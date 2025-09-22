Terrasreiniger

Uw partner voor de reiniging van uw terras. Gedaan met het vermoeiende schrobwerk: Met zijn roterende rolborstels en geïntegreerde waterverdeling verwijdert de gloednieuwe PCL 6 terrasreiniger vuil snel, grondig en gelijkmatig van terrassen. Geleverd met rolborstels voor houten oppervlakken.

Efficiënte en gelijkmatige reiniging van uw terras


De elektrisch aangedreven PCL 6 kan hardnekkig vuil van houten terrasvloeren uiterst eenvoudig, gelijkmatig, snel en grondig verwijderen. Sluit het apparaat simpelweg aan op je tuinslang en je bent klaar om te beginnen met schoonmaken.

Het terras wordt in een mum van tijd grondig gereinigd met alleen de minimale hoeveelheid water die nodig is. De breedte en positie van de rollers zijn zo ontworpen dat twee planken in één stap tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart. 

Jouw rechterhand voor het schoonmaken van het terras.

Laten we een einde maken aan energieverslindend schrobben: dankzij de terrasreiniger hoef je nooit meer houten vloeren in buitenruimtes handmatig schoon te maken. Je kunt ook afgelegen plekken in een mum van tijd schoonmaken zonder dat je een stroomaansluiting nodig hebt: voor de draadloze terrasreiniger heb je geen aparte stroombron nodig en kun je genieten van maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid. Roterende rollerborstels en water reinigen gelijkmatig en verwijderen zelfs hardnekkig en diepgeworteld vuil van het hout. De waterhoeveelheid kan eenvoudig worden aangepast, waardoor je alleen zoveel water gebruikt als nodig is. Vuil wordt losgemaakt en in één keer weggespoeld. In combinatie met de compatibele rollerborstels reinigt de terrasreiniger ook vuil van stenen tegels in buitenruimtes optimaal en moeiteloos.

Grondig en gelijkmatig schoonmaken

Innovatieve, omgekeerd roterende rollerborstels zorgen voor grondige en gelijkmatige reiniging van houten terrassen.

Terrasreiniger steen PCL 6

2-in-1 functie

De twee geïntegreerde watermondstukken lossen het vuil op en spoelen het weg in één stap.

Terrasreiniger lenteschoonmaak PCL 6

Geen behoefte aan een stroomvoorziening

De terrasreiniger is verkrijgbaar met de 18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij voor meer flexibel gebruik zonder dat er een stroomvoorziening nodig is, of als een bekabeld apparaat voor het reinigen van grotere oppervlakken.

Terrasreiniger PCL 4

Kan worden gebruikt op verschillende soorten buitenoppervlakken

Dankzij de mogelijkheid van gereedschapsvrije wisselingen kunnen de houten borstels die bij de levering zijn inbegrepen, in een oogwenk worden vervangen door borstels voor het reinigen van gladde stenen tegels.

Terrasreiniger hout PCL 6

Geschikt voor verschillende oppervlakken

De PCL terrasreiniger is geschikt voor gebruik op terrassen en balkonvloeren gemaakt van hout en WPC. Met de borstels voor steen (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u ook verschillende stenen oppervlakken schoonmaken. 

Toepassing

Hout

PCL 4

ja

PCL 6

ja

Toepassing

WPC

PCL 4

ja

PCL 6

ja

Toepassing

Gladde stenen tegels

PCL 4

ja

PCL 6

ja

Toepassing

Fijn geporeerde stenen tegels en platen

PCL 4

nee

PCL 6

ja

Toepassing

Grove stenen platen/klinkers

PCL 4

nee

PCL 6

nee

Voordelen

Terrasreiniger op een dakterras

Een efficiënte en gelijkmatige reiniging

Innovatieve, achterwaarts-roterende walsborstels zorgen voor een grondige en gelijkmatige reiniging van uw houten terrassen – en ze garanderen uitstekende reinigingsresultaten.

Intelligent waterverbruik terrasreiniger

Intelligent waterverbruik in plaats van -verspilling

De manuele regeling van de waterhoeveelheid zorgt ervoor dat u maar nét zoveel water verbruikt als u werkelijk nodig hebt voor de reinigingstaak.

Reiniging tot aan de rand terrasreiniger

Reiniging helemaal tot aan de rand

Door de centrale bevestiging van de motor, kunnen de borstels helemaal tot aan de rand reinigen.

Ergonomische werkhouding terrasreiniger

Ergonomische werkhouding

De PCL 4 is ergonomisch ontworpen, zodat u op elk moment een horizontale werkhouding kan behouden, hoe groot u ook bent. 

Reiniging van verschillende oppervlakken terrasreiniger

Voor gebruik op tal van verschillende oppervlakken buitenshuis

Dankzij de optie om de borstels te wisselen zonder gereedschap, kan u de borstels voor houten oppervlakken - die bij de levering inbegrepen zijn - in geen tijd vervangen door de borstels voor stenen tegels.