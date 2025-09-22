Terrasreiniger
Uw partner voor de reiniging van uw terras. Gedaan met het vermoeiende schrobwerk: Met zijn roterende rolborstels en geïntegreerde waterverdeling verwijdert de gloednieuwe PCL 6 terrasreiniger vuil snel, grondig en gelijkmatig van terrassen. Geleverd met rolborstels voor houten oppervlakken.
Efficiënte en gelijkmatige reiniging van uw terras
De elektrisch aangedreven PCL 6 kan hardnekkig vuil van houten terrasvloeren uiterst eenvoudig, gelijkmatig, snel en grondig verwijderen. Sluit het apparaat simpelweg aan op je tuinslang en je bent klaar om te beginnen met schoonmaken.
Het terras wordt in een mum van tijd grondig gereinigd met alleen de minimale hoeveelheid water die nodig is. De breedte en positie van de rollers zijn zo ontworpen dat twee planken in één stap tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart.
Jouw rechterhand voor het schoonmaken van het terras.
Laten we een einde maken aan energieverslindend schrobben: dankzij de terrasreiniger hoef je nooit meer houten vloeren in buitenruimtes handmatig schoon te maken. Je kunt ook afgelegen plekken in een mum van tijd schoonmaken zonder dat je een stroomaansluiting nodig hebt: voor de draadloze terrasreiniger heb je geen aparte stroombron nodig en kun je genieten van maximale flexibiliteit en bewegingsvrijheid. Roterende rollerborstels en water reinigen gelijkmatig en verwijderen zelfs hardnekkig en diepgeworteld vuil van het hout. De waterhoeveelheid kan eenvoudig worden aangepast, waardoor je alleen zoveel water gebruikt als nodig is. Vuil wordt losgemaakt en in één keer weggespoeld. In combinatie met de compatibele rollerborstels reinigt de terrasreiniger ook vuil van stenen tegels in buitenruimtes optimaal en moeiteloos.
Grondig en gelijkmatig schoonmaken
Innovatieve, omgekeerd roterende rollerborstels zorgen voor grondige en gelijkmatige reiniging van houten terrassen.
2-in-1 functie
De twee geïntegreerde watermondstukken lossen het vuil op en spoelen het weg in één stap.
Geen behoefte aan een stroomvoorziening
De terrasreiniger is verkrijgbaar met de 18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij voor meer flexibel gebruik zonder dat er een stroomvoorziening nodig is, of als een bekabeld apparaat voor het reinigen van grotere oppervlakken.
Kan worden gebruikt op verschillende soorten buitenoppervlakken
Dankzij de mogelijkheid van gereedschapsvrije wisselingen kunnen de houten borstels die bij de levering zijn inbegrepen, in een oogwenk worden vervangen door borstels voor het reinigen van gladde stenen tegels.
Geschikt voor verschillende oppervlakken
De PCL terrasreiniger is geschikt voor gebruik op terrassen en balkonvloeren gemaakt van hout en WPC. Met de borstels voor steen (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u ook verschillende stenen oppervlakken schoonmaken.
Toepassing
Hout
PCL 4
ja
PCL 6
ja
Toepassing
WPC
PCL 4
ja
PCL 6
ja
Toepassing
Gladde stenen tegels
PCL 4
ja
PCL 6
ja
Toepassing
Fijn geporeerde stenen tegels en platen
PCL 4
nee
PCL 6
ja
Toepassing
Grove stenen platen/klinkers
PCL 4
nee
PCL 6
nee
Voordelen
Een efficiënte en gelijkmatige reiniging
Innovatieve, achterwaarts-roterende walsborstels zorgen voor een grondige en gelijkmatige reiniging van uw houten terrassen – en ze garanderen uitstekende reinigingsresultaten.
Intelligent waterverbruik in plaats van -verspilling
De manuele regeling van de waterhoeveelheid zorgt ervoor dat u maar nét zoveel water verbruikt als u werkelijk nodig hebt voor de reinigingstaak.
Reiniging helemaal tot aan de rand
Door de centrale bevestiging van de motor, kunnen de borstels helemaal tot aan de rand reinigen.
Ergonomische werkhouding
De PCL 4 is ergonomisch ontworpen, zodat u op elk moment een horizontale werkhouding kan behouden, hoe groot u ook bent.
Voor gebruik op tal van verschillende oppervlakken buitenshuis
Dankzij de optie om de borstels te wisselen zonder gereedschap, kan u de borstels voor houten oppervlakken - die bij de levering inbegrepen zijn - in geen tijd vervangen door de borstels voor stenen tegels.