STOFZUIGERS
Kärcher stofzuigers combineren een hoge zuigkracht met wendbaarheid en flexibiliteit. Of het nu gaat om mensen met een allergie, alleenstaanden of gezinnen: Kärcher heeft voor elke behoefte de juiste stofzuiger. Met of zonder kabel, met of zonder stofzak. Zelfs met waterfilter voor mensen die gevoelig zijn voor allergieën.
Draadloze stofzuigers
VC 7 Cordless yourMax
Maak van stofzuigen een geweldige schoonmaakervaring: de VC 7 Cordless yourMax overtuigt door zijn geavanceerde technologie en uitgebreide uitrusting. De innovatieve stofsensor detecteert het vuil, past de zuigkracht daarop aan en zorgt voor een efficiënt gebruik van de batterijduur tot 60 minuten. De krachtige BLDC-motor van 350 watt en de batterijspanning van 25,2 V maken het stofzuigen een stuk gemakkelijker. De boost-functie garandeert maximale zuigkracht met een druk op de knop. Andere voordelen zijn onder meer de gemakkelijke 1-klik-ledigiging van de stofcontainer, het ergonomische ontwerp en de LED-lampjes op het actieve vloermondstuk die het stof beter zichtbaar maken. Het schoonmaken van de filter kan niet eenvoudiger dankzij het meegeleverde gereedschap. Dankzij de verschillende mondstukken is schoonmaken op elke locatie een fluitje van een cent: het kierenmondstuk verwijdert vuil uit hoeken en gaten, het 2-in-1 mondstuk is het perfecte hulpmiddel voor het reinigen van meubels en de zachte borstel is geschikt voor het reinigen van delicate oppervlakken. Andere handige features zijn de batterijstatusindicator en de muurbeugel met oplaadfunctie.
VC 6 Cordless ourFamily
Zo eenvoudig kan schoonmaken zijn: met de VC 6 Cordless ourFamily draadloze stofzuiger wordt stofzuigen een echte schoonmaakervaring. Legen van het stofreservoir in 1 klik, boost-functie, ergonomisch ontwerp voor reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen en LED-verlichting op het actieve vloermondstuk, die het stof beter zichtbaar maakt en een betrouwbare vuilopname garandeert, behoren tot de vele intelligente functies.
Verdere voordelen zijn de lange batterijduur van 50 minuten, het aangename geluidsvolume, de aparte filterreinigingstool en een duidelijke batterijstatusweergave die op elk moment de batterijstatus en bijbehorende berichten laat zien.
VC 4 Cordless myHome
Maximale bewegingsvrijheid voor een maximaal comfort: de draadloze stofzuiger VC 4 Cordless myHome met een looptijd tot 30 minuten bespaart je het gesleep met een grote stofzuiger. Met de vele intelligente functies wordt stofzuigen een belevenis: 1-klik legen van het vuilreservoir, boost-functie, comfortabel geluidsvolume, ergonomisch design en een actief vloermondstuk dat een betrouwbare vuilopname op harde vloeren en tapijten garandeert.
Kenmerken
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden
Slimme aansluitmogelijkheden voor een groot aantal accessoires die de VC 4-, VC 6-, en VC 7 Cordless nog veelzijdiger maken.
Doordacht filtersysteem
Het 3-traps filtersysteem, bestaande uit cycloon-, luchtinlaat- en HEPA-hygiënefilters* (VC 6- & VC 7 Cordless), zorgt voor een bijzonder schone afvoerlucht.
De filters zijn eenvoudig te reinigen en te vervangen, waardoor de levensduur van de stofzuiger wordt verlengd.
* EN 1822:1998
Vuilreservoir met 1 klik legen
Met één druk op de knop kan het vuil eenvoudig en hygiënisch worden afgevoerd zonder in contact te komen met vuil.
Praktische muurbeugel
Dankzij de wandhouder kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen en is het altijd klaar voor gebruik. De wandhouder van de VC 6-, & VC 7 Cordless kan ook worden gebruikt om het toestel comfortabel op te laden.
Innovatieve stofsensortechnologie
De VC 7 Cordless yourMax maakt stofzuigen nog efficiënter en moeiteloos. De innovatieve stofsensor zorgt voor automatische stofdetectie en vermogensregeling. Intelligente stroomaanpassing zorgt voor een efficiënt gebruik van de batterijduur tot 60 minuten. Makkelijker of handiger wordt stofzuigen niet!
Draadloze vrijheid met een lithium-ion batterij
De draadloze accustofzuigers scoren dankzij hun maximale bewegingsvrijheid, krachtige zuigkracht en comfortabel gewicht. De krachtige batterijen garanderen een grondige reiniging tot in de uiterste hoek. En met het brede pakket aan accessoires zijn de draadloze stofzuigers nog veelzijdiger.
Eenvoudig in gebruik
Afhankelijk van de toepassing kunnen de prestaties snel en eenvoudig worden aangepast aan de eisen. Dankzij de praktische vergrendelknop hoeft de aan/uit-knop niet permanent ingedrukt te worden en is de boost-modus ideaal voor intensief schoonmaken.
Actief vloermondstuk
Optimale vuilopname door een gemotoriseerde borstel, hoge wendbaarheid en zeer flexibel voor het zuigen onder meubels. Met een actieve vloerzuigmond, geschikt voor zowel harde vloeren als tapijten.
Met de extra LED-verlichting op het vloermondstuk van de VC 6 Cordless wordt het vuil zichtbaar gemaakt en is een betrouwbare vuilopname gegarandeerd. Zelfs in donkere hoekjes.
Stofzuiger met stofzak
VC 2
De compacte sledestofzuiger VC 2 van Kärcher is ideaal voor gebruik in appartementen of kleinere huizen. Hij kan ruimtebesparend worden opgeborgen en biedt uiterst betrouwbare reinigingsresultaten. Bovendien overtuigt de VC 2 met talrijke comfortfuncties zoals de automatische kabelopwikkeling, die de kabel na gebruik snel oprolt, de inklapbare handgreep, die zorgt voor comfortabel transport (bijv. wanneer je meerdere keren de trap moet nemen), de traploze vermogensregeling op het apparaat en het opbergvak voor accessoires.
Technologie met stofzak
Kärcher stofzuigers met stofzak zijn bijzonder hygiënisch, omdat het opgezogen vuil en stof betrouwbaar in de zak word opgevangen. Als de zak vol is, kan deze eenvoudig uit het apparaat worden gehaald en worden weggegooid, zonder contact met vuil en zonder dat er stof opwaait.
Automatisch oprollen van de kabel
Na gebruik kan de kabel snel en eenvoudig worden opgerold.
Inklapbare draagbeugel
Door de inklapbare draagbeugel is de stofzuiger gemakkelijk mee te nemenn zelfs op en af trappen.
Traploos instelbare vermogensregeling op het apparaat
Aanpasbaar vermogen: de zuigkracht van het apparaat kan op elk moment worden aangepast aan uw behoeften.
Opbergvak voor accessoires
De accessoires kunnen op het apparaat zelf worden opgeborgen zodat ze altijd binnen handbereik zijn.
Stofzuiger zonder stofzak
VC 3
De VC 3 zakloze multicycloon stofzuiger van Kärcher is door zijn compacte formaat perfect voor appartementen en kleinere woningen. Hij maakt niet alleen harde vloeren en tapijten schoon, maar dankzij de plintenzuigmond en de zachte afstofborstel garandeert hij zelfs in nauwe spleten en op delicate oppervlakken geweldige resultaten.
Andere voordelen zijn de HEPA-hygiënefilter, dat het fijnste vuil zoals pollen of andere allergieveroorzakende deeltjes betrouwbaar filtert, en de praktische parkeerstand.
Multicycloon technologie
De Kärcher stofzuiger VC 3 met multicycloontechnologie slaat het vuil niet op in filterzakken, maar in een transparante afvalcontainer. Dit bespaart u niet alleen de moeite van het aanschaffen van een filterzak en het gedoe van het vervangen van het filter, maar u ziet ook in één oogopslag wanneer de bak geleegd moet worden.
Parkeerstand
Dankzij de handige parkeerstand kan je het apparaat snel en veilig opbergen tijdens werkonderbrekingen.
Transparante afvalcontainer
De afvalcontainer laat niet alleen zien wanneer hij geleegd moet worden, de inhoud is ook in een mum van tijd weggegooid.
Automatisch kabeloproller
Na gebruik kan de kabel snel en eenvoudig worden opgerold.
Afneembare vloerzuigmond
Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een optimale reiniging in elk deel van het huis.
Kruimeldief
Krachtige helper voor dagelijkse taken
Vuil maakt geen schijn van kans tegen onze draadloze kruimeldief: de CVH 2 is licht, compact, gemakkelijk te hanteren en bijzonder geschikt voor de dagelijkse reiniging in uw keuken, woonkamer, slaapkamer en auto.
Muesli op de vloer? Kattenbakvulling in de berging of kruimels op de tafel? Met de CVH 2, uw betrouwbare reinigingspartner, hoort dit allemaal tot het verleden. Dit toestel combineert een compact ontwerp en krachtige prestaties, waardoor grotere kruimels kunnen worden opgezogen - overal, altijd en met maximale mobiliteit.
Efficiënt filtersysteem
Perfecte vuilvanger: dankzij de voorfilter - een fijn metalen gaas, houdt het tweetraps filtersysteem grotere stofdeeltjes effectief vast. Een bijzonder kenmerk is de HEPA filter (EN 1822:1998), dat voor schone afvoerlucht zorgt, zelfs de fijnste deeltjes met succes opvangt en bovendien eenvoudig kan worden gereinigd en vervangen. Dit verlengt de levensduur van de kruimelzuiger nog verder.
Reiniging van het interieur van het voertuig
Eenvoudig in gebruik en hoge zuigkracht: de draadloze kruimeldief reinigt in een mum van tijd oppervlakken, dashboards, stoelen en autotapijten, evenals moeilijk bereikbare plaatsen en laat het interieur van uw voertuig weer glanzen.
2 in 1 spleetmondstuk
Of het nu gaat om boekenkasten, computertoetsenborden of kieren en voegen: het opklapbare combimondstuk is bijzonder geschikt voor gevoelige oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen.
Eenvoudige reiniging
Openen, filter verwijderen, leegmaken: de kunststof afvalcontainer is eenvoudig te verwijderen en af te spoelen met proper water.
Stofzuiger met waterfilter
DS 6
De DS 6 stofzuiger met waterfilter garandeert niet alleen schone vloeren, maar zorgt ook voor frissere afvoerlucht die tot 99,95% stofvrij is. Dit verbetert merkbaar de lucht en daarmee het binnenklimaat. Goed voor iedereen - niet alleen voor mensen met allergieën.
Werking van de stofzuiger met waterfilter
In tegenstelling tot traditionele stofzuigers met een filterzak werkt de DS 6 stofzuiger met waterfilter met de natuurlijke kracht van water. Door de grote zuigkracht wordt het water met hoge snelheid in de filter rondgedraaid. Het opgezogen vuil wordt door deze waternevel uiterst efficiënt uit de lucht gefilterd en in het waterbad vastgehouden. Er wordt alleen maar schone en zuivere lucht uitgeblazen. Mensen met een stofallergie kunnen opgelucht ademhalen. Doordat de stofzuiger is voorzien van een waterfilter, zijn er geen filterzakken meer nodig waarin allergenen zich kunnen vermeerderen. Uitwerpselen van mijten worden na gebruik eenvoudig samen met het water verwijderd. Een ander voordeel voor mensen met een allergie is dat er bij het legen geen stof opstuift.
- Effectieve primaire filtering in de transparante waterfilter.
- De wasbare, duurzame tussenfilter filtert minuscule zwevende deeltjes uit de gecondenseerde vochtige lucht.
- De speciale HEPA 13 filter houdt 99,95% van allergieveroorzakende pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van mijten tegen.
Krachtige waterfilter
De waterfilter zorgt er niet alleen voor dat de uitgeblazen lucht bijzonder schoon is, maar hij is dankzij het praktische ontwerp ook gemakkelijk te legen en schoon te houden.
Variabele telescopische zuigbuis
De variabele telescopische zuigbuis kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker, voor extra comfort tijdens het stofzuigen.
Automatische kabeloproller
Na gebruik kan het snoer snel en eenvoudig worden opgerold.
Praktische parkeerpositie
Het apparaat kan snel en gemakkelijk worden geparkeerd tijdens werkonderbrekingen.
Eenvoudige reiniging
Het uitneembare waterfilter is eenvoudig te vullen en schoon te maken.
Parkeerpositie voor verticale opslag
De DS 6 kan ook verticaal worden opgeborgen om ruimte te besparen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
Alle accessoires kunnen netjes binnen handbereik worden opgeborgen in het accessoirevak.
Ergonomische draagbeugel
De ergonomische draagbeugel van de DS 6 maakt het gemakkelijk om het toestel van de ene plaats naar de andere te transporteren.
Uitwasbare tussenfilter
Uitwasbare tussenfilter voor een lange levensduur en optimale reinigingsresultaten.