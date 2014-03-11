Ruitenreiniger Window Vac

Ergonomisch en gebruiksvriendelijk

Dit apparaat is ontworpen om de veiligheid van zowel de gebruiker als het apparaat te garanderen. De ergonomische handgreep biedt een comfortabele grip, bevordert langdurig gebruik en minimaliseert het risico op vallen of uitglijden tijdens het schoonmaken.

Bovendien is de WV speciaal ontworpen om licht en gemakkelijk te manoeuvreren te zijn. Dit betekent dat je zelfs de grootste oppervlakken moeiteloos kunt schoonmaken zonder spiervermoeidheid of pijn.