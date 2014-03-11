Ruitenreiniger Window Vac
Ruitenreiniger Window Vac: voor schone ramen zonder strepen of druppels. De nieuwste generatie van de Window Vac van Kärcher zorgt niet alleen voor streeploos schone ramen, maar bespaart u ook een hoop tijd en moeite. De handige apparaten zuigen na het reinigen eenvoudig en betrouwbaar het water van het venster op - zonder druppels en strepen.
Reinigen zonder onderbrekingen en tot in elke rand
Met een batterij met een extra lange looptijd van 100 minuten, is de WV 6 de beste Window Vac ooit. Het LED scherm geeft op de minuut nauwkeurig de resterende looptijd van de WV 6-batterijen aan. En de nieuwe sillicone zuigstriptechnologie zorgt voor nog meer flexibiliteit en een streepvrije reiniging in 1 beweging - van rand tot rand, van boven naar onder, van links naar rechts.
Producten
1 oplossing voor alle gladde oppervlakken
Ramen reiniging
Ramen reinigen was nog nooit zo eenvoudig. Gebruik onze Window Vac voor streepvrije resultaten in enkele seconden.
Schone douchecabines en betegelde wanden
Moeiteloos douchecabines en betegelde wanden in de douche en badkamer reinigen.
Opzuigen van vloeistoffen
Eenvoudig gemorste vloeistoffen opzuigen.
Opzuigen van condens
Snel overtollig vocht van de ruiten opzuigen.
Waarom is de Window Vac nuttig?
De Kärcher ruitenreiniger vereenvoudigt het reinigingsproces dankzij zijn veelzijdigheid, gebruiksgemak, autonomie en wassysteem dat zorgt voor een schoon oppervlak zonder strepen of druppels zout water achter te laten.
Een veelzijdig gereedschap
De opmerkelijke wendbaarheid is één van de sterke punten van dit product. Het is ontworpen voor verschillende maten en vormen van oppervlakken, waardoor het een veelzijdig apparaat is. Het beperkt zich niet alleen tot het schoonmaken van ramen; Het kan ook worden gebruikt voor het onderhoud van alle gladde oppervlakken in uw huis, zoals spiegels, tegels en erkers.
Zeer hygiënische reiniging
De reiniger is uitgerust met een zuigmond die de vloeistof effectief opzuigt, waardoor direct contact met het vuile water tot een minimum wordt beperkt. U kunt het apparaat dus gebruiken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over gemorst vuil water, wat zorgt voor een bijzonder hygiënische reiniging.
Snel en gemakkelijk schoon te maken
De WV ruitenreiniger van Kärcher is uiterst praktisch. Dankzij zijn snelheid reinigt hij alle oppervlakken in je huis in slechts enkele minuten, waardoor je veel tijd en moeite bespaart tijdens het schoonmaken. Hij blinkt vooral uit in het reinigen van erkers of ramen, en doet het werk drie keer sneller en eenvoudiger dan handmatig reinigen.
Ergonomisch en gebruiksvriendelijk
Dit apparaat is ontworpen om de veiligheid van zowel de gebruiker als het apparaat te garanderen. De ergonomische handgreep biedt een comfortabele grip, bevordert langdurig gebruik en minimaliseert het risico op vallen of uitglijden tijdens het schoonmaken.
Bovendien is de WV speciaal ontworpen om licht en gemakkelijk te manoeuvreren te zijn. Dit betekent dat je zelfs de grootste oppervlakken moeiteloos kunt schoonmaken zonder spiervermoeidheid of pijn.
Een streeploze wasbeurt
Het apparaat heeft een krachtige zuigfunctie, waardoor het gemakkelijk is om vuil en afval van oppervlakken te verwijderen. Bovendien is het uitgerust met een afneembaar blad van hoge kwaliteit dat ervoor zorgt dat er geen strepen ontstaan tijdens het schoonmaken. Het resultaat zijn sprankelend schone, glanzende ramen.
Snoerloos wassen
De accuruitenreiniger van Kärcher biedt grote bewegingsvrijheid. In tegenstelling tot een bekabeld apparaat heeft het geen elektrische verbinding nodig, omdat het wordt gevoed door een ingebouwde oplaadbare batterij, waardoor het draagbaarder en lichter is. Het is zeer praktisch voor het reinigen van hoge of moeilijk bereikbare oppervlakken. Bovendien wordt hij geleverd met een complete uitrusting: naast het apparaat profiteert u van een sproeier, een microvezeldoek en een geconcentreerde reiniger. Kiezen voor premiummodellen biedt zelfs extra accessoires, zoals de wisser..
3 keer sneller
Ramen reinigen gaat 3 keer sneller dan met de hand.
Zonder strepen
Reinigen zonder strepen dankzij de hoge kwaliteit en innovatieve zuigfunctie.
Zonder druppels
Het apparaat zuigt snel en betrouwbaar water van op het glas - zonder vuil water te druppelen.
De originele
De kwaliteit van het origineel van Kärcher.
Reinigingsmiddelen & Accessoires
5 tips om met de ruitenreiniger te werken zonder strepen of druppels!
- Gebruik niet te veel detergent: als er te veel detergent wordt gebruikt, kan er een vettige film op het raam ontstaan. Daarom moet het detergent nauwkeurig worden afgemeten om streepvorming te voorkomen.
- Reinig niet in de volle zon: ramen mogen bij voorkeur niet in direct zonlicht worden gereinigd. Hierdoor droogt de oplossing met reinigingsmiddel te snel op de ruit op en blijven er lelijke strepen achter.
- Maak de zuigstrips proper voor en na ieder gebruik: fijne stofdeeltjes die in de zuigstrips blijven zitten, kunnen vegen of strepen veroorzaken. U kunt dit voorkomen door het zuigmondblad en de zuigstrips af te spoelen onder lopend kraantjeswater.
- Druk niet te hard op de zuigmond: indien u de Window Vac te hard aandrukt op het raam, kan er wrijving ontstaan en zo ook strepen.
- Vervang tijdig de zuigstrips: na verloop van tijd slijt de zuigstrip. Het oppervlak is niet meer glad en er kunnen strepen ontstaan. Je kunt de zuigstrip omdraaien en de andere kant gebruiken.
Onze tips om ramen te wassen zonder strepen
Ruiten kuisen is een van de meest onpopulaire huishoudelijke taken. Het is handwerk en neemt veel tijd in beslag. Het resultaat van een namiddag ramen poetsen is ook dikwijls niet bevredigend. Het is moeilijk om een streeploos resultaat te behalen zonder dat u de juiste techniek kent. Gebruik deze tips om uw ramen te wassen zonder strepen.