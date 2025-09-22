Efficiënte en gelijkmatige reiniging van uw terras



De elektrisch aangedreven PCL 6 kan hardnekkig vuil van houten terrasvloeren uiterst eenvoudig, gelijkmatig, snel en grondig verwijderen. Sluit het apparaat simpelweg aan op je tuinslang en je bent klaar om te beginnen met schoonmaken.

Het terras wordt in een mum van tijd grondig gereinigd met alleen de minimale hoeveelheid water die nodig is. De breedte en positie van de rollers zijn zo ontworpen dat twee planken in één stap tot aan de rand kunnen worden gereinigd, wat ook tijd bespaart.