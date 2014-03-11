Veegmachine kopen voor thuis

Het beste seizoen om te vegen? Heel het jaar! Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, dode bladeren in de herfst of strooimateriaal in de winter. De efficiënte en ergonomische veegmachines S 4 en S 6 van Kärcher staan garant voor een onberispelijke omgeving, het hele jaar door en in recordtijd, overal rond huis en tuin.