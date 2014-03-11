HVO: de premium hernieuwbare brandstof voor duurzame prestaties

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een geavanceerde brandstof die is vervaardigd uit hernieuwbare bronnen, zoals plantaardige olie en restvetten. Met zijn indrukwekkende eigenschappen heeft HVO de positie van een premium brandstof verworven in de markt voor duurzame energieoplossingen.

Een van de meest opvallende kenmerken van HVO is dat het biologisch afbreekbaar is. Hierdoor draagt het bij aan het verminderen van de impact op het milieu. Het is een uitstekende keuze voor bedrijven die streven naar duurzaamheid en het verminderen van hun carbon footprint.

Bovendien voldoet HVO aan de strengste Europese normen. Het is EN 15940 conform en voldoet ook aan de eisen van EN 590. Naast de lagere dichtheid van ongeveer 7% ten opzichte van standaard diesel, heeft HVO nog veel meer te bieden. Het brandt namelijk met minder rook en is waterhelder, waardoor het onder andere de levensduur van motoren kan verlengen en onderhoudskosten kan verminderen.

Een ander belangrijk voordeel van HVO is dat het volledig uitwisselbaar is met standaard diesel. Dit betekent dat het zonder aanpassingen of wijzigingen in bestaande brandstofsysteem of voertuigmotoren kan worden gebruikt. Dit maakt de overstap naar HVO gemakkelijk en naadloos voor bedrijven die willen profiteren van de voordelen van hernieuwbare brandstoffen zonder grote investeringen te doen.

Alle Kärcher veegmachines en Holder werktuigdragers die uitgerust zijn met een Stage V en Euro 6 motor zijn HVO goedgekeurd.