Waterpompen, huis en tuin

Kärcher pompt plezier in uw tuin: huis- en tuinwaterpompen zijn een krachtige oplossing, ongeacht de bron die je wilt gebruiken. De booster bewateringspompen genereren voldoende druk om regen- of grondwater uit vaten, tanks en putten te pompen en direct te leveren waar het nodig is. Hierdoor kunt u niet alleen uw toilet of wasmachine van water voorzien, maar ook uw tuin, planten, bomen en gazons op een zuinige en milieuvriendelijke manier.

Kärcher biedt een breed assortiment krachtige, gebruiksvriendelijke elektrische waterpompen voor de meest uiteenlopende toepassingen. De roestvrijstalen dompelpompen zijn beschikbaar zowel voor tuinberegening als voor gebruik in huis en stellen u in staat om regenwater en grondwater te gebruiken. Je kunt kiezen uit modellen voor helder en/of afvalwater, voor handmatig of automatisch gebruik (hydrofoorpomp). Als pompenfabrikant heeft Kärcher een schat aan ervaring in de ontwikkeling en constructie van pompen, ook voor professioneel gebruik.