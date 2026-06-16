WINDOW AND SURFACE VACUUM CLEANER

Onze Window Vac Professional WVP 10 is een lichtgewicht waterzuiger voor alle soorten gladde oppervlakken. Met dit robuuste, professionele handheld-apparaat, kunt u moeiteloos en zonder strepen reinigen: horizontaal, verticaal en zelfs boven het hoofd. Perfect voor het reinigen van ramen, tegels, vitrines, wijnkasten enz. Dit is de ideale oplossing voor het hygienisch en contactloos reinigen van bv plexiglas!