Veegmachine kopen voor thuis

Het beste seizoen om te vegen? Heel het jaar! Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, dode bladeren in de herfst of strooimateriaal in de winter. De efficiënte en ergonomische veegmachines S 4 en S 6 van Kärcher staan garant voor een onberispelijke omgeving, het hele jaar door en in recordtijd, overal rond huis en tuin.

Kärcher Go!Further verantwoorde innovaties

Eenvoudig in gebruik: moeiteloos vegen, geheel zonder kracht of inspanning.

Eenvoudig veegmachine Kärcher

Eenvoudig op te vouwen: het comfortabele steunoppervlak maakt het gemakkelijk om de veegmachine op te bergen zonder te bukken.

Eenvoudig opvouwen veegmachine Kärcher

Flexibel en praktisch ontwerp: de handgrepen van de veegmachine zijn in hoogte verstelbaar en kunnen indien nodig volledig worden neergeklapt.

Flexibel praktisch ontwerp veegmachine Kärcher

De voordelen van veegmachines

Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig vegen, moeiteloos en gemakkelijk.

Vriendelijk voor uw rug

Flexibel en comfortabel

De duwbeugel van de veegmachine is in hoogte verstelbaar en kan zo nodig helemaal worden omgeklapt.

Schoon tot in de details

Schoon tot in de details

De lange borstels van de zijbezem maken ook bij randen grondig schoon.

Veegmachine verticaal plaatsen

Ongecompliceerd en compact

Al onze veegmachines kunt u met enkele handbewegingen plaatsbesparend opbergen: gewoon de schuifbeugel inklappen en de veegmachine rechtop neerzetten. Klaar.

Afvalcontainer eenvoudig legen

Eenvoudig legen

Als u het vuilreservoir wilt legen, kunt u dit met een beweging uit de Kärcher veegmachine halen: optillen en klaar. U komt niet in contact met het vuil.

Afvalcontainer blijft zelfstandig staan

Zelfstaand

Het vuilreservoir is zo ontworpen dat u het eenvoudig uit de veegmachine verwijdert en veilig rechtop kunt zetten.

