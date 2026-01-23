STOFZUIGERS

VC 6 Cordless ourFamily

Zo eenvoudig kan schoonmaken zijn: met de VC 6 Cordless ourFamily draadloze stofzuiger wordt stofzuigen een echte schoonmaakervaring. Legen van het stofreservoir in 1 klik, boost-functie, ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk, die het stof beter zichtbaar maakt en een betrouwbare vuilopname garandeert, behoren tot de vele intelligente functies.

Verdere voordelen zijn de lange batterijduur van 50 minuten, het aangename geluidsvolume, de aparte filterreinigingstool en een duidelijke batterijstatusweergave die op elk moment de batterijstatus en bijbehorende berichten laat zien.