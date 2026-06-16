WINDOW AND SURFACE VACUUM CLEANER
Onze Window Vac Professional WVP 10 is een lichtgewicht waterzuiger voor alle soorten gladde oppervlakken. Met dit robuuste, professionele handheld-apparaat, kunt u moeiteloos en zonder strepen reinigen: horizontaal, verticaal en zelfs boven het hoofd. Perfect voor het reinigen van ramen, tegels, vitrines, wijnkasten enz. Dit is de ideale oplossing voor het hygienisch en contactloos reinigen van bv plexiglas!
Makkelijke en contactloze verdeling van detergent op je gladde oppervlaktes of plexiglas.
Reinig snel en hygiënisch alle gladde oppervlakten. Uitermate geschikt voor het reinigen van plexiglas.
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