MACHINES VOOR GEMEENTES EN OPENBARE RUIMTES
Technologie voor alle eisen - een gemeentelijke machine van Kärcher Municipal is altijd precies wat zij moet zijn: van straatveegmachine tot een universele werktuigdrager. Alles is mogelijk.
Het gebruik van een gespecialiseerde gemeentelijke machine voor elke toepassing is meestal inefficiënt en duur.
Kärcher Municipal biedt multifunctionele voertuigen die niet alleen aan de hoogste eisen voldoen, maar ook echt multifunctioneel zijn. Dat betekent dat onze multifunctionele voertuigen dankzij hun bijzondere constructieve eigenschappen zo geavanceerd en perfect afgestemd zijn op het betreffende aanbouwdeel, dat ze werkresultaten op het hoogste niveau leveren - net als een voertuig voor eenmalig gebruik. Afhankelijk van het aanbouwdeel is een gemeentevoertuig van Kärcher een veegmachine in de zomer en een sneeuwruimer in de winter.
Echte multifunctionaliteit!
VEGEN, SCHROBBEN, SCHOONSPUITEN EN ZELFS SNEEUW RUIMEN.
Dankzij het optionele multi-functie pakket kunnen onze straatveegmachines ook ingezet worden voor andere werkzaamheden. De veegunit en opvangcontainer kunnen snel afgebouwd worden om plaats te maken voor ander op- of aanbouwgereedschappen.
Zo kan de machine flexibel ingezet worden en optimaal renderen.
Werktuigdragers en veegmachines van Kärcher en Holder
Met de merken Holder en Kärcher onder één dak, worden de krachten en kennis van twee vooruitstrevende fabrikanten gebundeld. Voor u als klant betekent dit nog meer oplossingen voor nog meer toepassingen het hele jaar door. Topkwaliteit op steeds meer plaatsen in de wereld. Vertrouw op de toekomst van de veegmachines en werktuigdragers!
Kärcher veegmachines en werktuigdragers bieden uitstekende prestaties op elk moment en op elke plaats. Op grote oppervlakken, lastige oppervlakken, straten, wegen, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en bij winteronderhoud. Elk van deze robuuste machines kan worden gecombineerd met diverse hulpstukken om een optimale oplossing te bieden voor de respectieve toepassing in termen van prestaties, gebruiksgemak en kosteneffectiviteit. Een investering die haar waarde op lange termijn behoudt.
Gemeentelijke veegmachines
Voor een langdurig en professioneel gebruik op grote parkeerplaatsen, tentoonstellingsruimtes en industriegebieden. Geavanceerde en efficiënte Kärcher technologieën verzekeren vertrouwbare resultaten.
Gemeentelijke werktuigdragers
Geschikt voor veelvuldig gebruik gedurende het hele jaar.
Werktuigen
Tuinonderhoud, winterdienst, nat reinigen, vegen of transporteren: Kärcher biedt een breed scala aan geavanceerde en efficiënte werktuigen voor dagelijks gemeentelijk gebruik.
HVO: de premium hernieuwbare brandstof voor duurzame prestaties
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een geavanceerde brandstof die is vervaardigd uit hernieuwbare bronnen, zoals plantaardige olie en restvetten. Met zijn indrukwekkende eigenschappen heeft HVO de positie van een premium brandstof verworven in de markt voor duurzame energieoplossingen.
Een van de meest opvallende kenmerken van HVO is dat het biologisch afbreekbaar is. Hierdoor draagt het bij aan het verminderen van de impact op het milieu. Het is een uitstekende keuze voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en het verminderen van hun carbon footprint.
Bovendien voldoet HVO aan de strengste Europese normen. Het is EN 15940 conform en voldoet ook aan de eisen van EN 590. Naast de lagere dichtheid van ongeveer 7% ten opzichte van standaard diesel, heeft HVO nog veel meer te bieden. Het brandt namelijk met minder rook en is waterhelder, waardoor het onder andere de levensduur van motoren kan verlengen en onderhoudskosten kan verminderen.
Een ander belangrijk voordeel van HVO is dat het volledig uitwisselbaar is met standaard diesel. Dit betekent dat het zonder aanpassingen of wijzigingen in bestaande brandstofsysteem of voertuigmotoren kan worden gebruikt. Dit maakt de overstap naar HVO gemakkelijk en naadloos voor bedrijven die willen profiteren van de voordelen van hernieuwbare brandstoffen zonder grote investeringen te doen.
Alle Kärcher veegmachines en Holder werktuigdragers die uitgerust zijn met een Stage V en Euro 6 motor zijn HVO goedgekeurd.
Onkruidbestrijding
Met de Kärcher onkruidverwijderaar en een warmwater hogedrukreiniger, kan u komaf maken met onkruid zonder onkruidverdelgers te gebruiken. Enkel met warm water. En hierdoor zonder schade te berokkenen aan het milieu en de ondergrond.