luidspreker en spraakreactie

Reinigingsgeschiedenis

Veelgestelde vragen en antwoorden

FAQ – veelgestelde vragen en antwoorden

Algemene vragen over onze robotstofzuigers en -dweilers. U vindt meer vragen en antwoorden in de specifieke app van uw schoonmaakrobot:

Zorg ervoor dat het laadstation is aangesloten op het stroomnet. Het wordt aanbevolen om het laadstation tegen de muur te plaatsen met 1,5 meter vrije ruimte aan de voorkant en 0,5 meter vrije ruimte aan de linker- en rechterkant.

Als het laadstation tijdens het schoonmaken wordt verplaatst, kan de schoonmaakrobot aan het einde van de reinigingscyclus eventueel problemen ondervinden om het station terug te vinden.

Voordat de schoonmaakrobot met het reinigingsproces begint, draait hij om zijn as en maakt hij soms een paar korte ritjes om zijn positie in de ruimte te bepalen. Dit is de standaardprocedure. Als de schoonmaakrobot zich buiten deze situatie ongecoördineerd verplaatst, controleer dan de volgende punten:

a) De afgrondsensoren zijn bedekt met stof of vuil, wat een foutief signaal veroorzaakt. Reinig in dat geval de afgrondsensoren met een licht vochtige katoenen doek.

b) Het zwenkwiel is geblokkeerd door een vreemd voorwerp, waardoor de schoonmaakrobot rondjes draait. Verwijder het vreemde voorwerp uit het wiel.

c) De botsingssensoren zijn defect. Raak de botsingssensoren aan en druk er met de hand op aan de voor- en zijkanten van de schoonmaakrobot om te controleren of de bumper door de veerkracht automatisch terug op zijn plaats komt.

Als de bovenstaande punten niet van toepassing zijn en de genoemde methoden het probleem niet oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice.

De schoonmaakrobot voert bij de eerste ingebruikname een verkenningsrit uit. Hiermee kan hij een plattegrond van zijn omgeving maken. Tijdens deze handeling vindt er geen reiniging plaats. Na de verkenningsrit keert de schoonmaakrobot terug naar het station en slaat hij de kaart op. Daarna begint hij met de reiniging. Voor nieuwe omgevingen kan via de app een extra verkenningsrit worden uitgevoerd.

Wij adviseren om het laadstation op een vloer te plaatsen die bestand is tegen vocht (zoals tegels, enz.). Daarnaast moet het station plat tegen een muur worden geplaatst. Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 0,5 m aan weerszijden, 1,5 m aan de voorzijde van het laadstation en 1 m aan de bovenkant. In krappe of smalle ruimtes kan de schoonmaakrobot moeite hebben om het station correct te lokaliseren.

a) De batterij is niet voldoende opgeladen om de geplande reiniging uit te voeren.
b) De instellingen van de geplande reiniging zijn niet opgeslagen. Controleer of de reinigingstaak is opgeslagen en of deze aan uw wensen voldoet.
c) Zorg ervoor dat alle reinigingsonderdelen (reservoir, dweilunit, borstel, enz.) zijn gemonteerd.
d) Zorg ervoor dat de "Niet storen"-modus (DND) niet actief is tijdens de gewenste periode.
e) Zorg ervoor dat de schoonwatertank vol is (afhankelijk van het model schoonmaakrobot).
f) Zorg ervoor dat de vuilwatertank leeg is (afhankelijk van het model schoonmaakrobot).
Als de bovenstaande punten niet van toepassing zijn en de genoemde methoden het probleem niet oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice.

a) De vuilwatertank is vol, maak deze aanhoudend leeg.
b) De schoonwatertank is leeg, vul deze bij.
c) De stofbak is vol, maak deze leeg.
d) Het filter is verstopt. Reinig het filter.
e) Er zit een vreemd voorwerp vast in de borstel/de dweilunit/de zijborstel. Verwijder het voorwerp.
f) De dweilunit is versleten of erg vuil. Vervang deze of maak hem schoon.

Nee. Gebruik uitsluitend het Kärcher-reinigingsmiddel dat in de gebruiksaanwijzing van de schoonmaakrobot wordt aanbevolen en let op de juiste dosering voor een optimaal schoonmaakresultaat.
Het gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of een te grote hoeveelheid reinigingsmiddel kan het apparaat beschadigen en de garantievoorwaarden ongeldig maken.
Bovendien kan er overmatige schuimvorming optreden, wat resulteert in schuimsporen op de vloer of het zeer snel vullen van de vuilwatertank van de robot met schuim, waardoor deze geleegd moet worden.

Tijdens de eerste schoonmaakbeurten kan er schuim ontstaan op de vloer of in het apparaat, omdat er nog resten van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten (die voorheen werden gebruikt) op de vloer liggen. Dit kan leiden tot een foutieve melding dat de vuilwatertank vol is en het schoonmaakproces onderbreken.
Dit gebeurt niet meer zodra de resten van andere reinigingsmiddelen door herhaaldelijk wassen met de robotreiniger zijn verwijderd.
Gebruik uitsluitend het Kärcher RM 536 reinigingsmiddel en let op de juiste dosering voor een optimaal schoonmaakresultaat.
Bij herhaaldelijk gebruik van reinigingsmiddelen van andere fabrikanten of bij gebruik van een te grote hoeveelheid reinigingsmiddel kan er opnieuw schuimvorming optreden (bijvoorbeeld bij een incidentele handmatige wasbeurt)

Gebruik de robotreiniger uitsluitend voor het reinigen van vloeren in particuliere woningen en alleen op waterbestendige vloeren.

Harde vloeren: Reinig geen vloerbedekkingen die gevoelig zijn voor water of krassen, zoals onbehandelde houten vloeren, aangezien er vocht in de vloer kan dringen en deze kan beschadigen. Dit apparaat is ontworpen voor het reinigen van pvc, linoleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, laminaat en alle waterbestendige vloerbedekkingen.
In de mobiele app kan de hoeveelheid water worden aangepast. Voor kwetsbare vloeren raden wij aan om de kleinst mogelijke waterhoeveelheid te kiezen.

Tapijten: Pas de reiniging individueel aan.

U vindt de QR-code voor de app in de gebruiksaanwijzing, in de snelstartgids of op de verpakking van de robotreiniger. Scan deze met uw mobiele telefoon om de app te downloaden. Normaal gesproken is de app ook beschikbaar in de App Store of de Google Play Store.

De robotreiniger en het laadstation moeten door de gebruiker naar de betreffende verdieping worden verplaatst. Tijdens de volgende reinigingscycli wordt aanbevolen om de robotreiniger altijd op hetzelfde punt van de bijbehorende kaart te laten starten, om het voor de robotreiniger zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn positie te bepalen. In de mobiele app moet de kaart worden ingesteld op de juiste verdieping voordat de reiniging begint.

Controleer of uw wifi-netwerk geschikt is voor 2,4 GHz. Als uw wifi-netwerk zowel voor 2,4 GHz als voor 5 GHz geschikt is, probeer dan over te schakelen naar 2,4 GHz. Zorg ervoor dat de robotreiniger zich zo dicht mogelijk bij de router bevindt.

Ja, het is mogelijk om de robotreiniger op afstand te bedienen. Hiervoor is internettoegang vereist voor zowel de robotreiniger als het mobiele apparaat. Onder deze voorwaarde kan de robotreiniger zonder problemen onderweg worden bediend (Start, Stop, pauze, reinigingsinstellingen, enz.). De afstandsbediening werkt ook onderweg; echter, alleen apparaten die zijn uitgerust met een real-time camera maken het mogelijk om te zien waarheen men stuurt. Daarom wordt afstandsbediening om veiligheidsredenen afgeraden bij modellen zonder real-time camera wanneer het apparaat zich niet in het gezichtsveld bevindt.

Ja, de app maakt het mogelijk om je apparaat te delen met andere personen die de app ook hebben geïnstalleerd.

De app geeft het percentage "slijtage" van de respectievelijke onderdelen en de vereiste vervangingstermijn weer. De app baseert zich hiervoor op de gebruiksduur (tijdsmeting). Controleer daarom de onderdelen ook visueel om hun slijtage en vervuiling te beoordelen. Vervang ze indien nodig als ze al voortijdig erg versleten zijn, anders zullen de schoonmaakprestaties afnemen. De snelheid waarmee de respectievelijke onderdelen slijten, hangt sterk af van het gebruik (bijv. afhankelijk van het type vloer en de mate van vervuiling).