Voordat de schoonmaakrobot met het reinigingsproces begint, draait hij om zijn as en maakt hij soms een paar korte ritjes om zijn positie in de ruimte te bepalen. Dit is de standaardprocedure. Als de schoonmaakrobot zich buiten deze situatie ongecoördineerd verplaatst, controleer dan de volgende punten:

a) De afgrondsensoren zijn bedekt met stof of vuil, wat een foutief signaal veroorzaakt. Reinig in dat geval de afgrondsensoren met een licht vochtige katoenen doek.

b) Het zwenkwiel is geblokkeerd door een vreemd voorwerp, waardoor de schoonmaakrobot rondjes draait. Verwijder het vreemde voorwerp uit het wiel.

c) De botsingssensoren zijn defect. Raak de botsingssensoren aan en druk er met de hand op aan de voor- en zijkanten van de schoonmaakrobot om te controleren of de bumper door de veerkracht automatisch terug op zijn plaats komt.

Als de bovenstaande punten niet van toepassing zijn en de genoemde methoden het probleem niet oplossen, neem dan contact op met onze klantenservice.