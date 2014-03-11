Veegmachine kopen voor thuis
Het beste seizoen om te vegen? Heel het jaar! Of het nu gaat om bloemblaadjes in de lente, zand in de zomer, dode bladeren in de herfst of strooimateriaal in de winter. De efficiënte en ergonomische veegmachines S 4 en S 6 van Kärcher staan garant voor een onberispelijke omgeving, het hele jaar door en in recordtijd, overal rond huis en tuin.
Eenvoudig in gebruik: moeiteloos vegen, geheel zonder kracht of inspanning.
Eenvoudig op te vouwen: het comfortabele steunoppervlak maakt het gemakkelijk om de veegmachine op te bergen zonder te bukken.
Flexibel en praktisch ontwerp: de handgrepen van de veegmachine zijn in hoogte verstelbaar en kunnen indien nodig volledig worden neergeklapt.
Producten
De voordelen van veegmachines
Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig vegen, moeiteloos en gemakkelijk.
Flexibel en comfortabel
De duwbeugel van de veegmachine is in hoogte verstelbaar en kan zo nodig helemaal worden omgeklapt.
Schoon tot in de details
De lange borstels van de zijbezem maken ook bij randen grondig schoon.
Ongecompliceerd en compact
Al onze veegmachines kunt u met enkele handbewegingen plaatsbesparend opbergen: gewoon de schuifbeugel inklappen en de veegmachine rechtop neerzetten. Klaar.
Eenvoudig legen
Als u het vuilreservoir wilt legen, kunt u dit met een beweging uit de Kärcher veegmachine halen: optillen en klaar. U komt niet in contact met het vuil.
Zelfstaand
Het vuilreservoir is zo ontworpen dat u het eenvoudig uit de veegmachine verwijdert en veilig rechtop kunt zetten.