Waterpompen, huis en tuin
Kärcher pompt plezier in uw tuin: huis- en tuinwaterpompen zijn een krachtige oplossing, ongeacht de bron die je wilt gebruiken. De booster bewateringspompen genereren voldoende druk om regen- of grondwater uit vaten, tanks en putten te pompen en direct te leveren waar het nodig is. Hierdoor kunt u niet alleen uw toilet of wasmachine van water voorzien, maar ook uw tuin, planten, bomen en gazons op een zuinige en milieuvriendelijke manier.
Kärcher biedt een breed assortiment krachtige, gebruiksvriendelijke elektrische waterpompen voor de meest uiteenlopende toepassingen. De roestvrijstalen dompelpompen zijn beschikbaar zowel voor tuinberegening als voor gebruik in huis en stellen u in staat om regenwater en grondwater te gebruiken. Je kunt kiezen uit modellen voor helder en/of afvalwater, voor handmatig of automatisch gebruik (hydrofoorpomp). Als pompenfabrikant heeft Kärcher een schat aan ervaring in de ontwikkeling en constructie van pompen, ook voor professioneel gebruik.
De perfecte pomp voor elke situatie
Dompelpompen
Met de dompelpompen van Kärcher kan u zowel schoon als vuil water snel uit- en overpompen.
Bewateringspompen
Veelzijdig gebruik in huis en tuin: gebruik de pompen om te sproeien of om water te leveren aan uw wasmachine en toilet.
Dompelpompen
De krachtige dompelpompen van Kärcher bieden snelle en betrouwbare hulp wanneer u proper- of vuil water moet afvoeren. De afwateringsoplossingen van Kärcher zijn uitgerust met de keramische mechanische glijringdichting uit het professionele segment. Deze hoogwaardige afdichting verbetert de robuustheid en duurzaamheid van de waterpompen, zodat ze zijn opgewassen tegen de veeleisende taken die op hun pad komen
SP Flat
De pompen van de serie SP Flat zuigen proper water op tot een hoogte van slechts 1 mm. Het doel van deze pompsystemen is bijvoorbeeld om het water uit een zwembad te legen voor een grondige schoonmaakbeurt of om snel water uit het huis te verwijderen, zoals in het geval van een wasmachine lekkage.
SP Dirt
Deze pompen kunnen vervuild water evacueren. Zelfs grote deeltjes tot een grootte van 30 mm zijn geen probleem waardoor ze perfect geschikt zijn voor het afvoeren van water uit tuinvijvers of voor snelle hulp bij overstromingen.
SP Dual
Veelzijdig met een 2-in-1 functie: De SP Dual-pompen kunnen zowel proper water afzuigen tot een hoogte van 1mm als vervuild water tot 20mm. De filtermand in de bodem van de behuizing kan snel en eenvoudig worden aangepast aan het betreffende gebruik. Het ideale hulpmiddel voor het legen van water uit ondergelopen kelders, tuinvijvers of zwembaden.
Bewateringspompen
Kraantjeswater is kostbaar. Het gebruik van water uit alternatieve bronnen loont dus in veel opzichten. Tuinbezitters hebben de mogelijkheid om regenwater op te vangen in regenputten en dit vervolgens te gebruiken binnenshuis of voor het besproeien van planten en gazons.
BP Garden
Deze pompen zijn ontworpen voor het besproeien van gazons en planten. Hiervoor kan gerecupereerd water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en stortbakken worden gebruikt.
BP Home
Met BP Home-pompen kunt u uw huis voorzien van water gerecupeerd uit een regenput, bv. voor het doorspoelen van het toilet. De pompen schakelen naar behoefte automatisch in en uit.
BP Home & Garden
BP Home & Garden pompen: voor het gebruik van gerecupeerd water in huis en het besproeien van de tuin met behulp van alternatieve waterbronnen. Wanneer er water nodig is, gaan deze pompen automatisch aan en daarna weer automatisch uit.
BP Barrel
BP Home & Garden pompen: voor het gebruik van gerecupeerd water in huis en het besproeien van de tuin met behulp van alternatieve waterbronnen. Deze automatische pompen schakelen aan en uit volgens de behoeften van je huis.
BP Cistern
Voor het besproeien van je gazon en planten worden deze tuinpompen rechtstreeks in het water in reservoirs, tanks of putten geplaatst, waardoor ze aan de meest uiteenlopende eisen voldoen. Een roestvaststalen en daardoor corrosievrije behuizing beschermt de pompen langdurig.
BP Deep Well
Dankzij een kleine doorsnede kunnen BP Deep Well-pompen worden gebruikt in nauwe openingen en schachten. Ze worden gebruikt om water uit diepere lagen te halen. Deze dompelpompen hebben een roestvrijstalen behuizing zodat ze veilig in het water kunnen worden geplaatst.
Verlenging van de garantie
Verleng hier de garantie voor uw BP Garden-, BP Home-, BP Home & Garden- of SP pomp tot 5 jaar!