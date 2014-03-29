Robotstofzuiger met dweilfunctie & dweilrobot
De robotstofzuiger met dweilfunctie neemt het reinigen van de vloer helemaal over. Harde vloeren en laagpolige tapijten worden geheel autonoom gereinigd. Het apparaat kan niet alleen stofzuigen, maar heeft ook een dweilfunctie. Hij reinigt optimaal langs randen, doet harder z'n best op sterk vervuilde plaatsen en overwint moeiteloos lage drempels en tapijtrandjes. Onze dweil-schrobrobot RCF 3 daarentegen biedt een grondige natte reiniging, vooral voor harde vloeren. En met de handige app kunnen deze toestellen precies afstemd worden op jouw wensen.
Kärcher robotstofzuigers met dweilfunctie: intelligente besturing staat gelijk aan slimme reiniging.
Ontdek ons productgamma.
RVF-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met een efficiënte roltechnologie
Robotstofzuigers met dweilfunctie die zijn uitgerust met roltechnologie behoren tot de paradepaardjes in de categorie 2-in-1-apparaten. Ze verwijderen droog vuil van harde vloeren en tapijten dankzij een zuigunit met borstel, terwijl harde oppervlakken profiteren van een natte reiniging met behulp van een hoogwaardig rolmechanisme. Hiervoor wordt de rol continu bevochtigd en schoongeschraapt, ook tijdens het reinigingsproces, en zodra het werk erop zit, wordt deze automatisch gereinigd in het station. De hoogwaardige RVF-serie biedt een ongeëvenaarde droge reiniging en een uitstekende natte reiniging.
RVM-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie uitgerust met roterende dweilschijven
De 2-in-1 robotstofzuigers met dweilfunctie, uitgerust met roterende dweilschijven met microvezelpads, verwijderen droog vuil op zowel harde vloeren als tapijten met behulp van een zuigunit en een borstel, terwijl harde oppervlakken nat worden gereinigd. De microvezelpads worden automatisch bevochtigd en gereinigd in het station. Tijdens het reinigingsproces worden de pads niet tussentijds bevochtigd: de robot keert regelmatig terug naar het station voor bevochtiging. De RVM-serie kenmerkt zich door een ongeëvenaarde droge reiniging en een grondige natte reiniging.
RVC- en RCV-serie: onze robotstofzuigers met dweilfunctie
Robotstofzuigers met dweilfunctie zijn echte specialisten op het gebied van droog zuigen op tapijten en harde oppervlakken. Indien nodig bieden ze echter ook een goede natte reinigingsfunctie voor harde oppervlakken door middel van een microvezeldoek die aan de onderkant van het apparaat is bevestigd. Licht vastzittend vuil kan worden weggeveegd met de doek, die tijdens het reinigen licht wordt bevochtigd vanuit de schoonwatertank in het apparaat, maar niet wordt gespoeld. De RVC-serie biedt een uitzonderlijke droge reiniging en een goede natte reiniging.
RCF-serie: onze dweilrobots uitgerust met roltechnologie
De dweilrobot RCF 3 met roltechnologie is uitsluitend ontworpen voor de grondige natte reiniging van harde oppervlakken. Hoewel de rol licht droog vuil opneemt, is er geen afzonderlijke zuigfunctie. De rol voor natte reiniging wordt tijdens het schoonmaken voortdurend bevochtigd, schoongeschraapt en gereinigd, wat een uitstekend dweilresultaat garandeert. De RCF 3 biedt een uitzonderlijke natte reiniging op harde oppervlakken.
Pluspunten
Welkom in de toekomst van schoonmaken!
De robotstofzuigers met dweilfunctie van Kärcher zijn extreem veelzijdig en opgewassen tegen alle eisen. Droog, nat of beide: beheer uw perfecte schoonmaakschema heel comfortabel via een app en geniet van onberispelijke vloeren.
Autonoom reinigen
Ontdek moeiteloos schoonmaken: onze intelligente robotstofzuigers met dweilfunctie, uitgerust met moderne LiDAR-navigatie en nauwkeurige sensoren, weten altijd waar ze zijn, omzeilen obstakels betrouwbaar en zorgen voor stralend schone vloeren. Geniet van de gewonnen vrije tijd terwijl uw robot het werk doet!
Applicatie
Houd uw huis op elk moment in de gaten met het topmodel: dankzij de real-time camera en de geïntegreerde afstandsbediening kunt u uw robot vanaf elke locatie via een app besturen en zelfs in real-time berichten verzenden. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd uw huisdieren in het oog houden en met een gerust hart toezicht houden op uw woning.
Kärcher FC-roltechnologie
De beproefde FC-roltechnologie van Kärcher stelt de robotstofzuiger met dweilfunctie RVF 7 in staat om een buitengewone reinigingskracht te leveren op talrijke soorten harde vloeren. De rol reinigt altijd met schoon water uit de schoonwatertank, terwijl het vuile water betrouwbaar wordt afgevoerd naar een apart reservoir. Voor onberispelijk schone vloeren.
Multifunctioneel station
Ontdek het gemak van ons intelligente multifunctionele station, de thuisbasis van uw robot. Hij keert er zelfstandig naar terug om op te laden, schoon water bij te vullen en vuil water af te voeren. Het station regelt alles automatisch, zodat uw robot naadloos verder kan gaan met schoonmaken zodra hij weer klaar is voor gebruik. Bovendien worden de rol en de reservoirs van de robot na afloop van de werkzaamheden gespoeld en wordt de rol gedroogd: voor maximale autonomie en een altijd schoon huis.
RVF 7 – het topmodel onder de veelzijdige apparaten
Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van innovatieve roltechnologie
Droog zuigen of nat dweilen: onze RVF 7 beheerst beide
Duik in een nieuwe dimensie van vloerreiniging met de Kärcher RVF 7 Comfort, ons intelligente manusje-van-alles. Deze innovatieve robotstofzuiger met dweilfunctie rekent niet alleen moeiteloos af met harde vloeren, maar reinigt ook laagpolig tapijt – en dat alles volledig autonoom, zodat u meer tijd overhoudt voor de mooie dingen in het leven. Ontdek de indrukwekkende zuigkracht die vuil, stof en pluisjes in een handomdraai verwijdert. Dankzij de beproefde roltechnologie van Kärcher zorgt de RVF 7 bovendien voor een uitzonderlijke natte reiniging, waarbij de rol continu wordt bevochtigd en gereinigd. Het hart van zijn autonomie is het intelligente multifunctionele station: dit laadt de robot op, vult schoon water bij, voert automatisch het vuile water en het droge vuil af, en wast en droogt de rol zodra het werk erop zit. Hierdoor is uw RVF 7 Comfort altijd klaar voor gebruik en hervat hij naadloos de gestarte reinigingstaken – voor vloeren die er altijd perfect verzorgd uitzien, zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.
Pluspunten die het verschil maken
Schoonmaak opnieuw gedefinieerd
Onze robot detecteert vuil dankzij de combinatie van de camera, sensoren en AI, en past de reiniging optimaal aan. Dankzij onze efficiënte roltechnologie wordt de rol bovendien continu bevochtigd met schoon water en reinigingsmiddel. Het tweetank-systeem zorgt voor een betrouwbare afvoer van vuil water en vuildeeltjes. De constante rotatie van de rol garandeert een hygiënische en snelle reiniging van grote oppervlakken, in plaats van het vuil enkel te verspreiden.
Hoog vermogen
De effectieve opname van droog vuil dankzij 10.000 Pa aan zuigkracht, gecombineerd met 2 zijborstels, levert uitstekende zuigresultaten op, ook op laagpolige tapijten.
Ophefbare borstel en rol
De robotstofzuiger met dweilfunctie tilt automatisch zijn rol en borstel op, bijvoorbeeld om gericht enkel tapijten te stofzuigen of om vloeistoffen op te zuigen. Hierdoor past hij zich vanzelf perfect aan de ruimtes en omstandigheden aan.
Livecamera
Dankzij de realtime camera houdt u uw woning op elk moment in het oog. Bovendien kunt u de robot op afstand bedienen via een app en in realtime berichten verzenden – voor een veilig gevoel.
Multifunctioneel station
Het multifunctionele station leegt autonoom zowel het stofreservoir als de vuilwatertank van de robot en vult de schoonwatertank bij. De rol van de robot wordt in het station gewassen en gedroogd.
RVM 4 Comfort – het veelzijdige toestel uit de Medium-serie
Robotstofzuiger met dweilfunctie voorzien van roterende dweilschijven
Het universele model voor onberispelijk schone vloeren
Ontdek moeiteloze reiniging met de RVM 4 Comfort, ons veelzijdige toestel uit de Medium-serie: hij zuigt droog vuil op met een indrukwekkende zuigkracht van 15.000 pascal en verwijdert zelfs hardnekkig vuil dankzij de roterende dweilschijven met microvezelpads. Een uitschuifbare dweilunit voor langs de randen perfectioneert de natte reiniging. Bovendien keert hij zelfstandig terug naar het multifunctionele station om de dweilschijven te bevochtigen en te spoelen, en om het stofreservoir te legen – voor onberispelijk schone vloeren.
Pluspunten die het verschil maken
Altijd schoon
Roterende dweilschijven met microvezelpads voor de beste schoonmaakresultaten. De dweilschijven worden in het multifunctionele station bevochtigd. Tijdens de reiniging keert de robot op regelmatige tijdstippen terug naar het station, waar de microvezelpads worden gespoeld en bevochtigd om een hygiënische reiniging van de vloeren te garanderen.
Hoog vermogen
Efficiënte opname van droog vuil dankzij een zuigkracht van $15.000$ Pa, in combinatie met een borstel en zijborstels.
Ophefbare dweilschijven
De dweilschijven worden automatisch opgetild wanneer er tapijt wordt gedetecteerd, mits de bijbehorende instelling is geselecteerd. Zo wordt uw tapijt beschermd en is een optimale reiniging van alle oppervlakken gegarandeerd.
Reiniging tot vlak aan de randen
Voor een onberispelijke netheid tot in de kleinste hoekjes: de innovatieve dweilschijf schuift met precisie uit tot aan de randen en zorgt zo voor een reiniging tot vlak aan de kant, zonder compromissen of achtergebleven vuil.
Multifunctioneel station
Het multifunctionele station leegt het stofreservoir van de robot, bevochtigt de microvezelpads regelmatig en wast en droogt ze zodra de taak is voltooid.
RCF 3 – de specialist voor harde vloeren
Dweilrobot uitgerust met roltechnologie
Uw bondgenoot voor een moeiteloze natte reiniging
Ontdek onze dweilrobot RCF 3 voor moeiteloze natte reiniging. Dankzij de beproefde roltechnologie verwijdert hij hardnekkig vuil en ontwijkt hij op verzoek automatisch tapijten. Twee reservoirs zorgen voor een continue toevoer van schoon water en een effectieve afvoer van vuil water.
Pluspunten die het verschil maken
Systeem met twee reservoirs
Een hygiënische en snelle reiniging wordt gegarandeerd door de rol die constant wordt bevochtigd met schoon water uit de bijbehorende tank. Het systeem met twee reservoirs zorgt bovendien voor een betrouwbare scheiding van het vuile water, zodat de rol schoon blijft en het vuil niet simpelweg wordt verspreid.
Verwijdert ook loszittend vuil
Opname van licht droog vuil tijdens het dweilen dankzij de roterende rol. Bij regelmatig gebruik van de RCF 3 voor alledaags huishoudelijk vuil kan zelfs de stofzuiger in de kast blijven staan.
Natte reiniging met ontwijking van tapijten
Een sensor detecteert tapijten, die vervolgens automatisch worden ontweken mits de bijbehorende instelling is geselecteerd. Zo worden uw tapijten beschermd en is een optimale reiniging van uw oppervlakken gegarandeerd.
Schoon en hygiënisch
Ontdek de reinigingskracht van de beproefde Kärcher FC-roltechnologie voor harde vloeren. Dit apparaat garandeert een constante toevoer van schoon water naar de rol voor onberispelijke resultaten en detecteert automatisch tapijten om altijd een optimaal onderhoud van uw vloeren te waarborgen.
Praktisch onderhoud
Het reinigen van het apparaat na voltooiing van de taak is kinderspel: alle afneembare onderdelen kunnen eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld, terwijl de rol in de wasmachine wasbaar is op 60 °C.
Autonoom reinigen: geen probleem dankzij de robot-apps van Kärcher!
Maak een reinigingsschema
Ontdek de diversiteit van onze reinigingsmodi
Flexibele keuze van de zuigkracht of de hoeveelheid water
Intensieve reiniging bij sterke vervuiling
Auto Boost voor de reiniging van tapijten
Voor kleine ongelukjes
Gerichte reiniging voor plaatselijke vervuiling
Eenvoudige personalisatie
Verboden zones of gereserveerde zones
Ontwijking van tapijten op aanvraag
Mogelijkheid om AI-functies te selecteren
Personalisatie van de stationinstellingen en onderhoudsintervallen
Statistieken van de accessoires
Overzicht van de vervangingsintervallen van accessoires en verbruiksartikelen
En nog veel meer...
Realtime camera en handmatige bediening
Luidspreker en spraakreactie
Reinigingsgeschiedenis
Veelgestelde vragen en antwoorden